تهنئة عيد الفطر المبارك ـ للجميع

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,757
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,848
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

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السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته
يسـرّ و يسعد
إدارة اللمة الجزايرية
أن تتقـدم إليڪم جميعا اعضاء و زوار المنتدى الغالي
بأصدق التهاني وأطيب التبريڪات
بمناسبـة حلول عيد الفطـر المبارك
سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامڪم ڪلها أفراح
و أن يعيده علينا و عليڪم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم و اللمة في أحسن حال
وأن يمن الله علينا بنصره القريب وأن ينزل السكينة على إخواننا في غزة وإخواننا المستضعفين في كل مكان
و أن يرحم من فقدنا من أحبابنا وسائر أموات المسلمين.
تقبل الله منا ومنڪم صالح الأعمال..
❤
🌙
ڪل عام وأنتم بخير
🌙
❤
 
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