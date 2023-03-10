لقدت عدت هل من ترحيب "ظل سيريالية" لم تكن شيىء أنا قدستک

ظل سيريالية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
- المشاركات
- 359
- النقاط
- 521
- محل الإقامة
- تحت التراب ...
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جمعة مباركة
اخيرا استطعت الدخول للعضوية لي زمن وانا احاول اشتقت لعائلتي اللمة
كيف حالكم جميعا ؟؟
أمينة @السلطانة ريحانه ومنى @afnene و صيدلية و اسماء @زخرفة حرف @Jorh .و الكثيرين @Andy_Delort @إلياس @sanaya mery
ايضا مدير اللمة أن شاء الله حالتك صحية بخير اخر موضوع رأيت لك كانت صحتك متدهورة ربي يشفيك إن شاء الله وتعود لحالك و تفرح مع عائلتك @الامين محمد
إن شاء الله كامل تكونوا لاباس
انا الحمد لله صرت افضل و اجمل
لي يعرفوني ممكن تسألوني عن الباك قررت نكمل بالقديم على أقل تكون مهنة شريفه : مخبرية أو أستاذة إن شاء الله و الزرق على الله
ايضا باركولي لي خبر اخر
الحمد لله تخطبت و العرس باذن الله بعد عامين الحمد لله شخص طيب ونعم الرجولة و مسؤولية ٢٧ سنة
و الصدفه و الحلال اجمل دون أي ...
و الإنسان ميغلطش ويسرع في مكتوبوا و يختار يدخل ناس غلطه وندم لحياتوا
منسيتش عائلتي و هاكم قاطوا بصحتكم ربي يفرحكم كامل
و راكم معروضين على غداء كاين محاجب و تحبوا شخشوخه مش خسارة ههه
لي طلب اخير واعتذر عن كل هذا التعب
لي طلب من اخي @الامين محمد هو أن تحذف عضويتي كامل ليس حظر بل حذف بعد مدة 8 اشهر إذا كان في عمر بقية
ومرحش ننساكم كامل و ننسى وقفتكم معايا نتمنالكم تتهناو في حياتكم يا رب
جمعة مباركة
اخيرا استطعت الدخول للعضوية لي زمن وانا احاول اشتقت لعائلتي اللمة
كيف حالكم جميعا ؟؟
أمينة @السلطانة ريحانه ومنى @afnene و صيدلية و اسماء @زخرفة حرف @Jorh .و الكثيرين @Andy_Delort @إلياس @sanaya mery
ايضا مدير اللمة أن شاء الله حالتك صحية بخير اخر موضوع رأيت لك كانت صحتك متدهورة ربي يشفيك إن شاء الله وتعود لحالك و تفرح مع عائلتك @الامين محمد
إن شاء الله كامل تكونوا لاباس
انا الحمد لله صرت افضل و اجمل
لي يعرفوني ممكن تسألوني عن الباك قررت نكمل بالقديم على أقل تكون مهنة شريفه : مخبرية أو أستاذة إن شاء الله و الزرق على الله
ايضا باركولي لي خبر اخر
الحمد لله تخطبت و العرس باذن الله بعد عامين الحمد لله شخص طيب ونعم الرجولة و مسؤولية ٢٧ سنة
و الصدفه و الحلال اجمل دون أي ...
و الإنسان ميغلطش ويسرع في مكتوبوا و يختار يدخل ناس غلطه وندم لحياتوا
منسيتش عائلتي و هاكم قاطوا بصحتكم ربي يفرحكم كامل
و راكم معروضين على غداء كاين محاجب و تحبوا شخشوخه مش خسارة ههه
لي طلب اخير واعتذر عن كل هذا التعب
لي طلب من اخي @الامين محمد هو أن تحذف عضويتي كامل ليس حظر بل حذف بعد مدة 8 اشهر إذا كان في عمر بقية
ومرحش ننساكم كامل و ننسى وقفتكم معايا نتمنالكم تتهناو في حياتكم يا رب