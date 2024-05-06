ملخص اخبار محترفينا في مختلف الدوريات

نتائج مباريات محترفينا اليومالدوري الألمانيأينتراخت فرانكفورت 1~5 باير ليفركوزنفارس شايبي شارك أساسي مع أينتراخت فرانكفورت و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل دقيقة 80 و تحصل على تنقيط 7.3الدوري الإيطاليميلان 3~3 جنوىإسماعيل بن ناصر شارك أساسي مع ميلان و أستبدل دقيقة 80 و تحصل على تنقيط 7.3روما 1~1 يوفنتوسحسام عوار بقي إحتياطي مع روماكالياري 1~1 ليتشيأحمد توبة بقي إحتياطي مع ليتشيالدوري البرتغاليفارنسي 3~2 إشتوريل برايابشير بلومي شارك أساسي مع فارنسي و أستبدل دقيقة 81 و تحصل على تنقيط 8.0رفيق غيتان شارك في دقيقة 71 مع إشتوريل برايا و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.2الدوري الإسبانيفالنسيا 0~1 ألافيشعبد الرحمان ريباش بقي إحتياطي مع ألافيشسيلتا فيغو 3~2 فياريالعيسى ماندي بقي إحتياطي مع فياريالالدوري البلجيكييونيون سانت جيلواز 0~0 أندرلختمحمد عمورة شارك أساسي مع يونيون سانت جيلواز و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.9كورتريك 1~0 أوبينعبد القهار قادري شارك أساسي مع كورتريك و قدم تمريرة حاسمة و أكمل المباراة و تحصل على أعلى تنقيط في المباراة 8.5الدوري التركيغازي عنتاب 1~1 هاتاي سبورفوزي غولام شارك أساسي مع هاتاي سبور و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل في دقيقة 90 و تحصل على بطاقة صفراء و تحصل على أعلى تنقيط في المباراة 8.0الدوري السويسريإيفريدون 3~1 لوزان سبورتأيمن محيوص شارك أساسي مع إيفريدون و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل دقيقة 64 و تحصل على تنقيط 7.1هيثم لوصيف شارك في دقيقة 66 مع لوزان سبورت و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.6زيوريخ 0~2 يونغ بويزجوان حجام شارك أساسي مع يونغ بويز و أستبدل دقيقة 76 و تحصل على تنقيط 8.0الدوري الهولنديفينورد 5~0 زفوليراميز زروقي شارك أساسي مع فينورد و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 7.9أوتريخت 1~0 فيتيس أرنهيمأنيس الحاج موسى شارك في دقيقة 75 و أكمل المباراة و تحصل على بطاقة صفراء و تحصل على تنقيط 6.0الدوري التونسيالملعب التونسي 2~0 الترجي التونسيمحمد توغاي شارك أساسي مع الترجي التونسيحسام الدين غشة شارك أساسي مع الترجي التونسيالنادي الإفريقي 1~3 النادي الصفاقسيالطيب مزياني شارك أساسي مع الترجي التونسيالدوري الأذربيجانيأراز 0~1 الصباحإسحاق بلفوضيل شارك أساسيالدرجة الثانية الإسبانيةريال سرقسطة 1~3 بورغوسحكيم زدادكة شارك في دقيقة 90 مع ريال سرقسطةالدوري الأمريكينيويورك سيتي 0~2 كولورادو رابيدزمنصف بقرار شارك أساسي مع نيويورك سيتي و أستبدل دقيقة 65 و تحصل على تنقيط 6.7الدرجة الثانية الإيطاليةتشيتاديلا 1~1 باريمهدي دروفال شارك أساسي مع باري و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 7.0باليرمو 2~2 أسكوليكريم زدادكة شارك أساسي مع أسكولي و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.8