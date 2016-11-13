لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

هالة

هالة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2006
المشاركات
101
النقاط
13
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف احوالكم اعضاء اللمة واصدقائها حبيت اليوم نحكي على حياتي لو تقدرو تسمعوني ولو الادراة معجبهاش كلامي تقدر تحذفه ومتسمحش بالرسالة تطلع ومشي رايحة نزعف براحتكم لكن والله الحديث مضيق عليا ومشي قادرة نخبي اكثر من هاك كون نخبي رايحة نطرطق وتاني منحبش نحكي لغيري لانو الي تقدمله سرك كانك قدمتله سيف رايح يطعنك بيه باي وقت وتاني بهذا الوقت ولات الناس مشي كيف كيف كاين الي يشمت وكاين الي يضحك وكاين الي يششفى وكاين الي يقول تلوح في بلاها وكاين الي يقول وانا مصلح اجتماعي وكاين الي يقول تستاهل وبزاف كلااااام اخترت اني نحكي هنا على حياتي اولا نفرغ قلبي وثانيا طلبا منكم تدعولي بالخير
حكايتي ياخاوتي هي انا بنت ناس وملتزمة بفضل ربي وبنت عائلة محترمة ومحافظة عمري 25 سنة مثقفة وجميلة وبحضر دكتوراه وناجحة في حياتي والفضل يرجع لله اولا ولوالديا ثاننيا عايشة بفضل ربي معيشة الله يبارك انا كبيرة الدار ولكبير ربي كل حاجة تمنيتها بحياتي لقيتها راني نحكي بكل صراحة وكيما يقول الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث .عشت حياة مستقرة وهادئة لما لحقت سن 19 سنة كنت سنة اولى جامعة تقدملي وقتها استاذي الي يدرسني وقتها تفاجات لاني اولا متوقعتوش يخطبني وثانيا كنت فارحة بالجامعة ومدايرة براسي القراية برك ومشي مفكرة بالزواج اطلاقا قاتلي عمتي وقتها صلي استخارة صليت ويشهد ربي غير صليت وجعني قلبي وحسيت بضيق قلت لعمتي وقتها رديلهم وقوللهم مزال مشي حابة نزوج حابة نكمل قرايتي وربي يعطيكم ماحسن مني وياااااااه ملي صرالي بعدها غير قلت كلمة مشي موافقة وفتحت على نفسي جهنم غير ردتلهم وهذاك الاستاذ تبدل عليا وقرر يعلن عليا الحرب ولا يضايقني لدرجة كبيرة ويقلقني وينرفزني ويحرجني بحقد وغل ونوع من الترفع كيفاه ترفضيني صار يحبسني في الحرم الجامعي امام الناس ويحرجني ويقلي انا قاصد نحبسك ونوقفك حتى يشوفوني معاك الناس ومكانش الي يتقدملك وتشيعي عليا بصراحة لما قالي هاك انا تقلقت وكرهته وحسيته يشوه في صمعتي وهو يعرف اني خجولة ويحاول يحرجني امام الطلبة والاساتذة ونذرت عليه الف مرة لكن يكون يضحك في ضحكة الاستهزاء ويحرجني اكثر كرهته من تصرفاته وحسيته اناني بالاضافة الى الكلام الي كان يسمعولي كل وقت ومضيقلي روحي بيه المهم فاتت بالعجب والصبر وفي سنة ثانية تاني رجعنا لنفس الموال كان وقتها عمري 20 سنة تضايقت بزاف وتمست نقاطي كنت ندي عنده3 او 5 حتى لو نكون خادمة مليح ميعطينيش حقي ويقلي لو تحبي حقك ارواحي للادارة نتفاهمو المهم بفضل ربي في نهاية العام تقدملي استاذ جامعي اخر ابن ناس وشاب صغير ومليح ومحترم استخرت ووافقت بعد موافقة اهلي وشوف بعدها هذيك الزوبعة الي شفتها من كلام شيئ بحقي وتشكيك باخلاقي كوني نعرفه ونمشي معاه مع اني ويشهد ربي منعرفه وشفته غير في اللقاء الشرعي
المهم شفت لعذاب منه وديما يخرجي من الكور ويحرجني امام الطلبة وفوتتها بالعذاب تاني . المهم فتحت وعقدت مع هذا الشخص وقلت معليش اصبح زوجي وقلت مع الوقت رايح ينساني هذاك الاستاذ لكن للاسف شاءت قدرة الله اني اطلق وميكملش زواجي وكانت فرصة هذاك الاستاذ فرح فرحة شديدة يوم طلاقي (مع العلم اني مطلقة طلاق قبل الدخول) وجاني بكل وقاحة وقالي مبروك وراهي قاتلي الوالدة تستاهل طلقت لانها رفضاتك قالي رديت على امي وقتلها هي من البداية رافضة انا الي اصريت تخيلو ياجماعة استاذ يحكي هاك لطالبته وزادت مضايقته ليا علبالكم راني نحكيلكم ونريح لانو ضاقت روحي وانا نتكلم عليه وراني الويل والله مثل القضا على حياتي حاولت ندخل ابي واهلي تقدملي قبلها وقال كل شروطكم مجابة وقاللهم وش تحب نديرلها ويحاول يبينلهم انو مليح وغير يتبع في خالي الامام ويصلي بحذاه ويضهر لللناس في صورة الرجل الحقيقي حتى مصدقوش كلامي عليه غير امي وقتها انا قلت كيف شخص يقدر يتقن هذا التمثيل ببراعة وحسيته وقتها انتقام كيف اني رفضت وتحدي لنفسه المهم عانيت ومرضت وقتها مرض شديد وقعدت غير في الدار وكانت رايحة تروح عليا السنة لولا فضل ربي وكان يقلي وقتها لو تقعدي لسن كبيرة ومتلقايش شكون يتزوجك ابعثيلي ونكون انا المنقذ ونتزوجك تخيلو ياناس استاذ جامعي يقول هكة كلام وحابني نرتبط بيه هذا لو كنت نحبو من كلامه وتصرفاته رايحة نكرهه المهم تخرجت وقتها وتقدملي بزاف رجال لكن ماتوفقت لاي شخص فيهم المهم كملت ماستر وبقيت مع هذاك الاستاذ ونزيدكم تاني درسني مدة خمسة سنوات وكل سنة