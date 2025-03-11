ضيفة العدد الرابع للخيمة الرمضانية *@سـارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية



مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية

نسعد اليوم باستضافة نجمة جديدة في سماء اللمة

انضمت حديثا لكنها بدأت بنحت اسمها بأحرف من ذهب

مليئة بالحيوية و النشاط و العفوية

ردودها و مشاركاتها تعكس حبها للحياة و للسعادة و الفرح

تنشر صورا و فيديوهات و اقتباسات و تنثر حياة و ايجابية

خجولة لكنها تدافع عن افكارها و توجهها

سفيرة فوق العادة لبلد غالي و عزيز علينا

ناقل حصري لفنون و عادات ذلك البلد العريق

متمسكة بماضيها العظيم بطموح مستقبل أعظم

تنقلنا كل مرة الى أعز المدن على قلوبنا و اعز البقاع

انها بنت مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم

ضيفة اللمة و ضيفتكم

أهلا و سهلا بك سارة في بلدك و بين اخوانك

نتشرف و نسعد انك ضيفتنا في هته الحلقة في خيمة رمضان

حتى نعرفك اكثر و اكثر

ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها اكثر

و نعرف اكثرا عن بلادها و عاداتهم و شأنهم