ضيفة العدد السابع أم عبد الله

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى بنات اللمة المخلصات للمنتدى
وجودها طيب كأمطار الربيع الصافية و النافعة
كالبلسم في ردودها
كالنسمة في ابتسامتها
كالماء العذب في نصيحتها
كالعطر عند تواجدها
كالثلج في طهرها
حيثما حلت تركت
كلمة طيبة
او دعوة صادقة
او نصيحة مهمة
او ابتسامة مشرقة
سفيرة فوق العادة للتغيير نحو الافضل
رحبوا معي بالاخت الطيبة @أم عبد الله
اخيتي
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها
و نتعرف عليها و نعرف جوانبا اخرى من حياتها و تجاربها
و حكمها في الحياة
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة احدى بنات اللمة المخلصات للمنتدى
وجودها طيب كأمطار الربيع الصافية و النافعة
كالبلسم في ردودها
كالنسمة في ابتسامتها
كالماء العذب في نصيحتها
كالعطر عند تواجدها
كالثلج في طهرها
حيثما حلت تركت
كلمة طيبة
او دعوة صادقة
او نصيحة مهمة
او ابتسامة مشرقة
سفيرة فوق العادة للتغيير نحو الافضل
رحبوا معي بالاخت الطيبة @أم عبد الله
اخيتي
نتشرف و نسعد باستضافتك في خيمة رمضان
حتى نعرفك اكثر و اكثر
ندعوا كل اهل اللمة ان تسأل الضيفة حتى نعرفها
و نتعرف عليها و نعرف جوانبا اخرى من حياتها و تجاربها
و حكمها في الحياة
اذن اقامة طيبة و استضافة اطيب
إلـــــــــــــــــــيكم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط