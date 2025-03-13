سؤال اسئلة قبل الافطار 3

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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15 أوت 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخوتي اخواتي

وكالعادة جبتلكم اسئلة رمضانية دينية ان شاء الله تكون سهلة عليكم

لنبدا

س1. كم يبلغ عدد السجدات في الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟

س2.كم يبلغ ارتفاع الكعبة المشرفة؟

س3.لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟

س4. ما اليوم الذي تقوم فيه الساعة؟

س5.من مؤلف كتاب تحفة الاحوذي بشرح الترميذي؟

س6.ما العبادة؟

س7.ما الجد الصحيح؟

س8.من أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؟

س9.متى يحتفل بعيد الفطر؟

س10.متى يحتفل بعيد الاضحى؟

س11.ما أصغر اية في القرآن الكريم؟

س12.ما أفضل طعام أشار له القران ؟

س13افضل شراب أشار له القرآن؟
 
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قال Oktavio_hinda:
السلام عليكم اخوتي اخواتي

وكالعادة جبتلكم اسئلة رمضانية دينية ان شاء الله تكون سهلة عليكم

لنبدا
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اهلا وسهلا الله لا يقطعها عادة
قال Oktavio_hinda:

س1. كم يبلغ عدد السجدات في الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟
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4×5=20
-3=17

قال Oktavio_hinda:

س2.كم يبلغ ارتفاع الكعبة المشرفة؟
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12 متر
قال Oktavio_hinda:

س3.لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟
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يجمع الخلق في صعيد واحد
قال Oktavio_hinda:

س4. ما اليوم الذي تقوم فيه الساعة؟
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الجمعة
قال Oktavio_hinda:

س5.من مؤلف كتاب تحفة الاحوذي بشرح الترميذي؟
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لا اعلم
قال Oktavio_hinda:

س6.ما العبادة؟
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اخلاص الربوبية لله
قال Oktavio_hinda:

س7.ما الجد الصحيح؟
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لا اعلم
قال Oktavio_hinda:

س8.من أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؟
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كانو يقولو ابولهب لانه فرح بولادة الرسول لكن العلماء انكرو ذلك
قال Oktavio_hinda:

س9.متى يحتفل بعيد الفطر؟
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شوال
قال Oktavio_hinda:

س10.متى يحتفل بعيد الاضحى؟
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رقم السؤال من ذي الحجة
قال Oktavio_hinda:

س11.ما أصغر اية في القرآن الكريم؟
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طه
قال Oktavio_hinda:

س12.ما أفضل طعام أشار له القران ؟
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السلوى
قال Oktavio_hinda:

س13افضل شراب أشار له القرآن؟
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المن

ان شاء الله يالوكان اجابة وحدة صحيحة
 
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