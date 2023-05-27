كيف تكونين انيقة

للملابس دور كبير في ابراز مواطن الجمال عند المرأة

وحتى ربما في صنع مواطن جمالية لم يكن لها وجود وهو من دفع خبراء "الاتكيت" إلى الاهتمام كثيرا بهذه المسألة لدرجة انهم وضعو للملابس وطريقة ارتدائها مجموعة من القواعد والآداب التي تساعد صاحبتها على ان تبدو في احسن مظهر في القاءات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية

البساطة اهم قاعدة يجب اتباعها من قبل كل من ترغب في ان تكون طلتها أنيقة وبهية

واعلمي يا عزيزتي ان أو خطوة في طريق اناقتك الابتعاد عن تقليد الاخرين مثلا لا تجعلي إعجابك بذوق سيدة ما يؤثر في اختياراتك بحيث تبدين صورة متكررة منها

صحيح من المهم احيانا ان تتبعي الموضة الرائحة لكن ليس لزوما عليك تماشيها لا سيما إذا لم تكن تناسبك هنا عليك التأكد اولا من ان ماهو رائج في عالم الأزياء يناسب شخصيتك وشكل جسمك



عليك الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة أو التي تظهر من مفاتنك لأنها تعكس صورة خاطئة عنك



ليس لزوما عليك ارتداء الملابس أو الألوان التي يروج بها



بساطة القصات والمدلات وتناسق الألوان سر اناقتك ​