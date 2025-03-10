سنن مهجورة



1. المشي حافيا



2. الاكل بثلاث اصابع



3. مسح اثر النوم باليد



4. صلاة التوبة ركعتين بعد الذنب



5. تغطية الإناء في الليل



6. السواك



7. الاستئذان قبل الدخول ثلاثا ولا تتعدى



8. صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول



9. الترديد خلف المؤذن



10. السلام على الصبيان



11.اذكار الصعود تكبير وأذكار النزول تسبيح



12. السلام على من عرفت ومن لا تعرف



13. الشرب ثلاث والجلوس عند الشرب



14.التفل على اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة



15.الوضوء عند النوم



16الابتسامة في وجه المسلم



17.الصلاة في النعال في الساحات ​