السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

بداية ندعو الله أن يهب كل زوجين ذرية طيبة يا رب عاجلا غير آجل



كاين وحد الموضوع أحيانا تلقاه يدور في بعض المنشورات في الفضاء الأزرق لبعض الأمهات( رح أهدي جنيني لأختي أو أخ زوجي.. وش رايكم أمهات كاش نصائح)..

و في موضوع ثان شاهدت فيديو لاخصائية نفسية تحكي عن حالات بعض الأطفال الموهوبين للتربية و حكات باستفاضة في هذا الأمر.

الأكيد البعض فينا يشوفها من جانب انساني و رحمة لزوجين حرما من الذرية، بصح في نفس السياق ماشافوش للاضرار لي ممكن تكون في هذا الأمر..

و حتى كاين بعض الحكايات اللي كاين أمهات يصرخن في جانب آخر و يقولو أنه الأمر فرض عليهن من أهل أزواجهن من أجل التخلي عن الرضيع لعمه او عمته..

حبيت نشوف آراءكم في الموضوع:

*ما رأيكم في الموضوع اللي ممكن نسميه أنا "إهداء الرضع"؟.

* و كيف تشوفوا من جانب نفسية الرضيع حين يكبر؟

و اللي عنده معلومات و تفقه أكثر في ديننا ما رأي علماءنا على هذا الموضوع؟.

انتظر آراؤكم.