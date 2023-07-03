النقاش الجاد :

1. هل الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم.

2. هل السباحة في المحيط أفضل من السباحة في مسبح عام.

3. هل يجب أن يكون الكحول غير قانوني.

4. هل دراسة القواعد أكثر أهمية من ممارسة مهارات المحادثة.

5. هل التلفزيون هو السبب الرئيسي للعنف في مجتمع اليوم.

6. هل الكلاب تجعل رفاقها أفضل من القطط.

7. هل يجب منع التدخين في الأماكن العامة.

8. هل الإناث من الطلاب أفضل من الذكور.

9. هل قراءة اللغة الإنجليزية أكثر صعوبة من كتابة اللغة الإنجليزية.

10. هل الصيف هو أفضل موسم في السنة .