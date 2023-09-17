الناس زاهية! (فيديو حصري)

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
506
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ناس 2023 فرحين مع مغني الرسوم المتحركة !
راحتلي ما حظرتش معاهم هههههههه

ما تعليقكم ؟


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@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني
 
تمنينا نروحو انا وصحبتي ومكانش كيفاش الله غالب
بغينا نغنيو الرمية الملتهبة
معليش جيبولنا عاصم كر ورشا رزق نغني معاهم هزيم الرعد وبوكيمون هههه
بصحتهم والله حالة
 
قال secret de coeur:
تمنينا نروحو انا وصحبتي ومكانش كيفاش الله غالب
بغينا نغنيو الرمية الملتهبة
معليش جيبولنا عاصم كر ورشا رزق نغني معاهم هزيم الرعد وبوكيمون هههه
بصحتهم والله حالة
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أواه أنتِ ماكيش ساهلة يا البوليسية ههههههههه
المهم مرحبا بيك 😁
 
شكرا على مشاركتنا فيديو الحفلة التي لم اكن على علم بها.

تحياتي / داي الشجاع :-p
 
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