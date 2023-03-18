"شعبان لي عندو حبيب يبان"

*amani*

*amani*

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آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ
ان شاء الله تكونوا بخير❤

يقولك في شعبان لي عندو حبيب يبان

حنا هنا عندنا كي يدخل شهر شعبان تلقى غير لي تقولك رايحين نشعبنوا هههه
شغل يجتمعوا العائلات كل واحد في دار والديه ولا دار الأخ مثلا
ويديروا غذاء منوع وكل واحد كيفاه يدير
ولعشية قهوة حليب الغرايف(البغرير) لقاطو وكذا
المهم شغل عيد هههه
حنا في دارنا مانديروش مانروحو نشعبنوا مايجيو عندنا هههه
حتى اذا تلمينا مانتلموش على جالت شعبان شغل نتلمو برك عادي كسائر الأيام
حبيت نعرف اذا نتوما تاني عندكم هذي العادة 🤔
اذا عندكم عرضوني نشعبن 😂

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aljentel

aljentel

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نحن لا نعرف الشعبنه هههههه
انما اللمه مستمره على طول وخاصة في الويك اند
 
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