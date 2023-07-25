شرح الحصول على بطاقة فيزا من بنك visa bankera

skynssine

skynssine

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جويلية 2016
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السلام عليكم
الحصورل على بطاقة فيزا من بنك : visa bankera
ملاحظة البطاقة ترسل مجانا بعد تأكديك للهويةBank Account Alternative

التسجيل من هنا visa bankera



في البداية عليك تأكيد الهوية عن طريق جواز السفرو التقاط صور عن طريق الهاتف
ثم تأكيد الاقامة الجزائرية انا استعملت فاتورة الهاتف الثابت لأنه يحمل اسمي و العنوان
و لطلب البطاقة يجب عليك الحصول على عنوان فرنسي او اوربي
أنا استخدمت عنوان موقع أرسلي و هي صفحة موثوقة اليكم موقعهم
هم خدمة بريدية توفر لكم عنوان فرنسيو تحتاجها خاصة في البريد الذي لا يدعم الجزائر
بالتوفيق للجميع

www.airselli.com

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