يتقدملي مرتين حتى البلد كاملة والجامعة كاملة عرفت بخطبتي وراكم عارفين الناس وش يزيدو بكلامهم حتى لما يتقدملي اي شخص في ناس تخبرو تحكيلو القصة وفي من هو يوصله الخبر بطريقة غير مباشرة ولما خلاص عرف انو مكانش مني فايدة ومشي رايحة نوافق صار يعجب فيا اكثر اكثر تاخرت رسالة الماستر نتاعي بسببه وهددني بانه رايح ينتقم مني ورايح يدمرلي حياتي وجها لوجه قالهالي اضافة الى معايره ليا وكلامه السيئ دخلت اهلي بهذي الحالة وابي تقلق بزاف منه وقال حتى لو توافق بنتي انا منوافقش بقيت صابرة قلت حتى ميضيعليش قرايتي ناقشت رشالتي في العام الاخر بعد معاودتها بالكامل تخيلو درت رسالة مدة عام كامل وتلغات كاملة وعاودت رسالة اخرى وموضع اخر وسكتت وبعد مناقشتها تخيلو قعد ديبلومي حوالي 6 اشهر معطاوهليش مع ان كل اوراقي مريقلة لكن يقولولي الادارة شوفي ديبلومك واجد لكن منقدروش نمدوهلك حتى يمضي بعض الاساتذة وعلى فكرة هذا الاسم تاني رئيس قسم صبرت ودعيت ربي حتى كتب ربي وديته بعدها بشوي تقدم هذا الاستاذ لخالتي تخيلو ايه خطب خالتي الصغيرة والحقيقية حتى العائلة كاملة تفاجات ورفضو خوالي قالو كيفاه هذا الاستاذ بفكر وكيف كان يخطب فينا في بنت الاخت ودوكا الخالة كيفاه يولو يشوفو بعضاهم رفضوه رفضا قاطعا وبقى يضايقني وانا ببيتي ويكلمني نص ليل بالماسكي ويضايقني بمسجات حتى يهبلني وانا متاكدة انه هو ومنردش عليه ابدا بعدها بفترة قصيرة تقدم لبنت عم امي ووافقو عليه وهوما فارحين وخباو علينا الخطبة حتى يوم الفاتحة سمعنا انو اليوم الفاتحة كااااااااامل تخلعنا مع انهم عارفين القصة من البداية وعارفين نيته انو قاصد يضايقني ويقهرني بقريبتي لكن وافقو بيه وهوما فارحين وبدات المشاكل والعاداوت بين العائلة وكلامهم فيا وبداو يقولو في كلام بذيئ فيا ومدايريني انا الغالطة ومشي مليحة وهو راجل مليح وخيار الرجال وانا الي مشي مليحة وكبرت المشاكل بزاف وتزوجت باقل من عشرين يوم وهوما فارحين وحاولو يقهروني ويبعثولي ويقولولي وش راهو مدايرلها وشحال دفعلها ووش جابلها وهو عارف العلاقة كان قاصد اي حاجة يديرهالها يسمعني بيها حتى الكوختيج نتاعه فوتو امام بيتي نكذب عليكم ونقوللكم متقهرتشمشي منه او منها لكن علاه يديرلي هاك وانا عمري موعدته بكلمة ولا لعبت بمشاعره كنت واضحة معاه من البداية لكن هو حاول يقهرني ويدمرني والي غاضتني اكثر قريبتي الي عارفة الحقيقة وشاركت معاه باللعبة ودوكا امها عادات امي وبقات تتكلم بعرضي وتقول فيا كلام يقهر وكيلهم ربي هذا منقول وبعد كل هذا الشيئ وين اصبحت دوكا .ولاو اقربائي يسالو على الزواجي ومدايريلي الزواج هو المنجى الوحيد بالدنيا ولازم نتزوج باقرب وقت وحتى كيما يقولو قبل دخول العام الجديد لا زم يكون حالي تغير صحة انا كي يقولولي هاك انا وش ندير انا راني مسيرة في هذي الدنيا مشي مخيرة وهذي الي كاتبتلي وانا راضية بقضاء وقدر الله لكن كلام مثل هذا يوجعني بزاف ميم نرد عليهم لكن معرفتش على شكون نقدر نرد اكثر وعلاه نرد اصلا مع اني مشي مجبرة على الرد يكونو يضقو فيها عليا بالزواج صح الزواج نصف الدين ومليح لكن لما يكون زواج ناجح والازواج يحبو بعض ومرتاحين مشي زواج وخلاص انا لهذا مقدرتش نرتبط باي شخص لانو عندي قناعة اني لازم نتزوج على رضا وعلى تفاهم فكري بيني وبين الرجل مشي اي رجل وخلاص او لاني لازم نتزوج وش الي لزمه وهو القادر من فوق سبع سماوات مزال مقدرليش الزواج حسيت نفسي تافهة جدا لما يقولولي هاك ونبقى نفكر انا بهكة كلام حتى مقدرتش نركز بدكتوراه نتاعي صدقوني حاسةانو عندي طاقة كبيرة في داخلي حتى اني نالف كتاب ونكتب لكن ملقيتش المحفز لقيت غير المثبطات وامشاكل الي اثرت على نفسيتي بصراحة والمشكل انو طبعي حساسة ومقدرتش نحمل حسيت روحي حاملة شيئ فوق طاقتي والي متعبني اكثر دوكا خالاتي واهلي الي دايرين زواجي هو هدفهم الوحيد بل ححتى نضحكم يقولولي مشي قادرين نشوفوك بلا زواج ههه مع اني بدار بويا ومدلة وعايشة مليح قالولي حابين نفرحو بيك وتنتصري على الي فازو عليك وكانه الانتصار بالزواج .قتلهم انا راني منتصرة وانا ببيتي هي اخذت رجل ميحبهاش وتزوجها من اجل الرهان لكن شوفولي السعادة والحب وراحة البال قالولي المهم تزوجت وش نقلللكم راني بضغط كبير ومشي عارفة وين رايحة توصل وزواج قيبتي من هذا الاستاذ محيرني خايفة كاش ميديريلي او ياذيني ربي يستر برك وربي يخرجنيمن الظلمة لنور قولو امين وادعولي بالفرج وشكرا لكل من تعب نسه وقرا رسالتي الي تضيق الروح ادعولي بالخير والفرج ولكم مثل ذالك .
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
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إنضم
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رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

