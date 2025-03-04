لي يلقى القط يجي يفطر عندي هههههه

قال الامين محمد:
الله يبارك
انا حتى طلبت مساعدة من بنتي غفران ههههه

يا لالة مرحبا بيك تيارت كلها راح تنور بضيافتك
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ماشاء الله
ربي يحفظ غفران الصغيرة و يخليها فخر و ذخر ليك
اهل تيارت ، اهل الجود و الكرم
ربي يحفظك الأخ محمد
 
انا جاي بلا شوفة
 
شفناها كامل خويا الامين
وجد روحك غذوة اللمة كامل عندك😌
 
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