لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف احوالكم اعضاء اللمة واصدقائها حبيت اليوم نحكي على حياتي لو تقدرو تسمعوني ولو الادراة معجبهاش كلامي تقدر تحذفه ومتسمحش بالرسالة تطلع ومشي رايحة نزعف براحتكم لكن والله الحديث مضيق عليا ومشي قادرة نخبي اكثر من هاك كون نخبي رايحة نطرطق وتاني منحبش نحكي لغيري لانو الي تقدمله سرك كانك قدمتله سيف رايح يطعنك بيه باي وقت وتاني بهذا الوقت ولات الناس مشي كيف كيف كاين الي يشمت وكاين الي يضحك وكاين الي يششفى وكاين الي يقول تلوح في بلاها وكاين الي يقول وانا مصلح اجتماعي وكاين الي يقول تستاهل وبزاف كلااااام اخترت اني نحكي هنا على حياتي اولا نفرغ قلبي وثانيا طلبا منكم تدعولي بالخير

حكايتي ياخاوتي هي انا بنت ناس وملتزمة بفضل ربي وبنت عائلة محترمة ومحافظة عمري 25 سنة مثقفة وجميلة وبحضر دكتوراه وناجحة في حياتي والفضل يرجع لله اولا ولوالديا ثاننيا عايشة بفضل ربي معيشة الله يبارك انا كبيرة الدار ولكبير ربي كل حاجة تمنيتها بحياتي لقيتها راني نحكي بكل صراحة وكيما يقول الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث .عشت حياة مستقرة وهادئة لما لحقت سن 19 سنة كنت سنة اولى جامعة تقدملي وقتها استاذي الي يدرسني وقتها تفاجات لاني اولا متوقعتوش يخطبني وثانيا كنت فارحة بالجامعة ومدايرة براسي القراية برك ومشي مفكرة بالزواج اطلاقا قاتلي عمتي وقتها صلي استخارة صليت ويشهد ربي غير صليت وجعني قلبي وحسيت بضيق قلت لعمتي وقتها رديلهم وقوللهم مزال مشي حابة نزوج حابة نكمل قرايتي وربي يعطيكم ماحسن مني وياااااااه ملي صرالي بعدها غير قلت كلمة مشي موافقة وفتحت على نفسي جهنم غير ردتلهم وهذاك الاستاذ تبدل عليا وقرر يعلن عليا الحرب ولا يضايقني لدرجة كبيرة ويقلقني وينرفزني ويحرجني بحقد وغل ونوع من الترفع كيفاه ترفضيني صار يحبسني في الحرم الجامعي امام الناس ويحرجني ويقلي انا قاصد نحبسك ونوقفك حتى يشوفوني معاك الناس ومكانش الي يتقدملك وتشيعي عليا بصراحة لما قالي هاك انا تقلقت وكرهته وحسيته يشوه في صمعتي وهو يعرف اني خجولة ويحاول يحرجني امام الطلبة والاساتذة ونذرت عليه الف مرة لكن يكون يضحك في ضحكة الاستهزاء ويحرجني اكثر كرهته من تصرفاته وحسيته اناني بالاضافة الى الكلام الي كان يسمعولي كل وقت ومضيقلي روحي بيه المهم فاتت بالعجب والصبر وفي سنة ثانية تاني رجعنا لنفس الموال كان وقتها عمري 20 سنة تضايقت بزاف وتمست نقاطي كنت ندي عنده3 او 5 حتى لو نكون خادمة مليح ميعطينيش حقي ويقلي لو تحبي حقك ارواحي للادارة نتفاهمو المهم بفضل ربي في نهاية العام تقدملي استاذ جامعي اخر ابن ناس وشاب صغير ومليح ومحترم استخرت ووافقت بعد موافقة اهلي وشوف بعدها هذيك الزوبعة الي شفتها من كلام شيئ بحقي وتشكيك باخلاقي كوني نعرفه ونمشي معاه مع اني ويشهد ربي منعرفه وشفته غير في اللقاء الشرعي

