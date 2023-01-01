أمنيات اهل بيتك

ـ المدام او الزوجة الكريمة

هبة

ساجدة

اسلام

السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبةماهي امنيات اهل بيتك او من يعيشون معكممكن موضوع غريب نوعا ماالموضوع هو فسحة او طريقة للتعارف اكثر بين اهل اللمةو إلقاء الضوء على جانب آخر من جوانب حياة اخواننااهل اللمةالموضوع هوإسألهم ماهي امنياتهم و اخبرناآملين من الله عز و جل ان يحقق للجميع احلامهم وامنياتهو يسعدهم سعادة الدارينأنا أول المشاركينطرحت السؤال عن اهل بيتي فكانت اجاباتهم هكذا: اتمنى الشفاء لزوجي الكريم و النجاح لأولادي و اوسع المطبخ هههههههه و أرمم المنزلاتمنى ان يسعدني ربي بعائلتي و ان تبقى عائلتي مجتمعة دائما و كلهم في تمام الصحة و العافيةان ابقى مع .......... و اكمل معاه كل حياتي و نحن سعداء و مرتاحين.: اتمنى النجاح في الدراسة و الشفاء لوالدي ههههههه فقط فقط و يا ريت اقدر احفظ نصف القرآن: ابي الغالي يكون بخير هاذي الحاجة الاولى و اتمنى النجاح في الدراسةو اتمنى تحقيق معدلات كبيرة و ممتازة و تعلم اللغة التركية و اتمنى نشوف ابي مفتخر بي: اممممم ننجح في الدراسة بمعدلات ممتازة و نبقاو مع بعض دائما ووو نشروا سيارة ستيبواي ههههههنروح لقطر و نكون طبيب و لاعب كرة قدم هههههه