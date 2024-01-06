لونكات مع دركي

إيمان عاصي
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- 6 جانفي 2024
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تعيشو حابة نسقسيكم ل فاتت عليها حالة كيما تاعي بلييييييز
من قبل كانت عندي قضية تاع شرع شكات بينا جارتنا دار كامل بصح ديت البراءة يعني
و جارتنا هادي ظالمة ناس بزاف ربي يهديها أن شاء الله كانت ديما تشكي بالناس كل واحد تنسبلو تهمة
و أنا عندي لونكات مع خطيبي دركي بإذن الله اسكو تأثر عليا مع العلم ديت البراءة و الحمد لله دارنا كامل خرجو براءة
تعيشو اسكو تأثر على لونكات تعي تعيشو تعيشو
من قبل كانت عندي قضية تاع شرع شكات بينا جارتنا دار كامل بصح ديت البراءة يعني
و جارتنا هادي ظالمة ناس بزاف ربي يهديها أن شاء الله كانت ديما تشكي بالناس كل واحد تنسبلو تهمة
و أنا عندي لونكات مع خطيبي دركي بإذن الله اسكو تأثر عليا مع العلم ديت البراءة و الحمد لله دارنا كامل خرجو براءة
تعيشو اسكو تأثر على لونكات تعي تعيشو تعيشو