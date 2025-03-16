ضيفة العدد السادس لمعان الأحداق

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,624
نقاط التفاعل
85,067
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى الاخوات
الراقيات جدا جدا
و المختلفة جدا جدا
و المثقفة جدا جدا
و المتميزة جدا جدا
و المتخلقة جدا جدا
و المجتهدة جدا جدا
و الذكية جدا جدا
و الفطنة جدا جدا
ضيفتنا اليوم
زميلة الجميع
تدعم الجميع
ترد على الجميع
تسأل عن الجميع
و يهمها حال الجميع
و يحترمها الجميع
تثري جل المواضيع بردود غاية في الابداع
و ردودها توحي انها مثقفة و فاهمة
رزينة و عاقلة و جادة و مرحة
ان بحثنا لها عن كنية فلا اجد افضل من لقب
سفيرة فوف العادة للنوايا الحسنة
احدى مخلصات اللمة
انها الاخت الغالية علينا جميعا
رحبوا معي بالاخت
@لمعانُ الأحداق
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب احبتي و اخوانيimages.jpeg

إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
 
مراحب
@لمعانُ الأحداق

images.jpg


أسئلتي الخفيفة:

الولاية؟
السن؟
مجال الدراسة؟
المواهب؟
اللون المفضل؟
البلد المفضل؟
ولاية تحبينها في الجزائر؟
حكمة تحبينها
؟
 
قال السلطانة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى الاخوات
الراقيات جدا جدا
و المختلفة جدا جدا
و المثقفة جدا جدا
و المتميزة جدا جدا
و المتخلقة جدا جدا
و المجتهدة جدا جدا
و الذكية جدا جدا
و الفطنة جدا جدا
ضيفتنا اليوم
زميلة الجميع
تدعم الجميع
ترد على الجميع
تسأل عن الجميع
و يهمها حال الجميع
و يحترمها الجميع
تثري جل المواضيع بردود غاية في الابداع
و ردودها توحي انها مثقفة و فاهمة
رزينة و عاقلة و جادة و مرحة
ان بحثنا لها عن كنية فلا اجد افضل من لقب
سفيرة فوف العادة للنوايا الحسنة
احدى مخلصات اللمة
انها الاخت الغالية علينا جميعا
رحبوا معي بالاخت
@لمعانُ الأحداق
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب احبتي و اخوانيمشاهدة المرفق 169733

إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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بداية اتقدم بالشكر لأستاذنا واخينا الغالي الأمين محمد على هذا الإختيار الموفق إن شاء الله والله كنت اتمنى ان تستضيفوها لأنها انسانه مميزه بحق واثبتت وجودها من خلال ما تطرحه هنا فجزاك الله خيرا اخي الامين …
 
بما أنني جديدة في المنتدى ولا أعرف الأخت "لمعان الاحداق" شخصيًا، لكنني لاحظت أن الجميع يشيد بها ويثني على حضورها المميز. فكنت متحمسة للمشاركة في هذه الفقرة والتعرف عليها أكثر من خلال هذه الأسئلة
كيفاه عرفتي المنتدى؟
ووشنو اكثر حاجة تعجبك فييه
كيفاه تفوتي نهارك في رمضان ؟
ووش هواياتك؟
ما هو أكثر موقف مضحك أو طريف حصل لكِ في المنتدى؟
images (7).jpeg
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
@لمعانُ الأحداق

نستقبلك بورده حمراء يا اهلا وسهلا بهالعين
لعيونك يا هالسمراء لقطف بدل الورد اثنين
 

المرفقات

  • IMG_6157.jpeg
    IMG_6157.jpeg
    516.4 KB · المشاهدات: 1
نرحب بالزميلة العزيزه والأنيقة @لمعانُ الأحداق اتمنى من الله سبحانه ان يعينك على ما سيطرح عليك من الاسئله ..
لكن بداية تفضلي مائدة السحور تقبل الله منا ومنك صيامه وقيامه …
 

المرفقات

  • IMG_6156.jpeg
    IMG_6156.jpeg
    949.3 KB · المشاهدات: 1
مرحبا بك @لمعانُ الأحداق
س/ لماذا غيرتي معرفك السابق إلى لمعان الأحداق ؟
س/ ما معنى لمعان الأحداق ؟ وهل كان لهذا الاسم وقع في نفسك واتخذتيه معرفا ؟
س / في معرفك السابق لم تكوني نشيطه وليس لحضورك زخم كما هذا المعرف ، ليش ؟
س/ من اي ولايه في الجزائر وهل سبق لك السفر خارج الجزائر ؟

