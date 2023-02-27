قلة الإنجاز

سعد606

سعد606

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إنضم
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الشخصية الانهزامية

الشخص الانهزامي يمكنك معرفته من خلال بعض الصفات التي تظهر في سلوكه مع الآخرين وأسلوب حياته الذي يتبعه، لذا نتعرف معاً على بعض سلوكيات الشخصية الانهزامية.

يتوقع الأسوأ دائماً

الشخص الانهزامي متشائم دائماً ما يتوقع الاسوأ، يرفض المتعة ويتردد في الاعتراف بنفسه وإمكانياته، على الرغم من امتلاكه المهارات الاجتماعية التي تجعله شخص جيد.

عدم الثقة بالنفس

من السهل استفزازه و إحباطه، لأن من صفاته هو افتقاره إلى عدم الثقة بالنفس، بسبب نظرة عدم القيمة والدونية التي يجدها دائماً في نفسه، وعلى سبيل المثال، إذا قام بإنجاز جديد في حياته، من السهل أن يستجيب للاكتئاب او يشعر بالذنب أو أي سلوك ينتج عنه الآلم.

الشكوى دائما

الشكوى المتكررة دون سبب واضح لهذه الشكوى، حيث يرفض من يعامله معاملة حسنة ولا يهتم بالتواصل معه، لذلك ينخرط في التضحية بنفسه دائماً والعيش في دور الضحية.

الشخصية الانهزامية ليس لديها روح قتالية أو طموح تسعى لأجله، أو المنافسة لتحقيق اهداف، هذا بالإضافة إلى شعوره الدائم بخيبة الأمل والفشل. هذا بالإضافة إلى بعض صفات السلوك الانهزامي التي تتضمن

1لا يشكك الانهزامي في نوايا من حوله، دائماُ ما يميل إلى الخضوع والاستسلام في العلاقات
2يميل إلى إرضاء رغبات الآخرين على حساب نفسه
3يتفهم جميع ظروف الناس إلا ظروفه الشخصية
4لا توجد لديه روح قتالية أو طموح يسعى لأجله
5يتجنب تجربة أي نوع من المخاطر في حياته
6يتحمل الكثير من الأمور المزعجة
7يتسامح مع من حوله ولا ينتقد أحد
 
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