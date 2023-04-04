كعكة براونيز 🥮🥧

*amani*

*amani*

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إنضم
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ان شاء اللّّه تكونوا كامل بخير
حبيت نشارك معاكم هذي الوصفة اللذيذة😋 ديديكاس لعشاق الشوكولا هههه
الصراحة اختي دارتها موش انا
انا صورت وكليت برك🤭
المهم نروحو للمكونات
3بيضات
نص كأس فرينة
ربع كأس كاكاو
150غ سكر
150غ زبدة ذائبة مايعادل نصف كأس
200غ شوكولا

طريقة التحضير
نذوبو الزبدة والشوكولا ونخلطهم مع بعض من جهة نخلطو البيض والسكر مليح مع رشة صغيرة ملح

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بعدها نضيف خليط الشوكولا والزبدة لخليط البيض والسكر ونخلطهم مليح
ومبعد نزيد نحط الفرينة والكاكاو
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بعدها نحطها في صينية تكون مذهونة بالزبدة او نستعمل ورق الطهي

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نزيدلها من فوق شوي شوكولا شوي مكسرات

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وندخلوها تطيب
وهذي هي بعد ماطابت

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❤❤​
 
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