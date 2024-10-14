هل الأرض كروية ام مسطحة ... الحقيقة بالدليل

نبيل مسلم

نبيل مسلم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2014
المشاركات
62
نقاط التفاعل
113
النقاط
18
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقاش حول حقيقة الارض
اترك لكم مشاهدة هذا الفيديو ورجاءا اكمال الفيديو حتى الاخير حتى تعلم الحقيقة
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من الادلة على اليوتيوب من مختلف الباحثين عن الحقيقة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
  • مثبت
مقالة هل الحقيقة نسبية أم مطلقة؟
المشاركات
0
المشاهدات
9K
ريحـان
ريحـان
ريحـان
مقالة فلسفية هل معيار الحقيقة هو الوضوح أم النفع؟
المشاركات
0
المشاهدات
450
ريحـان
ريحـان
أبو عاتكة
حوار مع صانع محتوى عدد [4] : ( عماد جغام/ أنا وجدي )
المشاركات
13
المشاهدات
922
إلياس
إلياس
أبو عاتكة
حوار مع صانع محتوى عدد [2] : ( سعد606 )
2
المشاركات
25
المشاهدات
991
السلطانة
السلطانة
أبو عاتكة
حوار مع صانع محتوى عدد [3] : ( جمال عبدلي )
المشاركات
17
المشاهدات
2K
جمال عبدلي
جمال عبدلي
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top