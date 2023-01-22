بكل صراحة

السها

السها

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
339
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم اعضاء اللمة
اول حاجة نتمنى تكونوا سالمين غانمين و في راحة و نعيم...اما بعد 😁 جيتكم اليوم نفرغ قلبي و ان شاء الله الا كتب ربي و يكون عندي الزهر تتفاعلوا مع المنشور☺️ لاني في منتدى للاسف لا يقرأ و لا يسمع حرت وش نحط و لست انا فقط من اصابتني الحيرة الكثير من الاعضاء يقدمون مواضيع اقل ما يقال عنها رائعة ترفيهية علمية ادبية تثقيفية لكن لا استجابة 🤨 بالكاد يفوتوا زوج ثلاثه الا كثروا ربعة على الموضوع من منتدى فيه اكثر من الف مشترك و اكثر من مئة مشترك متفاعل لكن بالايقونه الخضرا فقط ...خويا فريد طاحو سنيه مسكين و هو ينهض و ينهض بالمنتدى الميت معاه ينوض و المنتدى قاعد راقد ...اركان كثيرة و جميلة في المنتديات شبه مهجورة اولها ركن القصة 😢 اتضح لي اني اكتب لنفسي انا نعرف القصص تاعي كي نتواحشهم نعاود نقراهم 🤨راني نكتب في اللمة للافادة العامة و المشكل هذا مش عندي برك 😩لي مدة و انا اتصفح و اتفحص المواضيع و المشاهدات و المشتركين شيئ يحير 😱🤔 و اذا شفت مشاركة واحدة نعرف بلاما نطل انه خويا الياس هذا العضو هو الوحيد الي يحفظ ماء وجه الموضوع و صاحبه😁 من هذا المنبر نقلو شكراااااا و كثر خيرك 🙏🙏🙏🙏🙏 اما بالنسبة لي يا سيدي قلت يمكن عياو ماللقرايا حطيت فيديو ها قلت يسمعو فقط حاجه ما تعبش خلاص 😂😂موسى الحاج كي الحاج موسى هذا يبكي على خوه😭 مع ذلك اعرج على المواضيع التي تستهويني و تناسب فكري و ثقافتي و اشارك فيها و ساعات هناك من يتجاهل ردودي لكن كي شفت الغاشي واحد ما يفوت لعندي غير كثر خيرهم خويا فيصل و خويا محمد و اختي الحنانه ذكريات و احيانا سلطانه و الاخ المشكور على مروره الياس ...اصابني نوع من الاحباط مش نوع واحد قول انواع و فكرت اني نخرج مالمنتدى لكن ثمة وصل نشأ بيني و بينه رغم كل الظروف الي تدفعني باش نخليه خاصة عندما شفت الاخ فيصل و هو يستميت باش يطلع منتدى و لا عندو فيه لا ناقة و لا جمل لكن الطريقة الي يمشو بيها الاعضاء سامحوني تعمل العلة في القلب اخي فيصل نقلك اك تنفخ في قربة مقطعه لا احد سينضم للمنتدى اذا كان معدوم تقريبا التفاعل و اذا كان و انضموا و شافو الحالة ميته راح ينسحبوا اكيد ما ننكرش كاين بعض المواضيع الي فيها اقبال محتشم لكنها لا تسمن و لا تغني اللمة في شيئ لكن خير من والو اهي عورا و لا عميا 🥴 قلت يمكن الديفو فيا انا و المواضيع الي نحطها ليست ذات اهمية و رحت انضميت في منتدى اخر كمية الاقبال و كمية المواضيع الجيدة فيه و طريقة الردود و النقاش قبالا يطلعلك المورال بصح حكمتني الغيرة علاه في منتدانا ما نديروش هك 😡😡😡 علاه وينوا المشكل هذا بخل و لا عدم اكتراث و لا وش تحديدا ...عالعموم انا قلت وش في قلبي و اخر ما نقول لخويا فريد ربي يكووووون في عونك....و انا اذا ما كنتش قلبي عاللمة و المنتدى ما نكتبش هذي الجريدة... من غير حساسية
احترامي للجميع 🌹
 
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