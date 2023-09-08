المنتخب الوطني يكتفي بالتعادل السلبي أمام تنزانيا

اكتفى المنتخب الوطني، اليوم الخميس، بنتيجة التادل السلبي، في مباراته أمام الضيف منتخب تنزانيا، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023”.

وأنهى العناصر الوطنية الشوط الاول من هده المواجهة التي جرت بملعب “19 ماي” بعنابة، بدون أهداف.



وخلال الشوط الثاني أجرى بلماي بعض التغييرات، باقحام محرز، بن رحمة، بوداوي، عمروة، وزروقي، بحثا عن التهديف، لكن دون نتيجة.



وبهذا التعادل السلبي أنهى المنتخب الوطني مشواره ضمن تصفيات “كان 2023″، دون هزيمة، متصدرا مجموعته السادسة بـ16 نقطة، فيما ضمن منتخب تنزانيا تأهله في المركز الثاني.