معلومات عن لاعبي الفريق الوطني

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الأندية الجزائرية التي احترف منها اللاعبين المحليين
هشام بوداوي من نادي بارادو إلى نيس الفرنسي
رامي بن سبعيني من نادي بارادو إلى مونبوليي الفرنسي
فريد الملالي من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
زكرياء نعيجي من نادي بارادو إلى جيل جيل فيسنتي البرتغالي
يوسف عطال من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
ادم زرقان من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
عبد القهار قادري من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
اسلام سليماني من شباب بلوزداد إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي
هلال العربي سوداني من جمعية الشلف إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي
رضا حلايمية من مولودية وهران إلى بريشوت ويلجيك البلجيكي
اسحاق بوصوف من وفاق سطيف إلى كي في سي يونايتد البلجيكي
حسام غشة من وفاق سطيف إلى انطاليا سبور التركي
علي رغبة من شباب بلوزداد إلى ماريبور السلوفيني
رشيد بوهنة من مولودية الجزائر إلى كلوج الروماني
محمد أمين عمورة من وفاق سطيف إلى لوغانو السويسري
أيمن محيوص من اتحاد العاصمة إلى ايفردون سبور السويسري
محمد بن خماسة من اتحاد العاصمة إلى مالاغا الإسباني
إلياس الشتي من شبيبة القبائل إلى أنجي الفرنسي
عبد اللاوي أيوب من اتحاد العاصمة إلى سيون السويسري
منصف بقرار من وفاق سطيف إلى استرا الكرواتي
ياسين تيطراوي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
يوسف بلايلي من اتحاد العاصمة إلى ستاد بريست الفرنسي
نذير بن بوعلي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
بلال مسعودي من شبيبة الساورة إلى كورتريك البلجيكي
زين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة إلى سانت ترويدن البلجيكي
نوفل خاسف من نصر حسين داي إلى تونديلا البرتغالي
محمد عزي من شباب بلوزداد إلى ماخشكالا الروسي
هيثم لوصيف من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
سيد أحمد عيساوي من اتحاد العاصمة إلى سيسكا موسكو الروسي
حسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد إلى فيزيلا البرتغالي
زين الدين فرحات من اتحاد العاصمة إلى لوهافر الفرنسي
هشام بوداوي من نادي بارادو إلى نيس الفرنسي
رامي بن سبعيني من نادي بارادو إلى مونبوليي الفرنسي
فريد الملالي من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
زكرياء نعيجي من نادي بارادو إلى جيل جيل فيسنتي البرتغالي
يوسف عطال من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
ادم زرقان من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
عبد القهار قادري من نادي بارادو إلى كورتريك البلجيكي
اسلام سليماني من شباب بلوزداد إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي
هلال العربي سوداني من جمعية الشلف إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي
رضا حلايمية من مولودية وهران إلى بريشوت ويلجيك البلجيكي
اسحاق بوصوف من وفاق سطيف إلى كي في سي يونايتد البلجيكي
حسام غشة من وفاق سطيف إلى انطاليا سبور التركي
علي رغبة من شباب بلوزداد إلى ماريبور السلوفيني
رشيد بوهنة من مولودية الجزائر إلى كلوج الروماني
محمد أمين عمورة من وفاق سطيف إلى لوغانو السويسري
أيمن محيوص من اتحاد العاصمة إلى ايفردون سبور السويسري
محمد بن خماسة من اتحاد العاصمة إلى مالاغا الإسباني
إلياس الشتي من شبيبة القبائل إلى أنجي الفرنسي
عبد اللاوي أيوب من اتحاد العاصمة إلى سيون السويسري
منصف بقرار من وفاق سطيف إلى استرا الكرواتي
ياسين تيطراوي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
يوسف بلايلي من اتحاد العاصمة إلى ستاد بريست الفرنسي
نذير بن بوعلي من نادي بارادو إلى رويال تشالوروا البلجيكي
بلال مسعودي من شبيبة الساورة إلى كورتريك البلجيكي
زين الدين بلعيد من اتحاد العاصمة إلى سانت ترويدن البلجيكي
نوفل خاسف من نصر حسين داي إلى تونديلا البرتغالي
محمد عزي من شباب بلوزداد إلى ماخشكالا الروسي
هيثم لوصيف من نادي بارادو إلى أنجي الفرنسي
سيد أحمد عيساوي من اتحاد العاصمة إلى سيسكا موسكو الروسي
حسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد إلى فيزيلا البرتغالي
زين الدين فرحات من اتحاد العاصمة إلى لوهافر الفرنسي