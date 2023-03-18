بًقُلَآوٌةّ يَآ بًقُلَآوٌةّ 😋🍯

*amani*

*amani*

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,270
النقاط
1,876
العمر
23
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ

ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤
جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه
أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها 🤭
المهم بالنسبة للعجينة كيما نعرفو
4كيلات فرينة
كيلة زبدة
شوية ملح
شوية ماء الزهر
ونلموها بالماء
الحشو درنا شوية كاوكاو شوية جوز
نرحوهم ونحطو عليهم سكر رطب وماء الزهر
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نخلوها ترتاح مبعد نحلوها مليح وتكون رقيقة نحطو الاولى ونذهنوها بالزبدة
ونزيدو الثانية ونزيدو الزبدة وهي رايحة
حتى نكملو 4 طبقات وكل طبقة نثقبوها

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بعدها نحط الحشو ونزيدو 4 طبقات بنفس الطريقة الاولى

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مبعد نقصوها كل واحد والشكل لي يحب
ونحطوها تطيب على نار قليييلة

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كي تطيب نشربوها بالعسل وشهية طيبة😋
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