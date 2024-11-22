تحت المجهر القنوات الجزايرية و هتك الاسرار

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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في تنامي مشهود و تسابق مسعور و قلة حياء غير معهود
قنواتنا الجزايرية اصبحت مثل نسوة الحي في الحمامات الشعبية
كل فضيحة قابلة للنقاش و كل سر قابل للهتك بلا رقيب و لا حسيب
عوائل اخوة و اخوات و امهات و اباء و ازواج في حصص
تعرض الخاص و خاص الخاص الذي لا يليق ان يطلع عليه الاهل
اصبح معروضا امام الملايين خصام و سب و شتم و تفرقة
ضرب تحت الحزام لكل الاعراف و الاخلاق التي عرف بها الشعب الجزايري
و منذ القدم
اسرارنا و اعرافنا و عاداتنا و تقاليدنا و ديننا كل هذا ضرب عرض الحائط
في تجاوزات خطيرة و انزلاقات عظيمة تضرب عمق المجتمع و ترابطه
ان الخلافات الاسرية تحل برجال و نساء من اهل الحكمة و العقل
و في سرية كاملة و ليس مع اشباه صحفيين و امام ملايين المشاهدين
هكذا اصبح ينشر الغسيل و ليس اي غسيل ينشر امام الملأ
سب و شتم و و كلام لا ينبغي ان يقال اصبح يقال
و خلافات تتعمق و تتعقد بسبب قنوات همها نسبة المشاهدة و فقط
يستثمر في كل خلاف بين
الازواج
بين الاخوات
بين الاباء و الابناء
بين الجيران
بين ابناء العمومة
كل هذا اصبح قابل ان تفتح له حصص قنواتنا مع اضافة
الكثير من البهارات باساليب دنيئة
للنقثاش
اين قيم العوائل الجزايرية
اين اهل العقول في الاسر الجزايرية
ما الهدف في نشر غسيل الاسر امام العالم
اين احترافية القنوات
اين سلطة الرقابة
اين الحياء و الحشمة
قنواتنا الجزايرية اصبحت مثل نسوة الحي في الحمامات الشعبية
كل فضيحة قابلة للنقاش و كل سر قابل للهتك بلا رقيب و لا حسيب
عوائل اخوة و اخوات و امهات و اباء و ازواج في حصص
تعرض الخاص و خاص الخاص الذي لا يليق ان يطلع عليه الاهل
اصبح معروضا امام الملايين خصام و سب و شتم و تفرقة
ضرب تحت الحزام لكل الاعراف و الاخلاق التي عرف بها الشعب الجزايري
و منذ القدم
اسرارنا و اعرافنا و عاداتنا و تقاليدنا و ديننا كل هذا ضرب عرض الحائط
في تجاوزات خطيرة و انزلاقات عظيمة تضرب عمق المجتمع و ترابطه
ان الخلافات الاسرية تحل برجال و نساء من اهل الحكمة و العقل
و في سرية كاملة و ليس مع اشباه صحفيين و امام ملايين المشاهدين
هكذا اصبح ينشر الغسيل و ليس اي غسيل ينشر امام الملأ
سب و شتم و و كلام لا ينبغي ان يقال اصبح يقال
و خلافات تتعمق و تتعقد بسبب قنوات همها نسبة المشاهدة و فقط
يستثمر في كل خلاف بين
الازواج
بين الاخوات
بين الاباء و الابناء
بين الجيران
بين ابناء العمومة
كل هذا اصبح قابل ان تفتح له حصص قنواتنا مع اضافة
الكثير من البهارات باساليب دنيئة
للنقثاش
اين قيم العوائل الجزايرية
اين اهل العقول في الاسر الجزايرية
ما الهدف في نشر غسيل الاسر امام العالم
اين احترافية القنوات
اين سلطة الرقابة
اين الحياء و الحشمة