تحت المجهر القنوات الجزايرية و هتك الاسرار

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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ذكر
في تنامي مشهود و تسابق مسعور و قلة حياء غير معهود
قنواتنا الجزايرية اصبحت مثل نسوة الحي في الحمامات الشعبية
كل فضيحة قابلة للنقاش و كل سر قابل للهتك بلا رقيب و لا حسيب
عوائل اخوة و اخوات و امهات و اباء و ازواج في حصص
تعرض الخاص و خاص الخاص الذي لا يليق ان يطلع عليه الاهل
اصبح معروضا امام الملايين خصام و سب و شتم و تفرقة
ضرب تحت الحزام لكل الاعراف و الاخلاق التي عرف بها الشعب الجزايري
و منذ القدم
اسرارنا و اعرافنا و عاداتنا و تقاليدنا و ديننا كل هذا ضرب عرض الحائط
في تجاوزات خطيرة و انزلاقات عظيمة تضرب عمق المجتمع و ترابطه
ان الخلافات الاسرية تحل برجال و نساء من اهل الحكمة و العقل
و في سرية كاملة و ليس مع اشباه صحفيين و امام ملايين المشاهدين
هكذا اصبح ينشر الغسيل و ليس اي غسيل ينشر امام الملأ
سب و شتم و و كلام لا ينبغي ان يقال اصبح يقال
و خلافات تتعمق و تتعقد بسبب قنوات همها نسبة المشاهدة و فقط
يستثمر في كل خلاف بين
الازواج
بين الاخوات
بين الاباء و الابناء
بين الجيران
بين ابناء العمومة
كل هذا اصبح قابل ان تفتح له حصص قنواتنا مع اضافة
الكثير من البهارات باساليب دنيئة

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للنقثاش
اين قيم العوائل الجزايرية
اين اهل العقول في الاسر الجزايرية
ما الهدف في نشر غسيل الاسر امام العالم
اين احترافية القنوات
اين سلطة الرقابة
اين الحياء و الحشمة
 
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