تم الاعتمدا
وان نشااء الله نرجعلك برد لمشكلتك ..
 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
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رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

السلام عليكم
واش نقولك يا ختي انت صبرت ولازم تزيدي تصبري ماشي بعد العذاب هذا كامل
تدي راجل منوالا هكذاك برك. لازم كي تتزوج اتزوجي على قناعه ورضىى وحب مش المهم تتزوجي
وانت راكي متيقنة انكي ماخلطتيش في حقو وهذا حقك ترفصي بالزواج
وهذاا ماعندوش اخلاق تاع استاذ وراحلو الشرف تاع اسم استاذ
وضرك انت ماتكسريش راسك بيه ونحيه من بالك كامل خاطرش مايعنيلكش لا من بعيد ولا من قريب
ولي عاداك وبعد عليك تهنيتي منهم ونيتهم من اول مش مليحه معاك وربي بينهملك وبعدهم عليك
اشكري ربي لي بينهم على حقيقتهم ومادخلولكش في حياتك
وانت لازم ماتبينيلهمش انك ضعيفه وتخافي من العنوسة
ربي سبحانه هو الرزاق من فوق سبعة سموات وهو العالم فوق كل شيئ
انا ننصحك ماخمميش فالزواج كملي عيشي حياتك ولي جابو ربي فيه خير
وجامي تخممي فالزواج باش تسكتي منتقديك ومبغضيك خليهم ينبحو حتى يكرهو
والى حبو يهدرو في عرضك ربي علبالو واش كاين هو يسخرلك راجل يصدقك ويآمنك ويصونك
ماتقنطيش من رحمت الله برك وماتسمعيلهمش واش يقولو
ربي يهديهم وان شاء الله ربي يوفقك في دراستك
 
angegardienretour

angegardienretour

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 أكتوبر 2016
المشاركات
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71
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

السلام عليكم

اختي الكريمة .... يجب عليك بالصبر و الدعاء و الاستخارة...

