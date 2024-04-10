تهنئة عيد الفطر المبارك ـ للجميع

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته
يسـرّ و يسعد
إدارة اللمة الجزايرية
أن تتقـدم إليڪم جميعا اعضاء و زوار المنتدى الغالي
بأصدق التهاني وأطيب التبريڪات
بمناسبـة حلول عيد الفطـر المبارك
سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامڪم ڪلها أفراح
و أن يعيده علينا و عليڪم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم و اللمة في أحسن حال
وأن يمن الله علينا بنصره القريب وأن ينزل السكينة على إخواننا في غزة وإخواننا المستضعفين في كل مكان
و أن يرحم من فقدنا من أحبابنا وسائر أموات المسلمين.
تقبل الله منا ومنڪم صالح الأعمال..