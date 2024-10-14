هل الأرض كروية ام مسطحة ... الحقيقة بالدليل

نبيل مسلم
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقاش حول حقيقة الارض
اترك لكم مشاهدة هذا الفيديو ورجاءا اكمال الفيديو حتى الاخير حتى تعلم الحقيقة
يمكنكم الاطلاع على المزيد من الادلة على اليوتيوب من مختلف الباحثين عن الحقيقة
نقاش حول حقيقة الارض
اترك لكم مشاهدة هذا الفيديو ورجاءا اكمال الفيديو حتى الاخير حتى تعلم الحقيقة
يمكنكم الاطلاع على المزيد من الادلة على اليوتيوب من مختلف الباحثين عن الحقيقة