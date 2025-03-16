ضيفة العدد السادس لمعان الأحداق

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى الاخوات
الراقيات جدا جدا
و المختلفة جدا جدا
و المثقفة جدا جدا
و المتميزة جدا جدا
و المتخلقة جدا جدا
و المجتهدة جدا جدا
و الذكية جدا جدا
و الفطنة جدا جدا
ضيفتنا اليوم
زميلة الجميع
تدعم الجميع
ترد على الجميع
تسأل عن الجميع
و يهمها حال الجميع
و يحترمها الجميع
تثري جل المواضيع بردود غاية في الابداع
و ردودها توحي انها مثقفة و فاهمة
رزينة و عاقلة و جادة و مرحة
ان بحثنا لها عن كنية فلا اجد افضل من لقب
سفيرة فوف العادة للنوايا الحسنة
احدى مخلصات اللمة
انها الاخت الغالية علينا جميعا
رحبوا معي بالاخت
@لمعانُ الأحداق
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب احبتي و اخواني
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى الاخوات
الراقيات جدا جدا
و المختلفة جدا جدا
و المثقفة جدا جدا
و المتميزة جدا جدا
و المتخلقة جدا جدا
و المجتهدة جدا جدا
و الذكية جدا جدا
و الفطنة جدا جدا
ضيفتنا اليوم
زميلة الجميع
تدعم الجميع
ترد على الجميع
تسأل عن الجميع
و يهمها حال الجميع
و يحترمها الجميع
تثري جل المواضيع بردود غاية في الابداع
و ردودها توحي انها مثقفة و فاهمة
رزينة و عاقلة و جادة و مرحة
ان بحثنا لها عن كنية فلا اجد افضل من لقب
سفيرة فوف العادة للنوايا الحسنة
احدى مخلصات اللمة
انها الاخت الغالية علينا جميعا
رحبوا معي بالاخت
@لمعانُ الأحداق
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب احبتي و اخواني
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط