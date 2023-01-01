أمنيات اهل بيتك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
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السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
ماهي امنيات اهل بيتك او من يعيشون معك
ممكن موضوع غريب نوعا ما
الموضوع هو فسحة او طريقة للتعارف اكثر بين اهل اللمة
و إلقاء الضوء على جانب آخر من جوانب حياة اخواننا
اهل اللمة
الموضوع هو
إسألهم ماهي امنياتهم و اخبرنا
آملين من الله عز و جل ان يحقق للجميع احلامهم وامنياته
و يسعدهم سعادة الدارين
أنا أول المشاركين
طرحت السؤال عن اهل بيتي فكانت اجاباتهم هكذا
ـ المدام او الزوجة الكريمة : اتمنى الشفاء لزوجي الكريم و النجاح لأولادي و اوسع المطبخ هههههههه و أرمم المنزل
اتمنى ان يسعدني ربي بعائلتي و ان تبقى عائلتي مجتمعة دائما و كلهم في تمام الصحة و العافية
ان ابقى مع .......... و اكمل معاه كل حياتي و نحن سعداء و مرتاحين
هبة .: اتمنى النجاح في الدراسة و الشفاء لوالدي ههههههه فقط فقط و يا ريت اقدر احفظ نصف القرآن
ساجدة : ابي الغالي يكون بخير هاذي الحاجة الاولى و اتمنى النجاح في الدراسة
و اتمنى تحقيق معدلات كبيرة و ممتازة و تعلم اللغة التركية و اتمنى نشوف ابي مفتخر بي
اسلام : اممممم ننجح في الدراسة بمعدلات ممتازة و نبقاو مع بعض دائما ووو نشروا سيارة ستيبواي هههههه
نروح لقطر و نكون طبيب و لاعب كرة قدم هههههه
ماهي امنيات اهل بيتك او من يعيشون معك
ممكن موضوع غريب نوعا ما
الموضوع هو فسحة او طريقة للتعارف اكثر بين اهل اللمة
و إلقاء الضوء على جانب آخر من جوانب حياة اخواننا
اهل اللمة
الموضوع هو
إسألهم ماهي امنياتهم و اخبرنا
آملين من الله عز و جل ان يحقق للجميع احلامهم وامنياته
و يسعدهم سعادة الدارين
أنا أول المشاركين
طرحت السؤال عن اهل بيتي فكانت اجاباتهم هكذا
ـ المدام او الزوجة الكريمة : اتمنى الشفاء لزوجي الكريم و النجاح لأولادي و اوسع المطبخ هههههههه و أرمم المنزل
اتمنى ان يسعدني ربي بعائلتي و ان تبقى عائلتي مجتمعة دائما و كلهم في تمام الصحة و العافية
ان ابقى مع .......... و اكمل معاه كل حياتي و نحن سعداء و مرتاحين
هبة .: اتمنى النجاح في الدراسة و الشفاء لوالدي ههههههه فقط فقط و يا ريت اقدر احفظ نصف القرآن
ساجدة : ابي الغالي يكون بخير هاذي الحاجة الاولى و اتمنى النجاح في الدراسة
و اتمنى تحقيق معدلات كبيرة و ممتازة و تعلم اللغة التركية و اتمنى نشوف ابي مفتخر بي
اسلام : اممممم ننجح في الدراسة بمعدلات ممتازة و نبقاو مع بعض دائما ووو نشروا سيارة ستيبواي هههههه
نروح لقطر و نكون طبيب و لاعب كرة قدم هههههه