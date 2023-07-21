استرداد حساب فيس بوك عن طريق رَقَم الهاتف

ghiatyweb
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جويلية 2023
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
* الدخول إلى موقع الفيس بوك على صفحة تسجيل الدخول
* سيظهر بعدها صورتك الشخصية واسمك
* ستتحول إلى صفحه اخرى يطلب منك كتابة اميلك او رَقَم الهاتف الخاص بحسابك
* قم بإدخال رَقَم الهاتف الخاص بحسابك
* في حالة أن الرَّقَم غير صحيح قم بالتأكد منه واكتب الرَّقَم الصحيح
* سيصل الى تليفونك رمز قم بادخاله في الخانة المطلوبة
* سيطلب منك الفيس بوك كتابة كلمة سر جديدة
* قم بكتابة كلمة سر جديدة تتكون من أرقام وحروف وسيتم تفعيل حسابك في فيس *بوك
ادخل اسم المستخدم اوالأميل في الخانة المطلوبة وادخل كلمة مرور خاطئة
بهذه الخطوات سوف تتمكن من استرداد حساب فيس بوك عن طريق الصورة.