و نصيحتي لك ان لا تركزي على هذا الاستاذ عديم الاخلاق و ماذا فعل بك في الماضي (فالماضي مضى و انتهى) و فيما يفعل في الحاضر ( تزوج ..دخل ...خرج...) فهذا لايهمك الان و ليس في صالحك فهذا يخصه هو ( ربي وكيلو ) و فيما يخص ابنت عم امك و اهلها فهم المسؤولون على هذا الزواج فلا تهتمي بهذا ايضا..

اما بالنسبة للالحاح عائلتك على زواجك فقولي لهم ان في فصل الصيف تكثر الافراح ، ويرافق ذلك أمور متعددة منها الحلال، ومنها الحرام، وقد اشتهر في زمننا هذا الزواج السياحي، أو ما يسمىأو المصياف، وقد بلغ عدد حالات الزواج السياحي في دولة عربية في صيف واحد أكثر من أربعين ألفاً و لكن في الشتاء تكثر الاحزان و سببها الطلاق ...

فيا اختي الكريمة تكلمي مع اهلك بكل هدوء و جدية و ثقتك بنفسك كبيرة في هذا الموضوع فالزواج ليس بالعبة متى كرهنا منها نرميها......

انشغلي بمشاهدة اشرطة دينية او علمية او وثائقية....او سجلي نفسك في مركز التكوين المهني مثلا...المهم لا يكون لديك وقت فراغ للتفكير في مشكلتك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيء إلا أعطاه (( لا إله إلا الله، و الله أكبر، و لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله.

تحياتي
 
هالة

هالة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2006
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النقاط
13
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

اشكر كل من قدم لي نصيحة وقرا رسالتي بنية وهمه امري اشكركم وربي يجازيني خير وهكذا خليتوني نحس اني مشي غالطة لما حكيت قصتي هنا .لكن حبيت نوضح بعض النقاط انا مشي خايفة من الزواج او تاخره انا مقتنعة كل الاقتناع بقدرة ربي ولو جيت حابة نتزوج زواج وخلاص كون راني تزوجت من سنين انا عندي امور كثيرة ونقاط حاطتها بالشخص الي نرتبط بيه فقط مقدرتش لكلام الاقارب الي متقدرش تسكتهم للاسف او حتى ناقشهم .اكرر شكري لكم وجزاكم الله خيرا وتذكرو اختكم في الله بالدعاء .
 
zohor kfz

zohor kfz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
tlemcen
الجنس
أنثى
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

ربي يفرج عليكي
و الله ما لقيت ما نعلق ...
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,814
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

السلام عليكم
يااختي الكريمة نقرى في المشكل نتاعك ونقول سبحان الله الرخس شحال ساهل عند بعض الرجال
يعني طفلة ما تحوسش عليك وانت قاعد كي الداب حاشاكم دور بيها يعني هنا نقول انو الحشمة وصحانية الوجه مكانش عند العبد هذا
واما لافامي نتاوعكم والعايلة نتاعكم هي مشاكل في المجتمع العربي لما الطفلة ما يحسنوش عونها ويديروها ديما هي الغالطة
وعلابالي ضرك راهم يقولو بلي هالة راهي طايحة في كاش واحد وبالاك راهي تمشي معاه علابيها ماراهيش حابة تتزوج لكن يااختي الكريمة نقلك كلام الناس يبقى كلام لكن حياتك هي الشيء اللي مالازمش تفرطي فيهاا
بما انو تعرفي قيمة الزواج وتعرفي قيمة اختيار شريك الحياة فاكيد اصبري وان شااء الله يجيلك مكتوبك اللي يبلع افواه الناس هذو ويخليهم يقولو هاالة بنت العز ما سمعتلناش وربي فرج عليهاا واكيد رايحة تسمعيها كيما راكي تقراي كلامي
المهم ربي يهنيك اختي ويفتحها عليك من كل حدب وصوب وان شااء الله المرة الجاية كي تدخلي لفرغ واش كاين في قلبك
تقوليلنا زوجي العزيز هبلني بالهبال نتاعو هههه سلام
 
آلاء هبة

آلاء هبة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 فيفري 2015
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21
محل الإقامة
سيدي عيسى
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

