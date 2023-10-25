ضربتو على راسو بالطاوة هههههههه

المشكل هذا الشاب لا يطبق قول الله بالغض من البصر بل هو الشاب على العموم حتى مرأة فقط رأسها عاري يرمي الكلمات على أي بنت وقد حتى تقول المحجبة لا تسلم منه فهو مرض عضال لأنه من يطلق بصره على حرمات الله لا تنفع سافرة أو متحجبة. هي عادة لمضايقة الفتيات لا غير.