التعليم بين 1990 و 2023

EL General

EL General

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,448
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
تبدلت الحالة و دخل فيها علم النفس و احكيلي وشبيك و متحكيليش حتى ضاع الجيل

بكري كف ولا كوتبي يكفيه يتخرج بيه من الجامعة

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صراحة في التسعينات افضل من الآن لانه تلميذ يحترم معلمه و استاذه و يركز معاه و يعطي أهمية للدرس حتى بدون دروس خصوصية لكن الوقت الحالي أصبح التلميذ شارد الذهن يهمك الا في دروس خصوصية يعطيها في كل شيء استاذه
شكرا ليك على الموضوع الرائع
 
قال إلياس:
صراحة في التسعينات افضل من الآن لانه تلميذ يحترم معلمه و استاذه و يركز معاه و يعطي أهمية للدرس حتى بدون دروس خصوصية لكن الوقت الحالي أصبح التلميذ شارد الذهن يهمك الا في دروس خصوصية يعطيها في كل شيء استاذه
شكرا ليك على الموضوع الرائع
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تم طمس هذا الجيل بنجاح ✅
إلا من رحم ربي
الله يوفقنا في جيلنا
 
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