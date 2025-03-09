اسئلة قبل الافطار 2

السلام عليكم اخوتي اخواتي



ان شاء الله الكل بخير



رجعت اليوم وجبتلكم بعض الأسئلة ان شاء الله تلقاه الحلول بعد الإفطار



لتبدأ



س1.متى يبكي الشيطان؟



س2.ما غراس الجنة؟



س3.كم عدد ابواب الجنة؟



س4. على أي سورة يطلق اسم" السبع المثاني "



س5ما اسماء شجر الجنة



س6.ما البردان؟



س7.ما الاصفران؟



س8ما السورة التي تسمى عروس القران؟



س9. كم سنة نام أهل الكهف؟



س10. من اول الناس دخولا الجنة؟



س11. على ماذا كان العرش محمولا قبل خلق السموات والارض؟ ​