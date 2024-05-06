ملخص اخبار محترفينا في مختلف الدوريات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,842
- الحلول
- 1
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- 49,020
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- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
أينتراخت فرانكفورت 1~5 باير ليفركوزن
فارس شايبي شارك أساسي مع أينتراخت فرانكفورت و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل دقيقة 80 و تحصل على تنقيط 7.3
ميلان 3~3 جنوى
إسماعيل بن ناصر شارك أساسي مع ميلان و أستبدل دقيقة 80 و تحصل على تنقيط 7.3
روما 1~1 يوفنتوس
حسام عوار بقي إحتياطي مع روما
كالياري 1~1 ليتشي
أحمد توبة بقي إحتياطي مع ليتشي
فارنسي 3~2 إشتوريل برايا
بشير بلومي شارك أساسي مع فارنسي و أستبدل دقيقة 81 و تحصل على تنقيط 8.0
رفيق غيتان شارك في دقيقة 71 مع إشتوريل برايا و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.2
فالنسيا 0~1 ألافيش
عبد الرحمان ريباش بقي إحتياطي مع ألافيش
سيلتا فيغو 3~2 فياريال
عيسى ماندي بقي إحتياطي مع فياريال
يونيون سانت جيلواز 0~0 أندرلخت
محمد عمورة شارك أساسي مع يونيون سانت جيلواز و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.9
كورتريك 1~0 أوبين
عبد القهار قادري شارك أساسي مع كورتريك و قدم تمريرة حاسمة و أكمل المباراة و تحصل على أعلى تنقيط في المباراة 8.5
غازي عنتاب 1~1 هاتاي سبور
فوزي غولام شارك أساسي مع هاتاي سبور و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل في دقيقة 90 و تحصل على بطاقة صفراء و تحصل على أعلى تنقيط في المباراة 8.0
إيفريدون 3~1 لوزان سبورت
أيمن محيوص شارك أساسي مع إيفريدون و قدم تمريرة حاسمة و أستبدل دقيقة 64 و تحصل على تنقيط 7.1
هيثم لوصيف شارك في دقيقة 66 مع لوزان سبورت و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.6
زيوريخ 0~2 يونغ بويز
جوان حجام شارك أساسي مع يونغ بويز و أستبدل دقيقة 76 و تحصل على تنقيط 8.0
فينورد 5~0 زفولي
راميز زروقي شارك أساسي مع فينورد و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 7.9
أوتريخت 1~0 فيتيس أرنهيم
أنيس الحاج موسى شارك في دقيقة 75 و أكمل المباراة و تحصل على بطاقة صفراء و تحصل على تنقيط 6.0
الملعب التونسي 2~0 الترجي التونسي
محمد توغاي شارك أساسي مع الترجي التونسي
حسام الدين غشة شارك أساسي مع الترجي التونسي
النادي الإفريقي 1~3 النادي الصفاقسي
الطيب مزياني شارك أساسي مع الترجي التونسي
أراز 0~1 الصباح
إسحاق بلفوضيل شارك أساسي
ريال سرقسطة 1~3 بورغوس
حكيم زدادكة شارك في دقيقة 90 مع ريال سرقسطة
نيويورك سيتي 0~2 كولورادو رابيدز
منصف بقرار شارك أساسي مع نيويورك سيتي و أستبدل دقيقة 65 و تحصل على تنقيط 6.7
تشيتاديلا 1~1 باري
مهدي دروفال شارك أساسي مع باري و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 7.0
باليرمو 2~2 أسكولي
كريم زدادكة شارك أساسي مع أسكولي و أكمل المباراة و تحصل على تنقيط 6.8