مدلان بذوق الليمون

150غ سكر عادي 200غ فرينة 8غ خميرة الحلوى 100غ زبدة ذايبة40غ حليب سائل 3بيضات 10غ عصير ليمون زايد مبشور حبتين ليمون

نسخن الفرن على درجة240

نذوب الزبدة ونخلط السكر مع البيض ومبشور الليمون حتى يصبح لونه ابيض نضيف40غ حليب ثم الفرينة ثم خميرة الحلوى ونخلط واخير نضيف الزبدة وكمية الليمون ونخليها ترتاح لمدة15دقيقة

نذهن لمول الخاص بالمدلان بشوية زبدة ونفرغ فيها العجين 2/3ونحطها طيب لمدة5دقايق ثم نخفض الحرارة الى200درجة ونخليها طيب لمدة 10دقايق كي طيب نخليها تبرد تماما من بعد نقدمها بالنسبة لي نحتفظ بيها يومين من بعد ناكلها