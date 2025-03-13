السلام عليكم اخوتي اخواتي



وكالعادة جبتلكم اسئلة رمضانية دينية ان شاء الله تكون سهلة عليكم



لنبدا



س1. كم يبلغ عدد السجدات في الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟



س2.كم يبلغ ارتفاع الكعبة المشرفة؟



س3.لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟



س4. ما اليوم الذي تقوم فيه الساعة؟



س5.من مؤلف كتاب تحفة الاحوذي بشرح الترميذي؟



س6.ما العبادة؟



س7.ما الجد الصحيح؟



س8.من أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؟



س9.متى يحتفل بعيد الفطر؟



س10.متى يحتفل بعيد الاضحى؟



س11.ما أصغر اية في القرآن الكريم؟



س12.ما أفضل طعام أشار له القران ؟



س13افضل شراب أشار له القرآن؟

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