اكتفي بهذا ولي عوده ان شاء الله
 
قال السلطانة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى الاخوات
الراقيات جدا جدا
و المختلفة جدا جدا
و المثقفة جدا جدا
و المتميزة جدا جدا
و المتخلقة جدا جدا
و المجتهدة جدا جدا
و الذكية جدا جدا
و الفطنة جدا جدا
ضيفتنا اليوم
زميلة الجميع
تدعم الجميع
ترد على الجميع
تسأل عن الجميع
و يهمها حال الجميع
و يحترمها الجميع
تثري جل المواضيع بردود غاية في الابداع
و ردودها توحي انها مثقفة و فاهمة
رزينة و عاقلة و جادة و مرحة
ان بحثنا لها عن كنية فلا اجد افضل من لقب
سفيرة فوف العادة للنوايا الحسنة
احدى مخلصات اللمة
انها الاخت الغالية علينا جميعا
رحبوا معي بالاخت
@لمعانُ الأحداق
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب احبتي و اخواني

إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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و عليكم السلام و رحمة الله

رمضانكم مبارك، و صحَّا فطوركم و سحوركم، جعل الله لياليكم نورًا و أيامكم سرورًا، و أكرمكم في هذا الشهر الكريم بعظيم فضله وجميل ستره ، عسى أن يكون شهر رحمة و مغفرة و عتق من النار لنا جميعًا

بدايةً شكرا من الأعماق على هذا الترحيب الدافئ و الكلمات الطيبة التي غمرتموني بها - و التي أراها كثيرة في حقي -
كلمات تُورِقُ في القلب غراس المحبة والامتنان حقا ، أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم دائمًا

اللمة كانت و ستظل مكانا تظلّلنا فيه روح الأخوة و المودة
و هذا ما يجعلني سعيدة لكوني بينكم في هذه الخيمة الرمضانية ضيفةً - سادسة -

جزيل الشكر لكم مجددا على الدعوة اللطيفة لُطفَ قلوب اللماويين ^^
و أرحب بأسئلتكم بكل ود و سرور
على أمل أن أكون ضيفة " خفيفة الظل "


لي عودة للإجابة ..
 
قال السلطانة:
مراحب
@لمعانُ الأحداق

مشاهدة المرفق 169735
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أهلا بك من جديد أختي @السلطانة
تقول قالولك بلي نحب الورد سبحان الله
و بالضبط الورد الاحمر
يعجبني بزاف و نشوفو اجمل هدية يقدر يقدمهالي واحد
شكرا لك على كرمك ^^
مش عارفة لكن أسعدني ذلك حقا
و إن كان وردا افتراضيا

قال السلطانة:
أسئلتي الخفيفة:

الولاية؟
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الوسط الجزائري / القبائل الكبرى
قال السلطانة:
السن؟
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22 سنة ^^
قال السلطانة:
مجال الدراسة؟
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ادرس عِلم الأبدان | الطب البشري
- السنة الخامسة -
قال السلطانة:
المواهب؟
إضغط للتوسيع...
الكتابة و التطريز
قال السلطانة:
اللون المفضل؟
إضغط للتوسيع...
البنفسجي 💜
قال السلطانة:
البلد المفضل؟
إضغط للتوسيع...
النرويج
قال السلطانة:
ولاية تحبينها في الجزائر؟
إضغط للتوسيع...
هممم اكثر ولاية نحبها قسنطينة
نحس فيها طابع خاص و مميز
قال السلطانة:
حكمة تحبينها؟
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هي كاين بزاف حِكم
لكن حبيت اقتباس لكلام البرغوثي حين قال :
" السعيد هو السعيد ليلًا ، و الشقي هو الشقي ليلًا ، أما النهار ، فيشغل أهله "
 
قال Zili Na:
بما أنني جديدة في المنتدى ولا أعرف الأخت "لمعان الاحداق" شخصيًا، لكنني لاحظت أن الجميع يشيد بها ويثني على حضورها المميز. فكنت متحمسة للمشاركة في هذه الفقرة والتعرف عليها أكثر من خلال هذه الأسئلة
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اهلا بك زهرة
مرحبا بك في اللمة مجددا
يسعدني كونك متحمسة للخيمة
بودي التعرف عليك أيضا
شكرا ^^
قال Zili Na:
كيفاه عرفتي المنتدى؟
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في سنوات مضت كنت نحب المنتديات و اجواءها بحكم ماكانش عندي اي وسيلة تواصل افتراضية هذيك الفترة
و شحال من مرة كنت ندخل زائرة للمة ندير دورة و نخرج
حتى جا نهار و قررت نفتح فيه عضوية
و سجلت مي ماكنتش ناشطة بزاف حينها ..
قال Zili Na:
ووشنو اكثر حاجة تعجبك فييه
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الألفة و المودة لي بين الاعضاء
و لا نسميهم الأفراد
اللمة فيها جو خاص بيها - محبة ، تآزر ، مودة و تضامن - تحسي عائلة واحدة هنا ، ربي يديم اللمة و لمتها ^^
قال Zili Na:
كيفاه تفوتي نهارك في رمضان ؟
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بصراحة رمضان هذا العام فات دراسة
نقدر نقول أسوأ رمضان فات عليا ، لاني نحب نستغل هذا الشهر في العبادة و التقرب اكثر من الله عز و جل ، لكن هذا العام مصادفة جا في فترة القراية و الامتحان ، ماحسيتش كامل بهذو 15 يوم لي فاتو للأسف ، نهاري يجوز قراية و طبخ و قليل من النوم و الراحة
قال Zili Na:
ووش هواياتك؟
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الكتابة و التطريز
قال Zili Na:
ما هو أكثر موقف مضحك أو طريف حصل لكِ في المنتدى؟
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هممم نقولك كيما حطت كارينا الموضوع تاع فتح قسم خاص بالرجال و كنت ثما معاها عاملين أجواء طريفة و في نفس الوقت خايفين يغلقو الموضوع بسبب انو حكينا فيه و خرجنا عن مسارو ..
قال Zili Na:
مشاهدة المرفق 169738
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و قلب لكِ مني على طيب التواجد و المرور
اهلا بك دائما
 
