كعكة براونيز 🥮🥧

*amani*
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ان شاء اللّّه تكونوا كامل بخير
حبيت نشارك معاكم هذي الوصفة اللذيذة ديديكاس لعشاق الشوكولا هههه
الصراحة اختي دارتها موش انا
انا صورت وكليت برك
المهم نروحو للمكونات
3بيضات
نص كأس فرينة
ربع كأس كاكاو
150غ سكر
150غ زبدة ذائبة مايعادل نصف كأس
200غ شوكولا
طريقة التحضير
نذوبو الزبدة والشوكولا ونخلطهم مع بعض من جهة نخلطو البيض والسكر مليح مع رشة صغيرة ملح
ان شاء اللّّه تكونوا كامل بخير
حبيت نشارك معاكم هذي الوصفة اللذيذة ديديكاس لعشاق الشوكولا هههه
الصراحة اختي دارتها موش انا
انا صورت وكليت برك
المهم نروحو للمكونات
3بيضات
نص كأس فرينة
ربع كأس كاكاو
150غ سكر
150غ زبدة ذائبة مايعادل نصف كأس
200غ شوكولا
طريقة التحضير
نذوبو الزبدة والشوكولا ونخلطهم مع بعض من جهة نخلطو البيض والسكر مليح مع رشة صغيرة ملح
بعدها نضيف خليط الشوكولا والزبدة لخليط البيض والسكر ونخلطهم مليح
ومبعد نزيد نحط الفرينة والكاكاو
بعدها نحطها في صينية تكون مذهونة بالزبدة او نستعمل ورق الطهي
نزيدلها من فوق شوي شوكولا شوي مكسرات
❤❤