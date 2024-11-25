واش رايكم نديرلها فيديو ..؟

السلام عليكم و رحمة الله



لنكتب معا ما بداخلنا ونتحدث عن العشرة و ليام ، علاش هكذا كامل وقت الشدة يخلوك وحدك ..؟ يرضاو كي يشوفوك طايح تكركر في احزانك و دمارك..



دارك يا بابا قسات عليا ، من خاوتي لقيتهم كيما فالزنقة اللي نبكيلو ماكانش ، اللي نعطيه سري يهدر لي بيه .. علاش هكذا هوما القسوة وانا وحدي نتعذب..؟



إحساس ماعندوش اليد اللي تكتب ، صوتي يبكي بلا ما يهدر ، ماعنديش كلمة كلشي فالدنيا دار عليا ، حسيتها دالة اللي حكاو عليها ، الزمان يدور شي نهار ، قسى عليا كلشي ، ما عرفت نقول حرام ما عرفت ندعي وإلى دعوتي تخرج فيهم ..



يا قلبي عييت تسامح ، تحسب جراحك مزال اللي في جرحك يزيد ماشي يداوي ، ما زال في قلبي شحال من حكاية حزينة ، كيفاش ندير بلا بيهم ..! حسبوها صعيبة وصبري خلاها ساهلة ، ما نخلي روحي نطيح ليهم ، تطيح عليا السهرة تخمام والبكا يواسي فيا ..



مازال هذوك اللي نديرهم في قلبي بالغلى يخرجولي مورا ظهري رخاس ، شحال كانوا معايا ناس ملاح ، قلت عليهم عايلتي الثانية خرجلي منهم جرح خلاف ، يا قلبي علاه بنيتك تكسرني ، الدنيا فيها ذياب و يمسحوا فيا غدرهم ..



حبيت و قلبي كي عشق فيهم غلط وما عرف ،خرجتلي حكاية محبة و رسمت عليها بزاف des photo شابين ، وانا علابلي بلي ماراح تكمل ، كملت فيها ومشيت طريق طويلة نسنى ليام تصلح واش تكسر ، ياربي الخدع صعيب ما يتغفر ..



خليهم يا قلبي على حيلتهم ، ما زال ترجعهم ليام ليك واحد واحد ، واللي خلى جرح راح يذوق منه شوية شوية .. انا قدرت نصبر عليها جاتني ضربة وحدة وهوما يدو منها بالقطرة باش يحسو بيك كيفاش كنت تعاني ..



وانا نستشفى وقلبي يبرى ..



Tama aliche



















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