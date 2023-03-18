بًقُلَآوٌةّ يَآ بًقُلَآوٌةّ 😋🍯

*amani*
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آلُـۜسـۨۚ()ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ()ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ)ـۗـۗاتهۂ
ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤
جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه
أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها
المهم بالنسبة للعجينة كيما نعرفو
4كيلات فرينة
كيلة زبدة
شوية ملح
شوية ماء الزهر
ونلموها بالماء
الحشو درنا شوية كاوكاو شوية جوز
نرحوهم ونحطو عليهم سكر رطب وماء الزهر
نخلوها ترتاح مبعد نحلوها مليح وتكون رقيقة نحطو الاولى ونذهنوها بالزبدة
ونزيدو الثانية ونزيدو الزبدة وهي رايحة
حتى نكملو 4 طبقات وكل طبقة نثقبوها
بعدها نحط الحشو ونزيدو 4 طبقات بنفس الطريقة الاولى
مبعد نقصوها كل واحد والشكل لي يحب
ونحطوها تطيب على نار قليييلة
كي تطيب نشربوها بالعسل وشهية طيبة
ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤
جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه
أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها
المهم بالنسبة للعجينة كيما نعرفو
4كيلات فرينة
كيلة زبدة
شوية ملح
شوية ماء الزهر
ونلموها بالماء
الحشو درنا شوية كاوكاو شوية جوز
نرحوهم ونحطو عليهم سكر رطب وماء الزهر
نخلوها ترتاح مبعد نحلوها مليح وتكون رقيقة نحطو الاولى ونذهنوها بالزبدة
ونزيدو الثانية ونزيدو الزبدة وهي رايحة
حتى نكملو 4 طبقات وكل طبقة نثقبوها
بعدها نحط الحشو ونزيدو 4 طبقات بنفس الطريقة الاولى
مبعد نقصوها كل واحد والشكل لي يحب
ونحطوها تطيب على نار قليييلة
كي تطيب نشربوها بالعسل وشهية طيبة