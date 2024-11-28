حياتنا راحت مع الوقت الضايع .. كملوها من عندكم

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 597
- نقاط التفاعل
- 1,327
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- أسوأ بلاصة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
أهلا بعودتي و مرحبا بيكم في حصة ، واش من حصة أياااا عمبالكم صح رجعتوا تتخيلو عمبالكم تلفزيون هنا ..
حبيت نجيبلكم موضوع مالغري تكرر بلاك بزاف بصح طريقة طرحه رايحة تكون مختلفة شوية ..
الوقت يا جماااعة الوقت راح راحلنا في أبسط الأمور و أتفه الأمور ، دارلنا الضغط " كما قالها هذاك السيد :" الزقت تاعنا راح فالترونسبور " عندو الحق تركب فالبيس تعيش ألف نهار ونهار على وزن ألف ليلة و ليلة ..
يا سيدي الشوفور اطلق لافيتاس خلي نمشيو بطاقة السرعة ، رانا في وقت السرعة مش في وقت السلحفاة ، ومن بعد كي تحصل فلاسيركيلاسيون تولي تعيط وتكلاكصوني على الغاشي .. مافهمتش الى الشوفور راه كل صباح يقري الروسوفور "فن الحصر والحشر في بعض .."
حبيبنا الروسوفور راه عندك ستاج وخبرة باش تخلي هذا يركب على هذا ، الوقت محسوب ليك على ألفين فرانك وضايع لينا وعلينا ، تغلط تلصق في كاش مرى تقوم الحرب ، اللسان و الحقرة يا راجل لازم تطلع شوية لفوق وتمتص من روحك باش ما تقيس حتى طفلة ..
خسرتونا فالوقت ، ديجا رانا خاسرين أوقاتنا فالخدمة تدمر صباح وعشية تجي للدار طايح ما تحب حتى واحد يهدر معاك ، رقدة تاع ليل ونوض صباح كل يوم يتكرر ، شي رافد ماتريال ماشي تاع بيس ، شي حاكم بلاصة ليه و للشيطان معاه ، تقولها معليش نريح معاك ، بلا ما ترد عليك تشوف فيك برد تفهم بلي لازمك تريح واقف (موت واقف )
هذا وقتنا راح فالترونسبور ، خلي واش مازال من وقت يضيع وحنا لا خبر بارواحنا ، ولى كلشي رخيس ، ما فيه لا بركة لا معنى .. الدنيا كي ولات يا جماعة يا مجاعة ..
( ماحبيتش نهدر على كلش ، خليتهالكم ليكم كاش ما تشوفو شحال من وقت راه ضايع ، ونزيدلكم هذه برك ، كي نلقاو الحالة طولت نزيدو نفوتو الخسارة تاع الوقت بالتلفون يا نهدروا بيه يا نضربوا طلة على الفيسبوك ( المنتدى علابلي ماطلوش عليه كون راكم رابحين البركة ) ) كملوها من عندكم ، الوقت شحال او يضيع و الترونسبور يمشي ويخسر فينا ..
أهلا بعودتي و مرحبا بيكم في حصة ، واش من حصة أياااا عمبالكم صح رجعتوا تتخيلو عمبالكم تلفزيون هنا ..
حبيت نجيبلكم موضوع مالغري تكرر بلاك بزاف بصح طريقة طرحه رايحة تكون مختلفة شوية ..
الوقت يا جماااعة الوقت راح راحلنا في أبسط الأمور و أتفه الأمور ، دارلنا الضغط " كما قالها هذاك السيد :" الزقت تاعنا راح فالترونسبور " عندو الحق تركب فالبيس تعيش ألف نهار ونهار على وزن ألف ليلة و ليلة ..
يا سيدي الشوفور اطلق لافيتاس خلي نمشيو بطاقة السرعة ، رانا في وقت السرعة مش في وقت السلحفاة ، ومن بعد كي تحصل فلاسيركيلاسيون تولي تعيط وتكلاكصوني على الغاشي .. مافهمتش الى الشوفور راه كل صباح يقري الروسوفور "فن الحصر والحشر في بعض .."
حبيبنا الروسوفور راه عندك ستاج وخبرة باش تخلي هذا يركب على هذا ، الوقت محسوب ليك على ألفين فرانك وضايع لينا وعلينا ، تغلط تلصق في كاش مرى تقوم الحرب ، اللسان و الحقرة يا راجل لازم تطلع شوية لفوق وتمتص من روحك باش ما تقيس حتى طفلة ..
خسرتونا فالوقت ، ديجا رانا خاسرين أوقاتنا فالخدمة تدمر صباح وعشية تجي للدار طايح ما تحب حتى واحد يهدر معاك ، رقدة تاع ليل ونوض صباح كل يوم يتكرر ، شي رافد ماتريال ماشي تاع بيس ، شي حاكم بلاصة ليه و للشيطان معاه ، تقولها معليش نريح معاك ، بلا ما ترد عليك تشوف فيك برد تفهم بلي لازمك تريح واقف (موت واقف )
هذا وقتنا راح فالترونسبور ، خلي واش مازال من وقت يضيع وحنا لا خبر بارواحنا ، ولى كلشي رخيس ، ما فيه لا بركة لا معنى .. الدنيا كي ولات يا جماعة يا مجاعة ..
( ماحبيتش نهدر على كلش ، خليتهالكم ليكم كاش ما تشوفو شحال من وقت راه ضايع ، ونزيدلكم هذه برك ، كي نلقاو الحالة طولت نزيدو نفوتو الخسارة تاع الوقت بالتلفون يا نهدروا بيه يا نضربوا طلة على الفيسبوك ( المنتدى علابلي ماطلوش عليه كون راكم رابحين البركة ) ) كملوها من عندكم ، الوقت شحال او يضيع و الترونسبور يمشي ويخسر فينا ..