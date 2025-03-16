سؤال اسئلة قبل الافطار 4

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اتمنى ان الكل يكون بخير

كما عودتهم كل مرة نجيب لكم بعض الأسئلة ان شاء الله شاركوني وتلقاه الرد

الأسئلة كالتالي

س1.كم مرة ذكر الحلقوم في القرآن الكريم؟

س2.من اول من جمع القرآن في مصحف؟

س3. من أول من نسخ القرآن في مصاحف؟

س4.كم عدد النساء اللاتي ذكرن في القرآن صراحة أو ضمنا سواء كن مؤمناًت أو غير مؤمنات ؟

س5.كم مرة وردت كلمة النساء في القرآن الكريم؟

س6. ما الأمر الذي اباحته الاية الثالثة في سورة النساء ؟

س7.ما الحد الذي ورد في الآية الرابعة من سورة النور؟

س8.ما السورتان اللتان وردت فيهما معظم أحكام الطلاق؟

س9.في كم سورة ذكرت السيدة مريم؟

 
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قال Oktavio_hinda:
السلام عليكم

اتمنى ان الكل يكون بخير

كما عودتهم كل مرة نجيب لكم بعض الأسئلة ان شاء الله شاركوني وتلقاه الرد

الأسئلة كالتالي

س1.كم مرة ذكر الحلقوم في القرآن الكريم؟

س2.من اول من جمع القرآن في مصحف؟

س3. من أول من نسخ القرآن في مصاحف؟

س4.كم عدد النساء اللاتي ذكرن في القرآن صراحة أو ضمنا سواء كن مؤمناًت أو غير مؤمنات ؟

س5.كم مرة وردت كلمة النساء في القرآن الكريم؟

س6. ما الأمر الذي اباحته الاية الثالثة في سورة النساء ؟

س7.ما الحد الذي ورد في الآية الرابعة من سورة النور؟

س8.ما السورتان اللتان وردت فيهما معظم أحكام الطلاق؟

س9.في كم سورة ذكرت السيدة مريم؟

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بعد الافطار سأرجع لهم أن شاء الله
 
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