التعليم بين 1990 و 2023

صراحة في التسعينات افضل من الآن لانه تلميذ يحترم معلمه و استاذه و يركز معاه و يعطي أهمية للدرس حتى بدون دروس خصوصية لكن الوقت الحالي أصبح التلميذ شارد الذهن يهمك الا في دروس خصوصية يعطيها في كل شيء استاذه

شكرا ليك على الموضوع الرائع