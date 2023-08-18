"جريدة الطلة" مع عددها الأول كرخصة عودة 😶 ..

وطاب القل

ب فما كانش الفم اللي يحكي

واش حسبتو تاكلو قاطو ياو قولو للسي مفقود " في بالكم علاش جيت انا باش نكتب جريدة نسيمها جيتكم بلاسوفرونس والتشومير وقاع شا كاين قفة بيها ندور اليوم انا القبعة الحمراءواش حسبتو تاكلو قاطو ياو قولو للسي مفقود @الامين محمد يجيبلكم الفال"بنتو جابت الباك وانا ما لحقتش واقيلا على الحلويات" في بالكم علاش جيت انا باش نكتب جريدة نسيمها

"جريدة الطلة"

مع أول عدد بنكهة مع أول عدد بنكهة

" ماعلابلهاش على واش راح تهدر.."

بموضوع المهم أسجل عودتيبموضوع

"عايشين وصاي"

وينه الامان وينه يا جماعة قاع اللي يكون معاك يحمل في قلبه حاجة ضدك غير باش يضرك .. ناس تحوس على فضيحة مهم حاجة ترجعك مش مليح..تعطي الثقة تولي انت جايح حتموا على القلب يبعد على الناس اللي قريبة وعلى الناس قاع .. كلشي مبني على الأذية قاع يحبوك تكون متواضع وحنين بصح هذا كامل باش يقدرو يديرو الشر فيك ومن بعد يجي نهار لكل واحد منهم ويوليو يحوسو على اللي قلبه مليح واذا لقاوه يزيدو يفسدو عليه كلشي .. يا جماعة ماناش ملاح ولا واحد فينا رآه مليح كامل رانا نحوسو نبعدو حتى على ارواحنا كامل حابين يهربو..شوفو شحال من واحد رآه يرمي روحو للزنقة الوقت معاه يمشي وهو لاتي رايح منا وجاي ماعرفش وقتاش يرقد بلاك تخلطت عليه الليل ساهل تفوتو سهرة مع الاصحاب اصلا كامل وجوه منافقة هذا يهدر في ظهر هذا ولاخر في يدو تلفون للصباح وهي تتفرج وهو يبعث ميساج عايشين بهذي وبهذا والنهار واش احواله؟؟ رآه رايح رقاد وقعاد تبدل كلش .. شكون رآه مليح؟

حتى نسينا باللي الصحة نعمة كبيرة ولينا نحوسو على حاجة واحدة هي "هناء الراس" كامل نحسو بالضيق فقلوبنا تقولو صلي واقرأ القران واذكر ربي تطمئن يقولك:"راني نديرهم كامل وتعبان ماقدرتش نحس بالطمانينة" يااارب الطمأنينة..واش راكم تحسو؟؟ الماكلة مام تطيب بأجود اللحوم مافيهاش بنة ، ومام نعيشو فرحة كبيرة وتضيق فينا ، مام نحققو واش حبينا ومانحسوش بالسعادة كلشي رآه رايح مش مفهوم اللي يحوس على دراهم يرزقو ربي مايلقاش راحته واللي يحوس على مرى يحبها كي يجمعو ربي بيها تصماطلو واللي يحوس ينجح في قرايتو وكي يتوفق ويلحق يولي يبانلو ندامة ..

كلشي ولى غريب ..الدين تاعنا ولى غريب علينا حتى جهلنا منو كلش ، اللي يلبس كيما يحب واللي يهدر كيما رآه عايش يحسب هذاك الصح ولى كلش حلال واذا حكيت على الحرام يحسبولك الغلطات تاعك وتولي منافق ..

تلقى بزاااف صوالح كاينين وكلش متوفر الماكلة اللبسة الحوانت الدخلات والخرجات ..القنوات و الحصص والكتب و القاريين والناجحين والخدامين وووو ...الخ لكن تخص حاجة وحدة اللي هي "الجودة و الإتقان .." قليل وين تلقى حاجة تصلح والى لقيتها واحد ما يهتم بيها كامل يحبو الغالط والذي التافه واللي ما فيه فايدة ..محبوب الناس هو "المظهر الخارجي.."