السلام عليكم ختي هالة
كنت نقرا في رسالتك ةنقول يالطيف واش صاري من هم هذا لي مايتسماش (استاذ) لهم الكلام الزايد نتاع لافامي
باينة عليك بنت متخلقة واديها من عندي لاني رفضت فلان وفلان فقط لانهم من الاقارب وانا بطبعي حاطة اهداف في حياتي والصفات لي نحب نشوفهم في الزوج دوك راه كل واحد نشوفو من الاهل يجبدلي موضوع الزواج وانتي واش خصك باش ماتديريش دار وفلانة هاذيك ماشي خير منك وبلا بلا والهدرة لي توجع القلب حاولي تعيشي حياتك وتكوني نافعة في مجتمعك كوني انسانة ايجابية وارمي عليك هدرة الناس ياااو ارمي عليك والله تطفر في صحتك برك كيما صبرتي قبل زييدي اصبري واستغفري بزاف وتشوفي ربي كيف راح يجازيك ويفرحك لانك انسانة طيبة والانسان لي يمشي بنية طيبة ويكون واضح في حياتو ديما يربح في الاخير تهلاي في روحك ختي ان شاء الله نسمعو عليك اخبار تفرح ــــــــــــ سلام
 

♫حيَاةٌ اُنثىّ

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 نوفمبر 2015
المشاركات
345
النقاط
41
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

يا اختي نقولك حاجة الصبر ثم الصبر وكل حاجة تجي بالارادة والثقة فالله
احسن الظن بالله فالله ادا اراد شيئا يقول له كن فيكن
ربي يحفظك يالعزيزة
 
Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
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محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

و بشر الصابرين ........................انا الله مع الصابرين .................
قد قالها الله تعالى ...ومن اصدق من الله حديثا ............
الله يفرج كربك يا اختي​
 
هالة

هالة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2006
المشاركات
101
النقاط
13
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

اشكرك اخي ربي يحفضك ويخليك ويعليك ويكثر خيرك على اهتمامك وعلى دعائك الي دعيتولي وان شاء الله ربي يستجيب لكن عدني بشيئ واحد باني لما ندخل هنا المرة الي نكون نحكي فيها على زوجي تكون اول واحد يعطيني تعليقه ربي يحيمك
 
Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
10,188
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

قال هالة:
اشكرك اخي ربي يحفضك ويخليك ويعليك ويكثر خيرك على اهتمامك وعلى دعائك الي دعيتولي وان شاء الله ربي يستجيب لكن عدني بشيئ واحد باني لما ندخل هنا المرة الي نكون نحكي فيها على زوجي تكون اول واحد يعطيني تعليقه ربي يحيمك
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راكي عليا يا اختي ..؟ .....باذن الله نكون اول من يعلق على موضوعك ....ايا السلام عليكم
 
هالة

هالة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2006
المشاركات
101
النقاط
13
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

اشكرك اخت الاء وربي يحفضك ويعطيك تاني انتي زوج صالح تقر به عينك وتفرحي بيه ويفرح بيك وينولك مرادك .ربي يجازيك خير وبارك الله فيك
 
Halim_B

Halim_B

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 نوفمبر 2016
المشاركات
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العمر
28
الجنس
ذكر
رد: لو سمحتو ادخلو هنا شوي .....

psychotique hada ll bnadem
>السلام عليكم
راني قعدت 7دقايق فايت نقرا المهم يقولك نسمع من زوج لكن مراناش في دار الشرع لكن أنت ماذا حذث مع ربما كان هذا
الشخص يعاني من علة نفسية مثل أنه لديه قيمة زائدة مثل أصحاب الشخصية النرجسية لم يقم بتعبير عن حبه تدريجيا كما يفعل الرجال لو أشعرك بقيمة العلاقة ربما لم تكوني لتصلي صلاة الإستخارة إذا هو قام بتفادي عدة خطوات مباشرة بحكم شخصيتة و منصبه وقيمته الإجتماعية وكذلك بالنسبة لك ربما طلبه كان مباغتا أو أنك أحسست من العالاقات بين الطلاب والأستاذ أن من الذين يحبون التطفل والدخول في الأخر بدون مقدمات وأنه يحب تمتع بالنظر إلى النساء ومغازلتهن بالكلام أو بالحركات الجسدية لأنه وراء بحثك عن رأي من طريق سئال عمتك أنك لم تكون مقتنعة نسمع كتيرا وربما من الأصدقاء أستاد جامعي أو طبيب أو أي شخص مثله عندما يتقدم إلى أي فتاة توافق لأن المعظم العلاقات تستمر بالحب بعد الزواج المهم
المسوى المعيشي لشخص إنهم يوافقون لا يرفضون هذه الحاذث سببت له إنقاص من الأنا لقد إحتقرته لقد أحبك من قلبه ربما
الأن الشيطان يملي عليه أفعاله يريد أن يجعله يستعيد تعليه أنت ربما لم تدركي أن هذا النوع من الشخصيات أو أي شخص خصوصا الرجل لديه هذه القيمة النخوة قد يستمر في الخطر ويسبب لك الأذى وحتى ولو كان ذلك يؤدي إلا الهالاك
الحل التوكل على الله وإكتار الدعاء الإلتزام بالصلاة عدم ترك الهفوات التي قد تسبب لك السقوط بالقاضية
الدراسة والحصل على الشهادةإن شاء الله غيرت الجملة لأكون أكثرا حرصا على رفع معنويات أنت قادرة
الحمد لله لم يتسبب لك في الطرد واصلي إلى الهدف الدكتورة ومنصب في المكان مرموق في الدولة شادير بجده وحنا الرجال تاع دوك قاع رانا نتبع الخدامة المرة المتهليا في روحها راجالا غديك يجرو مراك هذا راه عميه الشيطان راه حسب روحه ميكملش نشاء الله تولي كما هو ولا خير منه وراه رايح في الخطأ وتخافي يصيب روحه داير جبل تاع دنوب
الحمد لله مدارلكش السحور لأني أعرف أشخاص من العائلة سحرو بسبب أشخاص مهووسين
وشا نقولك ربي يهنيك وويوفق ومتعمريش راسك ضحكي في وجه عادي
اللدغة تجي غير من عائلة الأب تحس قسمتي معاهم الورت ربي يهدينا ..شكرا كان معك عبد الحليم
 
