ضربتو على راسو بالطاوة هههههههه

Adem4dz

Adem4dz

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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الجزائر
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ذكر
اجرووووووو يا ناس اللمة
اجروووو تشوفو واش صرا ههههههههههه

في احدى المحاكم هده الايام .. واحد جرا مور وحدة ..
راحت شكات بيه

فوتوهم هاد الايام فالمحكمة
قالو القاضي علاش جريت موراها

قالو ضربت خويا بالطاوا على راسو هههههههه

القاضي والحضور بقى غير يضحك 😂🥹

(انا ما فهمتش نبكي ولا نضحك من المستوى اتاع بعض الناس فالمجتمع ألي وصلنا ليه !! )

وأنتم واش رايكم ؟


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@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام
 
معلباليش علاه ضرباتو
بصح يستاهل 🙂
وكل واحد يحرز راسه🙃
 
والله التفاهة بأم عينها
المشكل الاخ راح للقاضي قالو ضربت خويا بالطاوا بكل فخر و ماحشمش
 
السلام عليكم
عندي بزاف ما دابزتشسينو كنت نشك بلي انا ومازال ما شكاو بيا. صراحة عندها حق لوما دارها كبيرة ما تضربو انت مخلوع ليضرباتو والا هوما كيشكاو يعني جاتك قضية غريبة والله عادي تشوف عجب وعلاه غي الرجال يضربو لالا خويا حتى انا ربي يبارك اسلحة ما تكملش طاوة قدرة. مهراس مارطو. اصعف ايمان ضفاها وعض هذي عاقلة فينا🙄🙄🙄...مهم من نضرب كاش واحد ويشكو بيا تهلا. فالقفة
 
قال ذكريات:
هادي ما تكون غي رابونزل😂هي تضرب
بالطاوا


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باينة كعادة جميلة ماراحش المعني موراها هههههه

قال ليليا مرام:
السلام عليكم
عندي بزاف ما دابزتشسينو كنت نشك بلي انا ومازال ما شكاو بيا. صراحة عندها حق لوما دارها كبيرة ما تضربو انت مخلوع ليضرباتو والا هوما كيشكاو يعني جاتك قضية غريبة والله عادي تشوف عجب وعلاه غي الرجال يضربو لالا خويا حتى انا ربي يبارك اسلحة ما تكملش طاوة قدرة. مهراس مارطو. اصعف ايمان ضفاها وعض هذي عاقلة فينا🙄🙄🙄...مهم من نضرب كاش واحد ويشكو بيا تهلا. فالقفة
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القفة عليا ويفضال اختي ( المهم قولي برك واش تبغي تاكلي كل يوم ههههه )

قال الامين محمد:
ههههه لا لا خويا حكيم انا سمعت انه عازب تحرش بوحدة عطاتو. حقو هههه
في ميزك شكون هههههه
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هادي شرة واعرة @Hakan ;)😅
 
المشكل هذا الشاب لا يطبق قول الله بالغض من البصر بل هو الشاب على العموم حتى مرأة فقط رأسها عاري يرمي الكلمات على أي بنت وقد حتى تقول المحجبة لا تسلم منه فهو مرض عضال لأنه من يطلق بصره على حرمات الله لا تنفع سافرة أو متحجبة. هي عادة لمضايقة الفتيات لا غير.
 
هو عنده الفتيات كلها في خانة واحدة يعني بالنسبة له إمكانية إنتهاك حرمات الله بالقول وهي ليست من سمات الرجولة او حتى مضايقتها لإبراز رجولته المزعومة.
 
  • مضحك
التفاعلات: Hakan
قال Adem4dz:
اجرووووووو يا ناس اللمة
اجروووو تشوفو واش صرا ههههههههههه

في احدى المحاكم هده الايام .. واحد جرا مور وحدة ..
راحت شكات بيه

فوتوهم هاد الايام فالمحكمة
قالو القاضي علاش جريت موراها

قالو ضربت خويا بالطاوا على راسو هههههههه

القاضي والحضور بقى غير يضحك 😂🥹

(انا ما فهمتش نبكي ولا نضحك من المستوى اتاع بعض الناس فالمجتمع ألي وصلنا ليه !! )

وأنتم واش رايكم ؟


@Fethi.dz @السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر @زخة مطر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام
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ههههههههه
قالك واحد يكذب بزاف راح عند واحد
قالوا راك معروض لعرسي
قالو هذاك الواحد وكتاش
قالو الكذاب نهار الاحد مور الجاموعه
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
ضربة والشافي ربي
الناس هبلت هههههههه

مهم بصحتو الضربة القاضية
ياك خوه ماماتش @Adem4dz
مهم متنساش تقلنا مستجدات الحادث
هههه
 
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