معلومات عن لاعبي الفريق الوطني

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,061
نقاط التفاعل
28,844
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الأندية الجزائرية 🇩🇿 التي احترف منها اللاعبين المحليين
📌هشام بوداوي من نادي بارادو إلى نيس الفرنسي
📌 رامي بن سبعيني من نادي بارادو إلى مونبوليي الفرنسي
📌 فريد الملالي من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
📌 زكرياء نعيجي من نادي بارادو إلى جيل جيل فيسنتي البرتغالي
📌 يوسف عطال من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
📌 ادم زرقان من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
📌 عبد القهار قادري من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
📌 اسلام سليماني من شباب بلوزداد إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي
📌 هلال العربي سوداني من جمعية الشلف إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي
📌 رضا حلايمية من مولودية وهران إلى بريشوت ويلجيك البلجيكي
📌 اسحاق بوصوف من وفاق سطيف إلى كي في سي يونايتد البلجيكي
📌 حسام غشة من وفاق سطيف إلى انطاليا سبور التركي
📌 علي رغبة من شباب بلوزداد إلى ماريبور السلوفيني
📌 رشيد بوهنة من مولودية الجزائر إلى كلوج الروماني
📌 محمد أمين عمورة من وفاق سطيف إلى لوغانو السويسري
📌 أيمن محيوص من اتحاد العاصمة إلى ايفردون سبور السويسري
📌 محمد بن خماسة من اتحاد العاصمة إلى مالاغا الإسباني
📌 إلياس الشتي من شبيبة القبائل إلى أنجي الفرنسي
📌 عبد اللاوي أيوب من اتحاد العاصمة إلى سيون السويسري
📌 منصف بقرار من وفاق سطيف إلى استرا الكرواتي
📌 ياسين تيطراوي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
📌 يوسف بلايلي من اتحاد العاصمة إلى ستاد بريست الفرنسي
📌 نذير بن بوعلي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
📌 بلال مسعودي من شبيبة الساورة إلى كورتريك البلجيكي
📌 زين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة إلى سانت ترويدن البلجيكي
📌 نوفل خاسف من نصر حسين داي إلى تونديلا البرتغالي
📌 محمد عزي من شباب بلوزداد إلى ماخشكالا الروسي
📌 هيثم لوصيف من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
📌 سيد أحمد عيساوي من اتحاد العاصمة إلى سيسكا موسكو الروسي
📌 حسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد إلى فيزيلا البرتغالي
📌 زين الدين فرحات من اتحاد العاصمة إلى لوهافر الفرنسي
 
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