المهم شفت لعذاب منه وديما يخرجي من الكور ويحرجني امام الطلبة وفوتتها بالعذاب تاني . المهم فتحت وعقدت مع هذا الشخص وقلت معليش اصبح زوجي وقلت مع الوقت رايح ينساني هذاك الاستاذ لكن للاسف شاءت قدرة الله اني اطلق وميكملش زواجي وكانت فرصة هذاك الاستاذ فرح فرحة شديدة يوم طلاقي (مع العلم اني مطلقة طلاق قبل الدخول) وجاني بكل وقاحة وقالي مبروك وراهي قاتلي الوالدة تستاهل طلقت لانها رفضاتك قالي رديت على امي وقتلها هي من البداية رافضة انا الي اصريت تخيلو ياجماعة استاذ يحكي هاك لطالبته وزادت مضايقته ليا علبالكم راني نحكيلكم ونريح لانو ضاقت روحي وانا نتكلم عليه وراني الويل والله مثل القضا على حياتي حاولت ندخل ابي واهلي تقدملي قبلها وقال كل شروطكم مجابة وقاللهم وش تحب نديرلها ويحاول يبينلهم انو مليح وغير يتبع في خالي الامام ويصلي بحذاه ويضهر لللناس في صورة الرجل الحقيقي حتى مصدقوش كلامي عليه غير امي وقتها انا قلت كيف شخص يقدر يتقن هذا التمثيل ببراعة وحسيته وقتها انتقام كيف اني رفضت وتحدي لنفسه المهم عانيت ومرضت وقتها مرض شديد وقعدت غير في الدار وكانت رايحة تروح عليا السنة لولا فضل ربي وكان يقلي وقتها لو تقعدي لسن كبيرة ومتلقايش شكون يتزوجك ابعثيلي ونكون انا المنقذ ونتزوجك تخيلو ياناس استاذ جامعي يقول هكة كلام وحابني نرتبط بيه هذا لو كنت نحبو من كلامه وتصرفاته رايحة نكرهه المهم تخرجت وقتها وتقدملي بزاف رجال لكن ماتوفقت لاي شخص فيهم المهم كملت ماستر وبقيت مع هذاك الاستاذ ونزيدكم تاني درسني مدة خمسة سنوات وكل سنة يتقدملي مرتين حتى البلد كاملة والجامعة كاملة عرفت بخطبتي وراكم عارفين الناس وش يزيدو بكلامهم حتى لما يتقدملي اي شخص في ناس تخبرو تحكيلو القصة وفي من هو يوصله الخبر بطريقة غير مباشرة ولما خلاص عرف انو مكانش مني فايدة ومشي رايحة نوافق صار يعجب فيا اكثر اكثر تاخرت رسالة الماستر نتاعي بسببه وهددني بانه رايح ينتقم مني ورايح يدمرلي حياتي وجها لوجه قالهالي اضافة الى معايره ليا وكلامه السيئ دخلت اهلي بهذي الحالة وابي تقلق بزاف منه وقال حتى لو توافق بنتي انا منوافقش بقيت صابرة قلت حتى ميضيعليش قرايتي ناقشت رشالتي في العام الاخر بعد معاودتها بالكامل تخيلو درت رسالة مدة عام كامل وتلغات كاملة وعاودت رسالة اخرى وموضع اخر وسكتت وبعد مناقشتها تخيلو قعد ديبلومي حوالي 6 اشهر معطاوهليش مع ان كل اوراقي مريقلة لكن يقولولي الادارة شوفي ديبلومك واجد لكن منقدروش نمدوهلك حتى يمضي بعض الاساتذة وعلى فكرة هذا الاسم تاني رئيس قسم صبرت ودعيت ربي حتى كتب ربي وديته بعدها بشوي تقدم هذا الاستاذ لخالتي تخيلو ايه خطب خالتي الصغيرة والحقيقية حتى العائلة كاملة تفاجات ورفضو خوالي قالو كيفاه هذا الاستاذ بفكر وكيف كان يخطب فينا في بنت الاخت ودوكا الخالة كيفاه يولو يشوفو بعضاهم رفضوه رفضا قاطعا وبقى يضايقني وانا ببيتي ويكلمني نص ليل بالماسكي ويضايقني بمسجات حتى يهبلني وانا متاكدة انه هو ومنردش عليه ابدا بعدها بفترة قصيرة تقدم لبنت عم امي ووافقو عليه وهوما فارحين وخباو علينا الخطبة