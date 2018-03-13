كيكة المول العجيب ~~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
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#1
السلام عليكم


كيك المول العجيب بكريمة البرتقال

مقادير الكيك:
5بيضات
كاس السكر
كاس الزيت
كاس حليب
علبة ياوورت (نكهة لي تحبي )
2 خمارات
2 كيسان فرينة
مبشور الليمون

لكريمة البرتقال : نص لتر عصير البرتقال + 3 مغارف نشاء وسكر حسب الذوق وزاست تاع تشينة و كي تخثار فوق النار نحيوها ونزيدو مغرفة صغيرة زبدة .
الطريقة:
نضرب البيض مع السكر جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الخليط
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نضيف الزيت وباقي المكونات ونمزجهم
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وبعد نضع الخليط في مول مدهون و الى فرن ساخن.

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من بعد ما تخرج كيك من فرن نسقيها و هي ساخنة بسيرو ونملأ حفرة بكريمة التشينة
نزينو الجوانب ونتركها حتى تبرد جيدا و تقدم

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تحياتي :)
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,387
الإعجابات
9,984
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#3
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