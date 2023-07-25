skynssine
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 جويلية 2016
- المشاركات
- 55
- النقاط
- 3
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
الحصورل على بطاقة فيزا من بنك : visa bankera
ملاحظة البطاقة ترسل مجانا بعد تأكديك للهويةBank Account Alternative
التسجيل من هنا visa bankera
في البداية عليك تأكيد الهوية عن طريق جواز السفرو التقاط صور عن طريق الهاتف
ثم تأكيد الاقامة الجزائرية انا استعملت فاتورة الهاتف الثابت لأنه يحمل اسمي و العنوان
و لطلب البطاقة يجب عليك الحصول على عنوان فرنسي او اوربي
أنا استخدمت عنوان موقع أرسلي و هي صفحة موثوقة اليكم موقعهم
هم خدمة بريدية توفر لكم عنوان فرنسيو تحتاجها خاصة في البريد الذي لا يدعم الجزائر
بالتوفيق للجميع
www.airselli.com
الحصورل على بطاقة فيزا من بنك : visa bankera
ملاحظة البطاقة ترسل مجانا بعد تأكديك للهويةBank Account Alternative
التسجيل من هنا visa bankera
في البداية عليك تأكيد الهوية عن طريق جواز السفرو التقاط صور عن طريق الهاتف
ثم تأكيد الاقامة الجزائرية انا استعملت فاتورة الهاتف الثابت لأنه يحمل اسمي و العنوان
و لطلب البطاقة يجب عليك الحصول على عنوان فرنسي او اوربي
أنا استخدمت عنوان موقع أرسلي و هي صفحة موثوقة اليكم موقعهم
هم خدمة بريدية توفر لكم عنوان فرنسيو تحتاجها خاصة في البريد الذي لا يدعم الجزائر
بالتوفيق للجميع
www.airselli.com