بًقُلَآوٌةّ يَآ بًقُلَآوٌةّ 😋🍯

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جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه

أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها

المهم بالنسبة للعجينة كيما نعرفو

4كيلات فرينة

كيلة زبدة

شوية ملح

شوية ماء الزهر

ونلموها بالماء

الحشو درنا شوية كاوكاو شوية جوز ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤جبتلكم اليوم صينية بقلاوة هههأمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمهاالمهم بالنسبة للعجينة كيما نعرفو4كيلات فرينةكيلة زبدةشوية ملحشوية ماء الزهرونلموها بالماءالحشو درنا شوية كاوكاو شوية جوز

نرحوهم ونحطو عليهم سكر رطب وماء الزهر

نخلوها ترتاح مبعد نحلوها مليح وتكون رقيقة نحطو الاولى ونذهنوها بالزبدة

ونزيدو الثانية ونزيدو الزبدة وهي رايحة

حتى نكملو 4 طبقات وكل طبقة نثقبوها

بعدها نحط الحشو ونزيدو 4 طبقات بنفس الطريقة الاولى

مبعد نقصوها كل واحد والشكل لي يحب

ونحطوها تطيب على نار قليييلة