لي يلقى القط يجي يفطر عندي هههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- ذكر
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الله يباركلقيتها خخخ
صحا فطوركم
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ماشاء اللهالله يبارك
انا حتى طلبت مساعدة من بنتي غفران ههههه
يا لالة مرحبا بيك تيارت كلها راح تنور بضيافتك
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