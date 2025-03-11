اسئلة قبل الافطار

السلام عليكم



الأسئلة كالتالي



س1.ماهي السورة القرانية التي تشفعلمن قراها؟



س2.ما هي الآيات العشر التي تعصم الإنسان من الدجال؟



س3.ماهي السورة التي نزلت بكاملها؟



س4ماهي السورة التي تسمى سنام القران؟



س5ماهي السورة التي حث عليها الرسول صل الله عليه وسلم النساء على تعلمها؟



س6.ماهي السورة التي تسمى سورة الحواريين؟



س7ماهي سورة التوزيع؟



س8.ماهي سورة الفرائض؟



س9.ما أعظم سورة في القران؟



س10.ماهي الاية التي جمعت كل الحروف العربية؟



س11.ماهي السورة التي تسمى سورة النساء الصغرى؟



س12ماهي السورة التي تسمى عروس القران؟



س13.ماهي السورة التي تسمى المنجية؟ ​