حتى يوم الفاتحة سمعنا انو اليوم الفاتحة كااااااااامل تخلعنا مع انهم عارفين القصة من البداية وعارفين نيته انو قاصد يضايقني ويقهرني بقريبتي لكن وافقو بيه وهوما فارحين وبدات المشاكل والعاداوت بين العائلة وكلامهم فيا وبداو يقولو في كلام بذيئ فيا ومدايريني انا الغالطة ومشي مليحة وهو راجل مليح وخيار الرجال وانا الي مشي مليحة وكبرت المشاكل بزاف وتزوجت باقل من عشرين يوم وهوما فارحين وحاولو يقهروني ويبعثولي ويقولولي وش راهو مدايرلها وشحال دفعلها ووش جابلها وهو عارف العلاقة كان قاصد اي حاجة يديرهالها يسمعني بيها حتى الكوختيج نتاعه فوتو امام بيتي نكذب عليكم ونقوللكم متقهرتشمشي منه او منها لكن علاه يديرلي هاك وانا عمري موعدته بكلمة ولا لعبت بمشاعره كنت واضحة معاه من البداية لكن هو حاول يقهرني ويدمرني والي غاضتني اكثر قريبتي الي عارفة الحقيقة وشاركت معاه باللعبة ودوكا امها عادات امي وبقات تتكلم بعرضي وتقول فيا كلام يقهر وكيلهم ربي هذا منقول وبعد كل هذا الشيئ وين اصبحت دوكا .ولاو اقربائي يسالو على الزواجي ومدايريلي الزواج هو المنجى الوحيد بالدنيا ولازم نتزوج باقرب وقت وحتى كيما يقولو قبل دخول العام الجديد لا زم يكون حالي تغير صحة انا كي يقولولي هاك انا وش ندير انا راني مسيرة في هذي الدنيا مشي مخيرة وهذي الي كاتبتلي وانا راضية بقضاء وقدر الله لكن كلام مثل هذا يوجعني بزاف ميم نرد عليهم لكن معرفتش على شكون نقدر نرد اكثر وعلاه نرد اصلا مع اني مشي مجبرة على الرد يكونو يضقو فيها عليا بالزواج صح الزواج نصف الدين ومليح لكن لما يكون زواج ناجح والازواج يحبو بعض ومرتاحين مشي زواج وخلاص انا لهذا مقدرتش نرتبط باي شخص لانو عندي قناعة اني لازم نتزوج على رضا وعلى تفاهم فكري بيني وبين الرجل مشي اي رجل وخلاص او لاني لازم نتزوج وش الي لزمه وهو القادر من فوق سبع سماوات مزال مقدرليش الزواج حسيت نفسي تافهة جدا لما يقولولي هاك ونبقى نفكر انا بهكة كلام حتى مقدرتش نركز بدكتوراه نتاعي صدقوني حاسةانو عندي طاقة كبيرة في داخلي حتى اني نالف كتاب ونكتب لكن ملقيتش المحفز لقيت غير المثبطات وامشاكل الي اثرت على نفسيتي بصراحة والمشكل انو طبعي حساسة ومقدرتش نحمل حسيت روحي حاملة شيئ فوق طاقتي والي متعبني اكثر دوكا خالاتي واهلي الي دايرين زواجي هو هدفهم الوحيد بل ححتى نضحكم يقولولي مشي قادرين نشوفوك بلا زواج ههه مع اني بدار بويا ومدلة وعايشة مليح قالولي حابين نفرحو بيك وتنتصري على الي فازو عليك وكانه الانتصار بالزواج .قتلهم انا راني منتصرة وانا ببيتي هي اخذت رجل ميحبهاش وتزوجها من اجل الرهان لكن شوفولي السعادة والحب وراحة البال قالولي المهم تزوجت وش نقلللكم راني بضغط كبير ومشي عارفة وين رايحة توصل وزواج قيبتي من هذا الاستاذ محيرني خايفة كاش ميديريلي او ياذيني ربي يستر برك وربي يخرجنيمن الظلمة لنور قولو امين وادعولي بالفرج وشكرا لكل من تعب نسه وقرا رسالتي الي تضيق الروح ادعولي بالخير والفرج ولكم مثل ذالك .