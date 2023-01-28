الفراغ العاطفي

السلام عليكم عمري 38 سنة هناك كثير من المشاعر المكبوتة لدي من أنا وصغير والداي لم يعيرا اهتمام بي خاصة من الجانب العاطفي خاصة امي والدي صعيب الشخصية يصيح علينا ان اخطانا مهتم بي فقط من الجانب المادي والدراسي لم اكن مستمتعا بشيء في الحياة كنت شديد الخوف والحزن اتحاشى الناس وافضل العزلة ارغب في التحدث الى حديقة أو زوجة في عدة أمور شخصية ليس لدي القدرة على التعبير ألا عن طريق الكتابة أو التحدث مع نفسي كالمجانين في الشارع أتحدث مع نفسي دون لفت للانتباه تعبت جدا. خاصة على المستوى النفسي وحتى البدني لم يعد عندي جهد الكلام أو حتى التبرير فقط آكل واشرب واشتغل لا أحب أن اظلم احدا خاصة البنت لأن قلبها رقيق وحساس داءماً ما اتضاهر بالقوة ومن الداخل منهار لا أحب أن يشفق علي احد أو حتى يمد الي يد المساعدة كلما تزوج صديق لي اغبطه وكلما شاهدت طفلا أو طفلة صغيرة ادعو الله أن يحفظهم مع رغبتي في الحديث مع الأطفال لأنهم اطهر الناس قلوبا واصدقهم قولا واجملهم ابتسامة تعبت بكل ما تحمله الكلمة من معاني