ليلي 91

ليلي 91

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أوت 2020
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النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر , الجزائر
الجنس
أنثى
قال هالة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف احوالكم اعضاء اللمة واصدقائها حبيت اليوم نحكي على حياتي لو تقدرو تسمعوني ولو الادراة معجبهاش كلامي تقدر تحذفه ومتسمحش بالرسالة تطلع ومشي رايحة نزعف براحتكم لكن والله الحديث مضيق عليا ومشي قادرة نخبي اكثر من هاك كون نخبي رايحة نطرطق وتاني منحبش نحكي لغيري لانو الي تقدمله سرك كانك قدمتله سيف رايح يطعنك بيه باي وقت وتاني بهذا الوقت ولات الناس مشي كيف كيف كاين الي يشمت وكاين الي يضحك وكاين الي يششفى وكاين الي يقول تلوح في بلاها وكاين الي يقول وانا مصلح اجتماعي وكاين الي يقول تستاهل وبزاف كلااااام اخترت اني نحكي هنا على حياتي اولا نفرغ قلبي وثانيا طلبا منكم تدعولي بالخير
حكايتي ياخاوتي هي انا بنت ناس وملتزمة بفضل ربي وبنت عائلة محترمة ومحافظة عمري 25 سنة مثقفة وجميلة وبحضر دكتوراه وناجحة في حياتي والفضل يرجع لله اولا ولوالديا ثاننيا عايشة بفضل ربي معيشة الله يبارك انا كبيرة الدار ولكبير ربي كل حاجة تمنيتها بحياتي لقيتها راني نحكي بكل صراحة وكيما يقول الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث .عشت حياة مستقرة وهادئة لما لحقت سن 19 سنة كنت سنة اولى جامعة تقدملي وقتها استاذي الي يدرسني وقتها تفاجات لاني اولا متوقعتوش يخطبني وثانيا كنت فارحة بالجامعة ومدايرة براسي القراية برك ومشي مفكرة بالزواج اطلاقا قاتلي عمتي وقتها صلي استخارة صليت ويشهد ربي غير صليت وجعني قلبي وحسيت بضيق قلت لعمتي وقتها رديلهم وقوللهم مزال مشي حابة نزوج حابة نكمل قرايتي وربي يعطيكم ماحسن مني وياااااااه ملي صرالي بعدها غير قلت كلمة مشي موافقة وفتحت على نفسي جهنم غير ردتلهم وهذاك الاستاذ تبدل عليا وقرر يعلن عليا الحرب ولا يضايقني لدرجة كبيرة ويقلقني وينرفزني ويحرجني بحقد وغل ونوع من الترفع كيفاه ترفضيني صار يحبسني في الحرم الجامعي امام الناس ويحرجني ويقلي انا قاصد نحبسك ونوقفك حتى يشوفوني معاك الناس ومكانش الي يتقدملك وتشيعي عليا بصراحة لما قالي هاك انا تقلقت وكرهته وحسيته يشوه في صمعتي وهو يعرف اني خجولة ويحاول يحرجني امام الطلبة والاساتذة ونذرت عليه الف مرة لكن يكون يضحك في ضحكة الاستهزاء ويحرجني اكثر كرهته من تصرفاته وحسيته اناني بالاضافة الى الكلام الي كان يسمعولي كل وقت ومضيقلي روحي بيه المهم فاتت بالعجب والصبر وفي سنة ثانية تاني رجعنا لنفس الموال كان وقتها عمري 20 سنة تضايقت بزاف وتمست نقاطي كنت ندي عنده3 او 5 حتى لو نكون خادمة مليح ميعطينيش حقي ويقلي لو تحبي حقك ارواحي للادارة نتفاهمو المهم بفضل ربي في نهاية العام تقدملي استاذ جامعي اخر ابن ناس وشاب صغير ومليح ومحترم استخرت ووافقت بعد موافقة اهلي وشوف بعدها هذيك الزوبعة الي شفتها من كلام شيئ بحقي وتشكيك باخلاقي كوني نعرفه ونمشي معاه مع اني ويشهد ربي منعرفه وشفته غير في اللقاء الشرعي
