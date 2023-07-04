التعليم بين 1990 و 2023

EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,448
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تم طمس هذا الجيل بنجاحصراحة في التسعينات افضل من الآن لانه تلميذ يحترم معلمه و استاذه و يركز معاه و يعطي أهمية للدرس حتى بدون دروس خصوصية لكن الوقت الحالي أصبح التلميذ شارد الذهن يهمك الا في دروس خصوصية يعطيها في كل شيء استاذه
شكرا ليك على الموضوع الرائع