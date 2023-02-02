مدلان بذوق الليمون

oum arynas
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 جانفي 2023
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- france
- الجنس
- أنثى
150غ سكر عادي 200غ فرينة 8غ خميرة الحلوى 100غ زبدة ذايبة40غ حليب سائل 3بيضات 10غ عصير ليمون زايد مبشور حبتين ليمون
نسخن الفرن على درجة240
نذوب الزبدة ونخلط السكر مع البيض ومبشور الليمون حتى يصبح لونه ابيض نضيف40غ حليب ثم الفرينة ثم خميرة الحلوى ونخلط واخير نضيف الزبدة وكمية الليمون ونخليها ترتاح لمدة15دقيقة
نذهن لمول الخاص بالمدلان بشوية زبدة ونفرغ فيها العجين 2/3ونحطها طيب لمدة5دقايق ثم نخفض الحرارة الى200درجة ونخليها طيب لمدة 10دقايق كي طيب نخليها تبرد تماما من بعد نقدمها بالنسبة لي نحتفظ بيها يومين من بعد ناكلها
نسخن الفرن على درجة240
نذوب الزبدة ونخلط السكر مع البيض ومبشور الليمون حتى يصبح لونه ابيض نضيف40غ حليب ثم الفرينة ثم خميرة الحلوى ونخلط واخير نضيف الزبدة وكمية الليمون ونخليها ترتاح لمدة15دقيقة
نذهن لمول الخاص بالمدلان بشوية زبدة ونفرغ فيها العجين 2/3ونحطها طيب لمدة5دقايق ثم نخفض الحرارة الى200درجة ونخليها طيب لمدة 10دقايق كي طيب نخليها تبرد تماما من بعد نقدمها بالنسبة لي نحتفظ بيها يومين من بعد ناكلها