المهم شفت لعذاب منه وديما يخرجي من الكور ويحرجني امام الطلبة وفوتتها بالعذاب تاني . المهم فتحت وعقدت مع هذا الشخص وقلت معليش اصبح زوجي وقلت مع الوقت رايح ينساني هذاك الاستاذ لكن للاسف شاءت قدرة الله اني اطلق وميكملش زواجي وكانت فرصة هذاك الاستاذ فرح فرحة شديدة يوم طلاقي (مع العلم اني مطلقة طلاق قبل الدخول) وجاني بكل وقاحة وقالي مبروك وراهي قاتلي الوالدة تستاهل طلقت لانها رفضاتك قالي رديت على امي وقتلها هي من البداية رافضة انا الي اصريت تخيلو ياجماعة استاذ يحكي هاك لطالبته وزادت مضايقته ليا علبالكم راني نحكيلكم ونريح لانو ضاقت روحي وانا نتكلم عليه وراني الويل والله مثل القضا على حياتي حاولت ندخل ابي واهلي تقدملي قبلها وقال كل شروطكم مجابة وقاللهم وش تحب نديرلها ويحاول يبينلهم انو مليح وغير يتبع في خالي الامام ويصلي بحذاه ويضهر لللناس في صورة الرجل الحقيقي حتى مصدقوش كلامي عليه غير امي وقتها انا قلت كيف شخص يقدر يتقن هذا التمثيل ببراعة وحسيته وقتها انتقام كيف اني رفضت وتحدي لنفسه المهم عانيت ومرضت وقتها مرض شديد وقعدت غير في الدار وكانت رايحة تروح عليا السنة لولا فضل ربي وكان يقلي وقتها لو تقعدي لسن كبيرة ومتلقايش شكون يتزوجك ابعثيلي ونكون انا المنقذ ونتزوجك تخيلو ياناس استاذ جامعي يقول هكة كلام وحابني نرتبط بيه هذا لو كنت نحبو من كلامه وتصرفاته رايحة نكرهه المهم تخرجت وقتها وتقدملي بزاف رجال لكن ماتوفقت لاي شخص فيهم المهم كملت ماستر وبقيت مع هذاك الاستاذ ونزيدكم تاني درسني مدة خمسة سنوات وكل سنة يتقدملي مرتين حتى البلد كاملة والجامعة كاملة عرفت بخطبتي وراكم عارفين الناس وش يزيدو بكلامهم حتى لما يتقدملي اي شخص في ناس تخبرو تحكيلو القصة وفي من هو يوصله الخبر بطريقة غير مباشرة ولما خلاص عرف انو مكانش مني فايدة ومشي رايحة نوافق صار يعجب فيا اكثر اكثر تاخرت رسالة الماستر نتاعي بسببه وهددني بانه رايح ينتقم مني ورايح يدمرلي حياتي وجها لوجه قالهالي اضافة الى معايره ليا وكلامه السيئ دخلت اهلي بهذي الحالة وابي تقلق بزاف منه وقال حتى لو توافق بنتي انا منوافقش بقيت صابرة قلت حتى ميضيعليش قرايتي ناقشت رشالتي في العام الاخر بعد معاودتها بالكامل تخيلو درت رسالة مدة عام كامل وتلغات كاملة وعاودت رسالة اخرى وموضع اخر وسكتت وبعد مناقشتها تخيلو قعد ديبلومي حوالي 6 اشهر معطاوهليش مع ان كل اوراقي مريقلة لكن يقولولي الادارة شوفي ديبلومك واجد لكن منقدروش نمدوهلك حتى يمضي بعض الاساتذة وعلى فكرة هذا الاسم تاني رئيس قسم صبرت ودعيت ربي حتى كتب ربي وديته بعدها بشوي تقدم هذا الاستاذ لخالتي تخيلو ايه خطب خالتي الصغيرة والحقيقية حتى العائلة كاملة تفاجات ورفضو خوالي قالو كيفاه هذا الاستاذ بفكر وكيف كان يخطب فينا في بنت الاخت ودوكا الخالة كيفاه يولو يشوفو بعضاهم رفضوه رفضا قاطعا وبقى يضايقني وانا ببيتي ويكلمني نص ليل بالماسكي ويضايقني بمسجات حتى يهبلني وانا متاكدة انه هو ومنردش عليه ابدا بعدها بفترة قصيرة تقدم لبنت عم امي ووافقو عليه وهوما فارحين وخباو علينا الخطبة حتى يوم الفاتحة سمعنا انو اليوم الفاتحة كااااااااامل تخلعنا مع انهم عارفين القصة من البداية وعارفين نيته انو قاصد يضايقني ويقهرني بقريبتي لكن وافقو بيه وهوما فارحين وبدات المشاكل والعاداوت بين العائلة وكلامهم فيا