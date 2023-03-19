الاعلان عن المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم اهلنا في اللمة الطيبة
هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~
كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:
كل يومين نقوم بطرح سؤال وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليه من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط
بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية
في
صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار الشهر الفضيل
و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط
لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة تشجيعية
اما الجوائز فهي الاوسمة التالية
الجائزة الاولى عبارة عن الوسام التالي :
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الجائزة الثانية عبارة عن الوسام التالي :
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الجائزة الثالثة عبارة عن الوسام التالي :
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حظ موفق للجميع احبتي في اللمة الغالية
السلام عليكم اهلنا في اللمة الطيبة
هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~
كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:
كل يومين نقوم بطرح سؤال وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليه من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط
بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية
في
صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار الشهر الفضيل
و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط
لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة تشجيعية
اما الجوائز فهي الاوسمة التالية
الجائزة الاولى عبارة عن الوسام التالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجائزة الثانية عبارة عن الوسام التالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجائزة الثالثة عبارة عن الوسام التالي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حظ موفق للجميع احبتي في اللمة الغالية