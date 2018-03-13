كيكة المول العجيب ~~

أشــواق 19
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم
كيك المول العجيب بكريمة البرتقال
مقادير الكيك:
5بيضات
كاس السكر
كاس الزيت
كاس حليب
علبة ياوورت (نكهة لي تحبي )
2 خمارات
2 كيسان فرينة
مبشور الليمون
لكريمة البرتقال : نص لتر عصير البرتقال + 3 مغارف نشاء وسكر حسب الذوق وزاست تاع تشينة و كي تخثار فوق النار نحيوها ونزيدو مغرفة صغيرة زبدة .
الطريقة:
نضرب البيض مع السكر جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الخليط
نضيف الزيت وباقي المكونات ونمزجهم
وبعد نضع الخليط في مول مدهون و الى فرن ساخن.
من بعد ما تخرج كيك من فرن نسقيها و هي ساخنة بسيرو ونملأ حفرة بكريمة التشينة
نزينو الجوانب ونتركها حتى تبرد جيدا و تقدم
تحياتي
كيك المول العجيب بكريمة البرتقال
مقادير الكيك:
5بيضات
كاس السكر
كاس الزيت
كاس حليب
علبة ياوورت (نكهة لي تحبي )
2 خمارات
2 كيسان فرينة
مبشور الليمون
لكريمة البرتقال : نص لتر عصير البرتقال + 3 مغارف نشاء وسكر حسب الذوق وزاست تاع تشينة و كي تخثار فوق النار نحيوها ونزيدو مغرفة صغيرة زبدة .
الطريقة:
نضرب البيض مع السكر جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الخليط
نضيف الزيت وباقي المكونات ونمزجهم
وبعد نضع الخليط في مول مدهون و الى فرن ساخن.
من بعد ما تخرج كيك من فرن نسقيها و هي ساخنة بسيرو ونملأ حفرة بكريمة التشينة
نزينو الجوانب ونتركها حتى تبرد جيدا و تقدم
تحياتي