وبداو يقولو في كلام بذيئ فيا ومدايريني انا الغالطة ومشي مليحة وهو راجل مليح وخيار الرجال وانا الي مشي مليحة وكبرت المشاكل بزاف وتزوجت باقل من عشرين يوم وهوما فارحين وحاولو يقهروني ويبعثولي ويقولولي وش راهو مدايرلها وشحال دفعلها ووش جابلها وهو عارف العلاقة كان قاصد اي حاجة يديرهالها يسمعني بيها حتى الكوختيج نتاعه فوتو امام بيتي نكذب عليكم ونقوللكم متقهرتشمشي منه او منها لكن علاه يديرلي هاك وانا عمري موعدته بكلمة ولا لعبت بمشاعره كنت واضحة معاه من البداية لكن هو حاول يقهرني ويدمرني والي غاضتني اكثر قريبتي الي عارفة الحقيقة وشاركت معاه باللعبة ودوكا امها عادات امي وبقات تتكلم بعرضي وتقول فيا كلام يقهر وكيلهم ربي هذا منقول وبعد كل هذا الشيئ وين اصبحت دوكا .ولاو اقربائي يسالو على الزواجي ومدايريلي الزواج هو المنجى الوحيد بالدنيا ولازم نتزوج باقرب وقت وحتى كيما يقولو قبل دخول العام الجديد لا زم يكون حالي تغير صحة انا كي يقولولي هاك انا وش ندير انا راني مسيرة في هذي الدنيا مشي مخيرة وهذي الي كاتبتلي وانا راضية بقضاء وقدر الله لكن كلام مثل هذا يوجعني بزاف ميم نرد عليهم لكن معرفتش على شكون نقدر نرد اكثر وعلاه نرد اصلا مع اني مشي مجبرة على الرد يكونو يضقو فيها عليا بالزواج صح الزواج نصف الدين ومليح لكن لما يكون زواج ناجح والازواج يحبو بعض ومرتاحين مشي زواج وخلاص انا لهذا مقدرتش نرتبط باي شخص لانو عندي قناعة اني لازم نتزوج على رضا وعلى تفاهم فكري بيني وبين الرجل مشي اي رجل وخلاص او لاني لازم نتزوج وش الي لزمه وهو القادر من فوق سبع سماوات مزال مقدرليش الزواج حسيت نفسي تافهة جدا لما يقولولي هاك ونبقى نفكر انا بهكة كلام حتى مقدرتش نركز بدكتوراه نتاعي صدقوني حاسةانو عندي طاقة كبيرة في داخلي حتى اني نالف كتاب ونكتب لكن ملقيتش المحفز لقيت غير المثبطات وامشاكل الي اثرت على نفسيتي بصراحة والمشكل انو طبعي حساسة ومقدرتش نحمل حسيت روحي حاملة شيئ فوق طاقتي والي متعبني اكثر دوكا خالاتي واهلي الي دايرين زواجي هو هدفهم الوحيد بل ححتى نضحكم يقولولي مشي قادرين نشوفوك بلا زواج ههه مع اني بدار بويا ومدلة وعايشة مليح قالولي حابين نفرحو بيك وتنتصري على الي فازو عليك وكانه الانتصار بالزواج .قتلهم انا راني منتصرة وانا ببيتي هي اخذت رجل ميحبهاش وتزوجها من اجل الرهان لكن شوفولي السعادة والحب وراحة البال قالولي المهم تزوجت وش نقلللكم راني بضغط كبير ومشي عارفة وين رايحة توصل وزواج قيبتي من هذا الاستاذ محيرني خايفة كاش ميديريلي او ياذيني ربي يستر برك وربي يخرجنيمن الظلمة لنور قولو امين وادعولي بالفرج وشكرا لكل من تعب نسه وقرا رسالتي الي تضيق الروح ادعولي بالخير والفرج ولكم مثل ذالك .
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هته الدنيا فيها صدف كثيرة و سبحان الله كنت في حالة ياس و لم اجد نفسي الا و انا أقرأ كل رساؤل الأعضاء و قرأت رسائلك واحدة تلو الأخرى اخسستك تشبهينني في نقاط و أحسست بالمك كنت سارد في بعض الرسائل و لكن رأيت انها منذ زمن و اخر رسائلك قبل عامين او اكثر المهم اتمنى ان تري هته الرسالة و ان تكون اخبارك و احوالك بخير اختي
 
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