هل الأرض كروية ام مسطحة ... الحقيقة بالدليل

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهنقاش حول حقيقة الارضاترك لكم مشاهدة هذا الفيديو ورجاءا اكمال الفيديو حتى الاخير حتى تعلم الحقيقةيمكنكم الاطلاع على المزيد من الادلة على اليوتيوب من مختلف الباحثين عن الحقيقة