إهداء الرضع!

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
بداية ندعو الله أن يهب كل زوجين ذرية طيبة يا رب عاجلا غير آجل

كاين وحد الموضوع أحيانا تلقاه يدور في بعض المنشورات في الفضاء الأزرق لبعض الأمهات( رح أهدي جنيني لأختي أو أخ زوجي.. وش رايكم أمهات كاش نصائح)..
و في موضوع ثان شاهدت فيديو لاخصائية نفسية تحكي عن حالات بعض الأطفال الموهوبين للتربية و حكات باستفاضة في هذا الأمر.
الأكيد البعض فينا يشوفها من جانب انساني و رحمة لزوجين حرما من الذرية، بصح في نفس السياق ماشافوش للاضرار لي ممكن تكون في هذا الأمر..
و حتى كاين بعض الحكايات اللي كاين أمهات يصرخن في جانب آخر و يقولو أنه الأمر فرض عليهن من أهل أزواجهن من أجل التخلي عن الرضيع لعمه او عمته..
حبيت نشوف آراءكم في الموضوع:
*ما رأيكم في الموضوع اللي ممكن نسميه أنا "إهداء الرضع"؟.
* و كيف تشوفوا من جانب نفسية الرضيع حين يكبر؟
و اللي عنده معلومات و تفقه أكثر في ديننا ما رأي علماءنا على هذا الموضوع؟.
انتظر آراؤكم.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
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وكأن الامر يمشي على عكس فطرة الامومة
الطفل عندو رابط فطري مع أمو وقطعه بهذا الشكل في رأيي أقله تصرفا ليس منطقيا

والموضوع يحتاج منا نقاش لماذا؟
لانو صح هي ظاهرة متصاعدة وشائعة اخر قصة رأيتها زوجين منحوا ابنهم لشخص قريب والسبب انو الزوجة موش لاهية بيه عندها انشغالات عمل وسيارة رايحة جاية وعلاقات عمل والاب كذلك

وكاين زوجين شوفو سبحان الله الزوجة طبيبة والزوج موظف في مستشفى خاص وقدما عملو لم يأذن الله بالضناية راحو لتونس بمبلغ كبير نجحت اشهر ثم الاجهاض والصدمة والان اعطاوهم طفلة ابنت الاخ يربوها لكن لما نشوفها ونشوفهم لا ادري نحس ان الامر ليس جيد
لكن هل خاضوا نقاشات جادة حول مستقبل الطفلة؟ الله اعلم
الامر قاهر وحارق في القلب والنفس لكن الامومة باي شكل قد تكون ملجئ من لا قدرة له على الاحتمال او الخوف من مستقبل مجهول بدون سند وعضد.

يعطيك الصحة فعلا قضية معقدة تحتاج نقاش جاد وبالاخص نفسي.
 

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