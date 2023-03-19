الاعلان عن المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,512
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم اهلنا في اللمة الطيبة
هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~


كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .

طريقة سير المسابقة:

كل يومين نقوم بطرح سؤال وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليه من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط
بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية
في
صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار الشهر الفضيل

و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط

لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة تشجيعية

اما الجوائز فهي الاوسمة التالية

الجائزة الاولى عبارة عن الوسام التالي :
المسابقة-الثقافية-1.gif
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الجائزة الثانية عبارة عن الوسام التالي :
المسابقة-الثقافية-2.gif
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الجائزة الثالثة عبارة عن الوسام التالي :
المسابقة-الثقافية-3.gif
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حظ موفق للجميع احبتي في اللمة الغالية
 
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