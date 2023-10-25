ضربتو على راسو بالطاوة هههههههه

Adem4dz
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- ذكر
اجرووووووو يا ناس اللمة
اجروووو تشوفو واش صرا ههههههههههه
في احدى المحاكم هده الايام .. واحد جرا مور وحدة ..
راحت شكات بيه
فوتوهم هاد الايام فالمحكمة
قالو القاضي علاش جريت موراها
قالو ضربت خويا بالطاوا على راسو هههههههه
القاضي والحضور بقى غير يضحك
(انا ما فهمتش نبكي ولا نضحك من المستوى اتاع بعض الناس فالمجتمع ألي وصلنا ليه !! )
وأنتم واش رايكم ؟
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@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام
اجروووو تشوفو واش صرا ههههههههههه
في احدى المحاكم هده الايام .. واحد جرا مور وحدة ..
راحت شكات بيه
فوتوهم هاد الايام فالمحكمة
قالو القاضي علاش جريت موراها
قالو ضربت خويا بالطاوا على راسو هههههههه
القاضي والحضور بقى غير يضحك
(انا ما فهمتش نبكي ولا نضحك من المستوى اتاع بعض الناس فالمجتمع ألي وصلنا ليه !! )
وأنتم واش رايكم ؟
@Fethi.dz @السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر @زخة مطر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام