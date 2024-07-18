سلام..bon جيت نحكي في سوجي حديث الساعة بالاك نقدرو نشوفوه من شحال من جيهة لي هو رواية الهوارية ولي دارت حالة اليومين لي فاتو.. شغل تواسات.. رواية ربحت ديجا جائزة اسيا جبار 2024 ل الرواية وبلاك هذي لي تسببت ف الضجة لي صرات كامل.. مالغري هي صح رافدة شحاال من صفحة فيها عبارات تاع "طياح* هدرا وتخساار بصح هذه ماشي جديدة كاين شحال من عمل ادبي هنا ف دزاير ومعمر فضايح وهذا ماشي جديد (الجانب الثقافي يستوعب كلش)وشنو تحيير ف الحالة كيفاش ليه ليه كبرت ودخّل فيها مام برلمانيين اعتررضو وبزااف دعوات باش تتسحب من المكتبات ومام باش تتسحب جائزة آسيا جبار من صاحبة الرواية إنعام بيوض وحتى مطالب باش تتحاسب لجنة التحكيم ومزااال كل يوم تقريب فيه تطور جديد تخطى النقد الادبي الى اموور اخرى بعيدة تماما..الحكاية كامل صرات شغل بدون تعليق من طرف اتحاد الكتاب الجزائريين لي ممكن يكون باين علاه كيشغل ميقدرش يتبنا فكر معين علا حساب فكر آخر باش يضمن حرية الفكر والابداع..بزااف اعلاميين ودكاترة وكتاب انقسمو والاغلبية تشوف ف الرواية شغل حاجة غير اخلاقية برغم انو كامل نعرفو لأي فئة مجتمية هاذ الرواية مقدمة وانو القرّاء مراهمش يشوفو في الرواية من الجانب اللااخلاقي تقريبا..!!انا بانتلي ظلم كبير وجياحة وتخلاط وصح صح لوكان جا همهم وهدفهم "أخلاقي" كانو يعالجو السمعي البصري قبل ما يتجرأو علا الادب.. وتزيد تتفكر ياسمينة خضرا و واش كتب في اعمال اخرى علا وهران بالذات من الجانب التاريخي والروائي وكتاب وحدوخرين علا مناطق وحدوخرا و واحد ما تجرأ ب كلمة لانو الادب و العمل الروائي حاضنة كبيرة كيما حال الثقافة بصفة عامة..مانعرف.. هي ف الصح كنا من قبل نشوفو سحب كتب سورتو ف معرض الكتاب سورتو ايلا كان يمس ب العقيدة ولا فكر ار@ابي متطرف ايا كان وايلا تم سحب الرواية هاذي ب الذات بانتلي رانا في فيراج جديد و واعر يقدر يكون انتكاسة كيما يقدر يكون طفرة ف العمل الروائي صاديبو علا حساب تخمام تاع اي واحد.. علا حساب خلفياتك حول العمل الادبي -الغير اخلاقي خاصة-وش رايكم ف السوجي.. وهل يستاهل الضجة لي تصرا علا جالوو..؟؟ وقبل ماتمد رايك.. نتا قبل..كاش ما فات عليك ديجا عمل ادبي -باش مانبعدووش- غير اخلاقي من قبل..؟؟اعطينا رايك مواطن