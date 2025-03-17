ضيفة العدد السابع أم عبد الله

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,629
نقاط التفاعل
85,101
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية

126329.jpg
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى بنات اللمة المخلصات للمنتدى
وجودها طيب كأمطار الربيع الصافية و النافعة

كالبلسم في ردودها
كالنسمة في ابتسامتها
كالماء العذب في نصيحتها
كالعطر عند تواجدها
كالثلج في طهرها

حيثما حلت تركت
كلمة طيبة
او دعوة صادقة
او نصيحة مهمة
او ابتسامة مشرقة

سفيرة فوق العادة للتغيير نحو الافضل

رحبوا معي بالاخت الطيبة @أم عبد الله
اخيتي
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها
و نتعرف عليها و نعرف جوانبا اخرى من حياتها و تجاربها
و حكمها في الحياة

اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
 
أهلا وسهلا بنينا الأخت الرائعة


بين نينا القديمة والجديدة ماذا تغير
في اللمة؟

من مشاعر الأمومة ماذا تعلمتِ؟
 
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305
@اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين
@إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق
@أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
مرحبا الف بالطيبه ام عبدالله واهلا وسهلا بطلتك …سعدنا بإستضافتك وبهذه المناسبه نتقدم بالشكر الوافر لكل من الامين محمد والسلطانه على حسن الاختيار ونتمى لك الموفقيه أينما كنتي ..
س1/ كنتي من الاعضاء النشطاء هنا ثم تغيبتي سنين ممكن نعرف ليش ؟
س2/ليس لديك ابن اسمه عبدالله على حد علمي فلماذا لقبك ام عبدالله ؟
س3/مالذي يعنيه لك منتدى اللمه ؟
س4 / من اي ولايه في الجزائر ؟
س5 / هل انتي موظفه ام ربة منزل ؟

اكتفي بذلك ولي عوده ان الله اراد …
شكرا لك …
 
أهلا بيها نعرفها من 2013 من لي بديت نتفاعل في اللمة لكن كموضوع هكاك يبالي جامي جات هههه خلي اليوم نسقسوها ،المهم ان شاء الله قبل الفطور نجي نسقسيها و نتعرف عليها ان شاء الله.
 
قال السلطانة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية

مشاهدة المرفق 169798
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى بنات اللمة المخلصات للمنتدى
وجودها طيب كأمطار الربيع الصافية و النافعة

كالبلسم في ردودها
كالنسمة في ابتسامتها
كالماء العذب في نصيحتها
كالعطر عند تواجدها
كالثلج في طهرها

حيثما حلت تركت
كلمة طيبة
او دعوة صادقة
او نصيحة مهمة
او ابتسامة مشرقة

سفيرة فوق العادة للتغيير نحو الافضل

رحبوا معي بالاخت الطيبة @أم عبد الله
اخيتي
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها
و نتعرف عليها و نعرف جوانبا اخرى من حياتها و تجاربها
و حكمها في الحياة

اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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الله الله ع سلطانة الحرف والكلم ع هاته المقدمة التي لا أستحقها
أحببت نفسي من تعريفكم لي هههه
شكرا ياغالية والشكر لأخي محمد لدعوته واصراره دمتما بألف خير وأدام الله عليكما ثوب الصحة و العافية ورزقكما من حيث لاتحتسبان
اكرر شكري وعرفاني 🌹🌹🌹💙
 
قال السلطانة:
أهلا وسهلا بنينا الأخت الرائعة
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ترحب بيك الجنة ونعيمها غاليتي
كيف حالك ياطيبة اشتقت لكم
قال السلطانة:
بين نينا القديمة والجديدة ماذا تغير
في اللمة؟
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في اللمة تغيرت أشياء كثيرة ماعدنا نجد الرفاق والأصحاب القدامى
بتنا نسقي ذكراهم بالدعآء فقط
اللمة اصبحت خاوية عما كانت سابقا اتمنى ان تعود ويعود معها الاحباب
قال السلطانة:
من مشاعر الأمومة ماذا تعلمتِ؟
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أكيد تعلمت الكثير الكثير مثلا التسامح فما عدت اتحسس كما السابق تعلمت الخوف والحذر
ايثار الغير ع النفس اصبحت مسؤولة ع أشخاص غيري فبت اصلح نفسي لأصلحهم أقوم نفسي لاستطيتيع اقامتهم
مسؤوليات كبيرة ربي يعينا عليها يارب
 
قال aljentel:
مرحبا الف بالطيبه ام عبدالله واهلا وسهلا بطلتك …سعدنا بإستضافتك وبهذه المناسبه نتقدم بالشكر الوافر لكل من الامين محمد والسلطانه على حسن الاختيار ونتمى لك الموفقيه أينما كنتي ..
إضغط للتوسيع...
ترحب بيك الجنة ونعيمها ياطيب عساكم بخير
قال aljentel:
س1/ كنتي من الاعضاء النشطاء هنا ثم تغيبتي سنين ممكن نعرف ليش ؟
إضغط للتوسيع...
هههه تزوجت 😇
قال aljentel:
س2/ليس لديك ابن اسمه عبدالله على حد علمي فلماذا لقبك ام عبدالله ؟
إضغط للتوسيع...
هو لقب أطلقه علي مشرف اقسام الدين والشريعة هنا ف اللمة أيا ليث ان كنت تعرفه عساه بخير يارب وانا للحق كنت أحترمه ورأيه كثيرا فحينما اقترح علي الاسم وافقت دون جدال
قال aljentel:
س3/مالذي يعنيه لك منتدى اللمه ؟
إضغط للتوسيع...
المنتدى كان ولازال بيتي الثاني
قال aljentel:
س4 / من اي ولايه في الجزائر ؟
إضغط للتوسيع...
من العاصمة الجزائر
قال aljentel:
س5 / هل انتي موظفه ام ربة منزل ؟
إضغط للتوسيع...
سأكون كاذبة ان قلت لا
لأني أعمل متطوعة ف إحدى الجمعيات الدينية
قال aljentel:
اكتفي بذلك ولي عوده ان الله اراد …
شكرا لك …
إضغط للتوسيع...
شكرا لك أخي لتواجدك هاهنآ
دمت بخير
 
قال Hakan:
أهلا بيها نعرفها من 2013 من لي بديت نتفاعل في اللمة لكن كموضوع هكاك يبالي جامي جات هههه خلي اليوم نسقسوها ،المهم ان شاء الله قبل الفطور نجي نسقسيها و نتعرف عليها ان شاء الله.
إضغط للتوسيع...

نورمالمو الأخ حكيم لا هههه صآر جامي جيت ايي كبرنا وكثرو المسؤوليات ياأخي عدنا نسرقو سويعة وياربي تصحلنا
ف انتظارك وأسئلتك ياطيب دمت بخير
 

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