ضيف العدد الخامس للخيمة الرمضانية إنه الكبير جدا @aljentel

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احد مخلصي اللمة
صاحب العقل الراجح و الفهم الثاقب و الرأي السديد
و الفكر الوسطي الصحيح
رازن و متوازن و واضح و لا يجامل لكنه متخلق يختار كلماته بعناية
كأنه بائع ورد يختار تنسيقا جميلا لباقاته و ازهاره
عربي شامخ بعروبته معتز بأصله و دينه و باديته
سفير فوق العادة لأطيب البلاد و اجملها
كويتي الجنسية و الاصل و المنشأ لكنه ذاب بين الجزايريين
فأصبح جزء منا بل اعز اخ و زميل
شعبيته في اللمة لا خلاف حولها و قيمته ألماس نقي
و تواجده جزء من اللمة
عندما نبحث عن كلمات الشكر والتقدير تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به اتجاهه
وتجف الأقلام قبل أن نكتب لك شكرا وثناء لنوفيه حقه كما يجب
إنـــــــــــه ابن كاظمة و القرين و الجهراء و حولي
ابن القلعة و الحصن
ابن الكويت العزيز الأغـــــر
رحبـــــــــــــــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالـــــــــــــــأخ و العضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
@aljentel
خوي بندر
أهلا و سهلا بك في بلدك و بين اخوانك
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيف حتى نعرفه اكثر
و نعرف اكثرا عن بلاده و عاداتهم و شأنهم
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احد مخلصي اللمة
صاحب العقل الراجح و الفهم الثاقب و الرأي السديد
و الفكر الوسطي الصحيح
رازن و متوازن و واضح و لا يجامل لكنه متخلق يختار كلماته بعناية
كأنه بائع ورد يختار تنسيقا جميلا لباقاته و ازهاره
عربي شامخ بعروبته معتز بأصله و دينه و باديته
سفير فوق العادة لأطيب البلاد و اجملها
كويتي الجنسية و الاصل و المنشأ لكنه ذاب بين الجزايريين
فأصبح جزء منا بل اعز اخ و زميل
شعبيته في اللمة لا خلاف حولها و قيمته ألماس نقي
و تواجده جزء من اللمة
عندما نبحث عن كلمات الشكر والتقدير تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به اتجاهه
وتجف الأقلام قبل أن نكتب لك شكرا وثناء لنوفيه حقه كما يجب
إنـــــــــــه ابن كاظمة و القرين و الجهراء و حولي
ابن القلعة و الحصن
ابن الكويت العزيز الأغـــــر
رحبـــــــــــــــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالـــــــــــــــأخ و العضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
@aljentel
خوي بندر
أهلا و سهلا بك في بلدك و بين اخوانك
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
و ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيف حتى نعرفه اكثر
و نعرف اكثرا عن بلاده و عاداتهم و شأنهم
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط