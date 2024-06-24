موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء أولياء التلاميذ​

بوابة على النتائج: يوفر الموقع إمكانية استخراج كشوف نقاط التلاميذ لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة التعليمية.

يوفر الموقع إمكانية استخراج كشوف نقاط التلاميذ لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة التعليمية. نُظرة شاملة على التمدرس: يُمكن للآباء الاطلاع على كافة تفاصيل مسار ابنهم الدراسي، بما في ذلك البرامج الدراسية، والجدول الزمني، ومعلومات عن المعلمين، وغيرها من المعلومات الهامة.

يُمكن للآباء الاطلاع على كافة تفاصيل مسار ابنهم الدراسي، بما في ذلك البرامج الدراسية، والجدول الزمني، ومعلومات عن المعلمين، وغيرها من المعلومات الهامة. متابعة الحضور والغياب: تتيح المنصة خاصية مراقبة حالات غياب التلاميذ بشكل لحظي، مع تلقي تنبيهات في حال حدوث أي تغيرات.

تتيح المنصة خاصية مراقبة حالات غياب التلاميذ بشكل لحظي، مع تلقي تنبيهات في حال حدوث أي تغيرات. طلبات إلكترونية سلسة: يوفر الموقع إمكانية تقديم طلبات تحويل التلاميذ بين المدارس، وطلبات إعادة إدراج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وطلبات رخصة تخفيض سن التمدرس، كل ذلك إلكترونياً ودون تعقيدات.

يوفر الموقع إمكانية تقديم طلبات تحويل التلاميذ بين المدارس، وطلبات إعادة إدراج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وطلبات رخصة تخفيض سن التمدرس، كل ذلك إلكترونياً ودون تعقيدات. التواصل مع المعلمين: تُتيح بعض المدارس ميزة التواصل المباشر مع المعلمين من خلال المنصة لمناقشة تحصيل التلميذ أو أي أمور متعلقة بالدراسة.

التسجيل: يبدأ التفاعل مع الموقع بإنشاء حساب من خلال التسجيل على المنصة وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ، بإدخال البيانات الشخصية للولي وبيانات أبنائه. تفعيل الحساب: بعد التسجيل، سيتلقى ولي الأمر رسالة على بريده الإلكتروني تحتوي على رابط لتفعيل حسابه. الدخول إلى الموقع: بمجرد تفعيل الحساب، يمكن الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المُختارتين.

جسر تواصل فعال: يعمل الموقع على تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت من خلال توفير قناة سهلة لتبادل المعلومات ومتابعة التلاميذ.

يعمل الموقع على تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت من خلال توفير قناة سهلة لتبادل المعلومات ومتابعة التلاميذ. توفير الوقت والجهد: يُغني الموقع أولياء الأمور عن الحاجة إلى زيارة المدارس للحصول على المعلومات أو تقديم الطلبات، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

يُغني الموقع أولياء الأمور عن الحاجة إلى زيارة المدارس للحصول على المعلومات أو تقديم الطلبات، مما يوفر لهم الوقت والجهد. تعزيز الشفافية: يُتيح الموقع إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عن مسار التلميذ الدراسي، مما يُعزز الثقة والتعاون بين المدرسة والبيت.

يُتيح الموقع إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عن مسار التلميذ الدراسي، مما يُعزز الثقة والتعاون بين المدرسة والبيت. دعم مسيرة التلاميذ: يوفر الموقع أدوات فعّالة لمتابعة تحصيل التلاميذ وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج.

يسعى، المُقدم من طرف وزارة التربية الوطنية الجزائرية، إلى لعب دور ريادي في ربط المدرسة بالبيت من خلال منصة إلكترونية شاملة تتيح للآباء متابعة المسار الدراسي لأبنائهم بكل سهولة ويسر.يُعدّأداة ثورية تُساهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الجزائرية، من خلال تعزيز دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساعدتهم على تحقيق التميز الدراسي.