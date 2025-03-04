موس الليمون 🍋

موس الليمونمع المياووالقافزة لي ديما تشاركني العملفي الحقيقة تخلطتلي وين نحط الصورساعة نقول في قسم التصوير ساعة نقول لالا يصلحو هنا..المهم نقوللكم سر.. أنا غالبًا نطيب باش نصور بركنجو للأهممم.. الوصفة من تيك توك وتصلح كتحلية رمضانيةبما أننا في رمضانكاس كريمة خفقربع كاس سكرزاست ليمونةعصير ليمون حسب الذوقفانيليا اختياريةالطريقة:نحطو كاس الكريمة في قدر تقدرو تحطوه فوق النارنخلط زاست الليمون مع السكر باش يطلق الذوق والرائحة تاعو مليحنحطهم مع الكريمة ونحركهم فوق نار عالية حتى يذوب السكر (3 دقائق على الأكثر)نضيفو عصير الليمون للخليط الاول ونخلوه فوق النار حوالي عشرين ثانية فقطنخلوه يبرد شوي ونحطوه سواء في قشر الليمون كيما حطيتو أنا، أو في des verrinesنخلوه يبرد ع الأقلّ ساعتين قبل التقديماستمتعوا بالصور