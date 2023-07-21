استرداد حساب فيس بوك عن طريق رَقَم الهاتف

ghiatyweb

ghiatyweb

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 جويلية 2023
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محل الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
استرداد حساب فيس بوك عن طريق الصورة




* الدخول إلى موقع الفيس بوك على صفحة تسجيل الدخول
* سيظهر بعدها صورتك الشخصية واسمك
* ستتحول إلى صفحه اخرى يطلب منك كتابة اميلك او رَقَم الهاتف الخاص بحسابك
* قم بإدخال رَقَم الهاتف الخاص بحسابك
* في حالة أن الرَّقَم غير صحيح قم بالتأكد منه واكتب الرَّقَم الصحيح
* سيصل الى تليفونك رمز قم بادخاله في الخانة المطلوبة
* سيطلب منك الفيس بوك كتابة كلمة سر جديدة
* قم بكتابة كلمة سر جديدة تتكون من أرقام وحروف وسيتم تفعيل حسابك في فيس *بوك

ادخل اسم المستخدم اوالأميل في الخانة المطلوبة وادخل كلمة مرور خاطئة

بهذه الخطوات سوف تتمكن من استرداد حساب فيس بوك عن طريق الصورة.
 
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