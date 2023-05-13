استثمار عمري ♡

اولا ﷽، ثانيا السلام عليكم ا خوتي ان شاء تكونوا بالف خير ، هذه اخر الساعات في عمري 24سنة اكملت دراستي في الجامعة مستر Doo قانون عقاري حيث انني اشكر الله ربي لأنه لطف بي ووفقني في اتمام خمس سنوات كاملة رغم المشاكل التي حدثت لي والتي كانت بصنع يدي الصراحة كادت ان تفقدني دراستي لكن الله ﷻ منحني فرصة جديدة كي اصلح نفسي واتمم دراستي و الحمدلله 👌تمت برحمة الله وسند امي ربي يحماها ويشفاها (🤲🏽)امين , وان شاء ﷲ غدا راح نقفل 25 سنة بإذن الله تعالى، رغم خوفي من العمر الذي يمر بسرعة وانا لم اقدم لأخرتي شئ (😥) سواء المعاصي والذنوب والأخطاء والأوزار ووالخ فقررت ان اتوكل على الله واحاول ان افهم سبب خلقي لاني لم اخلق عبثا بل لغاية وهيا عبادة الله ربي واني في اختبار والورقة لم تسحب بعد و بغتتة يعني لحظة غفلة عندما تقبض روحي ستسحب مني ( 😔)،لذالك ساعمل بكل جهد على ان استثمر ايام عمري في عبادة الله جلا في علاله فأستقيم على الصراط المستقيم من صلاة الفجر ادمن قرائة القران الكريم والعمل به ،القيام بالأعمال الصالحة اتقاء الله في كل حركاتي وسكوني ، واحاول تحسين اخلاقي وتكون مثل نبينا 🌺محمد ﷺ، اعادة قرايتي تاع الجامعة باه ننجح في الدكتورا لاني كنت نقرى للكنترول فقط للاسف مش باه نعمل باكاج في راسي، ونتعلم الاسبانيولية ووحدي وفي الدار لاني نموت علاها، واعلق قلبي بالله ﷻ وبالأخرة... وبالتالي استغنى عن جميع الناس 🫣، لأكون فتاة صالحة مسلمة قلبها طيب محبة للخير ...ونستمر في البعد عن كل شيء يؤذيني الناس المواقع لاني عندي فشل اجتماعي حاد من نهار ولدت ( انطوائية ومنعزلة)..... واهم شئ الاستغفار بنية الاعتذار في حال ارتكبت معصية او اخطأت في فرائض ربي او نفسي او الناس او الحيوان او الجماد... كأن افسد في الأرض مثلا....، اتمنى منكم ان تدعو لي بأن يبارك لي الله في (توبتي وعمري)، ولكم اجر ذالك بالمثل، والتعقيب على كلامي بنصائح تساعد في اصلاحي لعلها حسنة تدخلكم الجنة...♡•.