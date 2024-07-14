حكيلي عن الصامتون عندكم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ايها الاكارم
الصمت
يوجد في العائلة ابن عمي مميز بصمته و طول تأمله
حتى في المجالس تجده اغلب الوقت صامت و يتأمل و معها ابتسامة خفيفة
لا يتج
يتحدث إلا نادرا لكن ان تكلم قال حكمة و صمت له الجميع بإنصات
رزين ثقيل عاقل و مثقف
كلامه عذب و جميل
يختار كلماته بأناقة و يخرجها بسلاسة و يضعها في مكانها بدقة متناهية
لا يتعجل و لا يكثر الكلام
بل احيانا يطول المجلس و يتنازع الجالسون و هو آخذ الحياد لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء
لكن ان طلب منه القول قال البيان و أزال اللبس و أزال الخصومة بحلو اللسان
عندما يتكلم يسكت الجميع و يقتنع بلا كثرة جدال

و انتم هل عندكم هكذا شخصية في العايلة
و ما رأيكم بالصمت بهكذا شكل

عن الصمت قالوا
أنا لا أبيع هيبة الصمت بالرخيص من الكلام.....
ِفالكلام كالدواء.......
إن أكثرت منه قتل......
وإن أقللت منه نفع....
‏قد يكون وراء_الصمت حيرة...
وقد يكون أنين....وقد يكون حنين.....
وقد يكون ألم ....
للصمت .....
حكايات لايشعر بها إلا من يدرك لغه الصمت.
أن الصمت أفضل جواب عن الأسئلة الموجعة.

أن الإبتسامة الصادقة أفضل من الكلام الجميل ...
وأن الصمت الطويل أفضل من الكلام المعسول......
وأن النقد البناء أفضل من المدح الهدام......
قد يري البعض أن تسامحي انكسار....
وأن الصمت هزيمة،لكنهم لا يعرفون......
أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام،
وأن الصمت أقوي من أي كلام،
يكفيني من الرد عليهم (صمتي) فهو أبلغ من الكلام..---
 
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