ضيفة العدد السابع أم عبد الله

أهلا بيها نعرفها من 2013 من لي بديت نتفاعل في اللمة لكن كموضوع هكاك يبالي جامي جات هههه خلي اليوم نسقسوها ،المهم ان شاء الله قبل الفطور نجي نسقسيها و نتعرف عليها ان شاء الله.