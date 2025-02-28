معلومات عن لاعبي الفريق الوطني

الأندية الجزائريةالتي احترف منها اللاعبين المحليينهشام بوداوي من نادي بارادو إلى نيس الفرنسيرامي بن سبعيني من نادي بارادو إلى مونبوليي الفرنسيفريد الملالي من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسيزكرياء نعيجي من نادي بارادو إلى جيل جيل فيسنتي البرتغالييوسف عطال من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكيادم زرقان من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكيعبد القهار قادري من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكياسلام سليماني من شباب بلوزداد إلى سبورتينغ لشبونة البرتغاليهلال العربي سوداني من جمعية الشلف إلى فيتوريا غيماريش البرتغاليرضا حلايمية من مولودية وهران إلى بريشوت ويلجيك البلجيكياسحاق بوصوف من وفاق سطيف إلى كي في سي يونايتد البلجيكيحسام غشة من وفاق سطيف إلى انطاليا سبور التركيعلي رغبة من شباب بلوزداد إلى ماريبور السلوفينيرشيد بوهنة من مولودية الجزائر إلى كلوج الرومانيمحمد أمين عمورة من وفاق سطيف إلى لوغانو السويسريأيمن محيوص من اتحاد العاصمة إلى ايفردون سبور السويسريمحمد بن خماسة من اتحاد العاصمة إلى مالاغا الإسبانيإلياس الشتي من شبيبة القبائل إلى أنجي الفرنسيعبد اللاوي أيوب من اتحاد العاصمة إلى سيون السويسريمنصف بقرار من وفاق سطيف إلى استرا الكرواتيياسين تيطراوي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكييوسف بلايلي من اتحاد العاصمة إلى ستاد بريست الفرنسينذير بن بوعلي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكيبلال مسعودي من شبيبة الساورة إلى كورتريك البلجيكيزين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة إلى سانت ترويدن البلجيكينوفل خاسف من نصر حسين داي إلى تونديلا البرتغاليمحمد عزي من شباب بلوزداد إلى ماخشكالا الروسيهيثم لوصيف من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسيسيد أحمد عيساوي من اتحاد العاصمة إلى سيسكا موسكو الروسيحسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد إلى فيزيلا البرتغاليزين الدين فرحات من اتحاد العاصمة إلى لوهافر الفرنسي