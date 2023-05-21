شكرا اخوتي على الردود

حقيقة زوجها يشتكي منها كثيرا لاخي الاكبر و لابي لكنه لا يدخل في تفاصيل يقول كلموا ابنتكم ان حالها غير طبيعي و هكذا

هو جد شحيح و اظن انه يخاف ان طلقها من مشاكل النفقة اظنه يريدها ان تطلب الخلع حتى تفرط في حقوقها كذلك هو يريدها ان تتكفل بمصاريف ابنهما فكل امواله تذهب لمنزل والديه

بالنسبة له هو الابن الذكر الثالث لوالديه و كل واحد من اخوته بنى طابق في فيلا والديه لانهم لا يملكون سكن خاص فظروفهم جد صعبة كما ان اخويه شاركو بمجهودهم العضلي فقط اما المال فكان من جيب الاب و زوج اختي زوج اختي يقول انه استحالة ان اباه لن يعطيه الطابق لكن اختي لا توافقه الرأي

بالنسبة لماذا فعل هذا لانه قبل هذا المشكل وقع في مشاكل مادية بسيطة كأن يحتاج مبالغ بسيطة لكن اختي لم تعطيه ولا دينار لانها ايضا بخيلة و هذه صفة فيها حتى قبل زواجها فاصبح كل منهما لا يثق في الآخر و يحسب حتى من يشتري قارورة العصير حتى اني مرة كنت عندها و عندما تشبع من اكل ترميه لكي لا يأكله زوجها بعدها امور رهيييييبة تحدث في ذلك البيت

اما بالنسبة لمن هو على حق و من على باطل فقد يأسنا و توقفنا عن طرح هذا السؤال

كل ما نريد معرفته هل من الاحسن تستمر معه لاننا نخاف على سمعتها اذا تطلقت خصوصا انها جميلة و تملك مال و سيارة

ام من الاحسن نعينها لتتطلق و يعيش كل منهما حياته كما يحب بدون مشاكل