لقدت عدت هل من ترحيب "ظل سيريالية" لم تكن شيىء أنا قدستک

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ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
359
النقاط
521
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جمعة مباركة

اخيرا استطعت الدخول للعضوية لي زمن وانا احاول اشتقت لعائلتي اللمة


كيف حالكم جميعا ؟؟ :giggle:
أمينة @السلطانة ريحانه ومنى @afnene و صيدلية و اسماء @زخرفة حرف @Jorh .و الكثيرين @Andy_Delort @إلياس @sanaya mery
ايضا مدير اللمة أن شاء الله حالتك صحية بخير اخر موضوع رأيت لك كانت صحتك متدهورة :cry:ربي يشفيك إن شاء الله وتعود لحالك و تفرح مع عائلتك @الامين محمد
إن شاء الله كامل تكونوا لاباس


انا الحمد لله صرت افضل و اجمل
لي يعرفوني ممكن تسألوني عن الباك قررت نكمل بالقديم على أقل تكون مهنة شريفه ;): مخبرية أو أستاذة إن شاء الله و الزرق على الله
ايضا باركولي لي خبر اخر :cry:
:giggle::giggle: الحمد لله تخطبت و العرس باذن الله بعد عامين الحمد لله شخص طيب ونعم الرجولة و مسؤولية ٢٧ سنة
و الصدفه و الحلال اجمل دون أي ...
و الإنسان ميغلطش ويسرع في مكتوبوا و يختار يدخل ناس غلطه وندم لحياتوا

منسيتش عائلتي و هاكم قاطوا بصحتكم ربي يفرحكم كامل
و راكم معروضين على غداء كاين محاجب و تحبوا شخشوخه مش خسارة ههه

لي طلب اخير واعتذر عن كل هذا التعب
لي طلب من اخي @الامين محمد هو أن تحذف عضويتي كامل ليس حظر بل حذف بعد مدة 8 اشهر إذا كان في عمر بقية

ومرحش ننساكم كامل و ننسى وقفتكم معايا نتمنالكم تتهناو في حياتكم يا رب
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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,502
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الف مبروك الف مبروك الخطبة عقبال الزواج أن شاء الله
مرحبا بعودتك من جديد شكرا لانك سألتي عني حفظك الله ورعاك اختي الكريمة
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
359
النقاط
521
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
قال إلياس:
الف مبروك الف مبروك الخطبة عقبال الزواج أن شاء الله
مرحبا بعودتك من جديد شكرا لانك سألتي عني حفظك الله ورعاك اختي الكريمة
إضغط للتوسيع...
الله يبارك فيك اخي
ولو منين نتفكر المنتدى ندعيلكم كامل إن شاء الله والدة راهي بخير
 
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