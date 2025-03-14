ضيف العدد الخامس للخيمة الرمضانية إنه الكبير جدا @aljentel

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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ذكر
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احد مخلصي اللمة
صاحب العقل الراجح و الفهم الثاقب و الرأي السديد
و الفكر الوسطي الصحيح
رازن و متوازن و واضح و لا يجامل لكنه متخلق يختار كلماته بعناية
كأنه بائع ورد يختار تنسيقا جميلا لباقاته و ازهاره
عربي شامخ بعروبته معتز بأصله و دينه و باديته
سفير فوق العادة لأطيب البلاد و اجملها
كويتي الجنسية و الاصل و المنشأ لكنه ذاب بين الجزايريين
فأصبح جزء منا بل اعز اخ و زميل
شعبيته في اللمة لا خلاف حولها و قيمته ألماس نقي
و تواجده جزء من اللمة
عندما نبحث عن كلمات الشكر والتقدير تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به اتجاهه
وتجف الأقلام قبل أن نكتب لك شكرا وثناء لنوفيه حقه كما يجب

إنـــــــــــه ابن كاظمة و القرين و الجهراء و حولي
ابن القلعة و الحصن
ابن الكويت العزيز الأغـــــر
رحبـــــــــــــــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالـــــــــــــــأخ و العضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
@aljentel

خوي بندر
أهلا و سهلا بك في بلدك و بين اخوانك
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيف حتى نعرفه اكثر
و نعرف اكثرا عن بلاده و عاداتهم و شأنهم

إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
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@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
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@اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين
@إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق
@أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
هلا هلا هلا وغلا بالضيف الرائع والله أحسنت المدح اخي محمد الأمين لأن كل ما يقال في aljentel e قليل والله

لي عودة ان شاء الله
 
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