قال aljentel:
@لمعانُ الأحداق

نستقبلك بورده حمراء يا اهلا وسهلا بهالعين
لعيونك يا هالسمراء لقطف بدل الورد اثنين
إضغط للتوسيع...
عن جمال الورد الاحمر
شكرا على حسن الاستقبال و الضيافة

قال aljentel:
نرحب بالزميلة العزيزه والأنيقة @لمعانُ الأحداق اتمنى من الله سبحانه ان يعينك على ما سيطرح عليك من الاسئله ..
لكن بداية تفضلي مائدة السحور تقبل الله منا ومنك صيامه وقيامه …
إضغط للتوسيع...
ماشاء الله
مائدة سحور كاملة غنية متكاملة
هي هذه اطباق مائدة السحور عندكم في الكويت استاذ ؟
جبن و تمر و عصير و غيرها
جميلة
تقبل الله منا و منكم

شكرا على كرمكم
قال aljentel:
مرحبا بك @لمعانُ الأحداق
س/ لماذا غيرتي معرفك السابق إلى لمعان الأحداق ؟
إضغط للتوسيع...
مزاج فقط ^^
ليس لدي سبب معين سوى حُب التغيير و التجديد
قال aljentel:
س/ ما معنى لمعان الأحداق ؟ وهل كان لهذا الاسم وقع في نفسك واتخذتيه معرفا ؟
إضغط للتوسيع...
يشير المعرَّف إلى بريق العيون بالمعنى
فالعيون تلمع و تشع إن رأت ما يسرها و يغبطها ، أو إن سمع المرء ما يفرحه ، العيون أصدق من الكلمات تعبيرا في كثير من الأحيان
و حتى الحزن و الكآبة يظهران على العينين اول شي
لكن البريق - اللمعان - يكون في حالة السرور و السعادة و يمكن اعتباره رمزا للشغف و الاهتمام كذلك
هو اسم شاعري على كل حال
أجده يحمل معنى ايجابيا و لذلك اخترته كاسم مستعار لي هنا في اللمة
قال aljentel:
س / في معرفك السابق لم تكوني نشيطه وليس لحضورك زخم كما هذا المعرف ، ليش ؟
إضغط للتوسيع...
حتى أصدقك القول .. سابقا كنت في سن صغيرة و لا أزال تلميذة ، عندما ادخل اللمة أشعر أن من فيها كبار - العقل و السن - و لم أكن اضاهي " الزخم " خاصتهم ، و بالضبط في اقسام النقاش و ابداء الرأي ، حينها لم أتعرف فيها عمن هم في سني ، ببساطة كنتُ أشعر بالغرابة و الغُربة
لكن حاليا بعدما اندمجت و حاولت التعمق اكثر في اللمة ، لم اجد الامر كما كنت أعتقد ، بل ادركت كيف أنه ليس للسن اي علاقة .. فقط كانت نظرة مسبقة طفولية آنذاك
بالعكس ندمت انني لم ادخل هذا المجتمع في وقت مبكر
و أتعرف على افراده اللطفاء

قال aljentel:
س/ من اي ولايه في الجزائر وهل سبق لك السفر خارج الجزائر ؟
إضغط للتوسيع...
من الوسط الجزائري ، بلاد القبائل
لا لم يسبق لي السفر خارج الجزائر
لكن اتمنى السفر يوما
قال aljentel:
اكتفي بهذا ولي عوده ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
سرني تواجدكم و الاجابة على اسئلتكم
بانتظار عودتكم
شكرا
 
آخر تعديل:



أهلين غاليتي هاهنا راقتني إستضافتهم لك لمعان الأحدآق لطالما استوقفني معرفك لقوة الاسم وارى شرحك له أقوى أحب إسمك وحبه موصول لك ياطيبة



أسئلتي طفيفة

الأطباق التي تميز منطقة القبائل ف رمضان

تعرفي طيبي هههه

ماهو الطبق المفضل لك

سمعت انك مع الدراسة ربي يوفقك وينجحك يارب
 

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