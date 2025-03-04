موس الليمون 🍋

جمــآنــة

جمــآنــة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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موس الليمون 🍋 مع المياوو 🐈 😽القافزة لي ديما تشاركني العمل 😌
في الحقيقة تخلطتلي وين نحط الصور 😂 ساعة نقول في قسم التصوير ساعة نقول لالا يصلحو هنا..
المهم نقوللكم سر.. أنا غالبًا نطيب باش نصور برك 😂😂
نجو للأهممم.. الوصفة من تيك توك وتصلح كتحلية رمضانية 🏮 🌙 بما أننا في رمضان
كاس كريمة خفق
ربع كاس سكر
زاست ليمونة
عصير ليمون حسب الذوق
فانيليا اختيارية
الطريقة:
نحطو كاس الكريمة في قدر تقدرو تحطوه فوق النار
نخلط زاست الليمون مع السكر باش يطلق الذوق والرائحة تاعو مليح
نحطهم مع الكريمة ونحركهم فوق نار عالية حتى يذوب السكر (3 دقائق على الأكثر)
نضيفو عصير الليمون للخليط الاول ونخلوه فوق النار حوالي عشرين ثانية فقط
نخلوه يبرد شوي ونحطوه سواء في قشر الليمون كيما حطيتو أنا، أو في des verrines
نخلوه يبرد ع الأقلّ ساعتين قبل التقديم😉
استمتعوا بالصور 😺🫶🏻

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هاهي جات الفحلة تحط اللمسات تاعها 😽
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آخر اللمسات من عند المياو 😽 لذوق أحلى​
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الذوق: validé 😸😋😋😋
IMG_5986.jpeg
IMG_6008.jpeg
وهذي هي 🥰🍋
في الأخير نقوللكم بلي الذوق عادي جدًا صراحة 😅 نفضّل mousse au chocolat خير وخير رغم أنني من عشاق الليمون 🍋.

 
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