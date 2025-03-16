ضيفة العدد السادس لمعان الأحداق

قال Zili Na: بما أنني جديدة في المنتدى ولا أعرف الأخت "لمعان الاحداق" شخصيًا، لكنني لاحظت أن الجميع يشيد بها ويثني على حضورها المميز. فكنت متحمسة للمشاركة في هذه الفقرة والتعرف عليها أكثر من خلال هذه الأسئلة إضغط للتوسيع...

اهلا بك زهرة

مرحبا بك في اللمة مجددا

يسعدني كونك متحمسة للخيمة

بودي التعرف عليك أيضا

شكرا ^^​

في سنوات مضت كنت نحب المنتديات و اجواءها بحكم ماكانش عندي اي وسيلة تواصل افتراضية هذيك الفترة

و شحال من مرة كنت ندخل زائرة للمة ندير دورة و نخرج

حتى جا نهار و قررت نفتح فيه عضوية

و سجلت مي ماكنتش ناشطة بزاف حينها .. ​

الألفة و المودة لي بين الاعضاء

و لا نسميهم الأفراد

اللمة فيها جو خاص بيها - محبة ، تآزر ، مودة و تضامن - تحسي عائلة واحدة هنا ، ربي يديم اللمة و لمتها ^^​

بصراحة رمضان هذا العام فات دراسة

نقدر نقول أسوأ رمضان فات عليا ، لاني نحب نستغل هذا الشهر في العبادة و التقرب اكثر من الله عز و جل ، لكن هذا العام مصادفة جا في فترة القراية و الامتحان ، ماحسيتش كامل بهذو 15 يوم لي فاتو للأسف ، نهاري يجوز قراية و طبخ و قليل من النوم و الراحة ​

الكتابة و التطريز ​

قال Zili Na: ما هو أكثر موقف مضحك أو طريف حصل لكِ في المنتدى؟ إضغط للتوسيع...

هممم نقولك كيما حطت كارينا الموضوع تاع فتح قسم خاص بالرجال و كنت ثما معاها عاملين أجواء طريفة و في نفس الوقت خايفين يغلقو الموضوع بسبب انو حكينا فيه و خرجنا عن مسارو .. ​

و قلب لكِ مني على طيب التواجد و المرور

اهلا بك دائما ​