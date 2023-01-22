السلام عليكم اعضاء اللمةاول حاجة نتمنى تكونوا سالمين غانمين و في راحة و نعيم...اما بعدجيتكم اليوم نفرغ قلبي و ان شاء الله الا كتب ربي و يكون عندي الزهر تتفاعلوا مع المنشورلاني في منتدى للاسف لا يقرأ و لا يسمع حرت وش نحط و لست انا فقط من اصابتني الحيرة الكثير من الاعضاء يقدمون مواضيع اقل ما يقال عنها رائعة ترفيهية علمية ادبية تثقيفية لكن لا استجابةبالكاد يفوتوا زوج ثلاثه الا كثروا ربعة على الموضوع من منتدى فيه اكثر من الف مشترك و اكثر من مئة مشترك متفاعل لكن بالايقونه الخضرا فقط ...خويا فريد طاحو سنيه مسكين و هو ينهض و ينهض بالمنتدى الميت معاه ينوض و المنتدى قاعد راقد ...اركان كثيرة و جميلة في المنتديات شبه مهجورة اولها ركن القصةاتضح لي اني اكتب لنفسي انا نعرف القصص تاعي كي نتواحشهم نعاود نقراهمراني نكتب في اللمة للافادة العامة و المشكل هذا مش عندي بركلي مدة و انا اتصفح و اتفحص المواضيع و المشاهدات و المشتركين شيئ يحيرو اذا شفت مشاركة واحدة نعرف بلاما نطل انه خويا الياس هذا العضو هو الوحيد الي يحفظ ماء وجه الموضوع و صاحبهمن هذا المنبر نقلو شكراااااا و كثر خيركاما بالنسبة لي يا سيدي قلت يمكن عياو ماللقرايا حطيت فيديو ها قلت يسمعو فقط حاجه ما تعبش خلاصموسى الحاج كي الحاج موسى هذا يبكي على خوهمع ذلك اعرج على المواضيع التي تستهويني و تناسب فكري و ثقافتي و اشارك فيها و ساعات هناك من يتجاهل ردودي لكن كي شفت الغاشي واحد ما يفوت لعندي غير كثر خيرهم خويا فيصل و خويا محمد و اختي الحنانه ذكريات و احيانا سلطانه و الاخ المشكور على مروره الياس ...اصابني نوع من الاحباط مش نوع واحد قول انواع و فكرت اني نخرج مالمنتدى لكن ثمة وصل نشأ بيني و بينه رغم كل الظروف الي تدفعني باش نخليه خاصة عندما شفت الاخ فيصل و هو يستميت باش يطلع منتدى و لا عندو فيه لا ناقة و لا جمل لكن الطريقة الي يمشو بيها الاعضاء سامحوني تعمل العلة في القلب اخي فيصل نقلك اك تنفخ في قربة مقطعه لا احد سينضم للمنتدى اذا كان معدوم تقريبا التفاعل و اذا كان و انضموا و شافو الحالة ميته راح ينسحبوا اكيد ما ننكرش كاين بعض المواضيع الي فيها اقبال محتشم لكنها لا تسمن و لا تغني اللمة في شيئ لكن خير من والو اهي عورا و لا عمياقلت يمكن الديفو فيا انا و المواضيع الي نحطها ليست ذات اهمية و رحت انضميت في منتدى اخر كمية الاقبال و كمية المواضيع الجيدة فيه و طريقة الردود و النقاش قبالا يطلعلك المورال بصح حكمتني الغيرة علاه في منتدانا ما نديروش هكعلاه وينوا المشكل هذا بخل و لا عدم اكتراث و لا وش تحديدا ...عالعموم انا قلت وش في قلبي و اخر ما نقول لخويا فريد ربي يكووووون في عونك....و انا اذا ما كنتش قلبي عاللمة و المنتدى ما نكتبش هذي الجريدة... من غير حساسيةاحترامي للجميع