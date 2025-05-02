أم أُنٌَيسة
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
التفاعل 38.4K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 27 جويلية 2013
- المشاركات
- 14,482
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة للعبة، كل عضو يحط امور معروفة عن دولة او ولاية معينة ثم يختم بشكون حنا ..
واللي يجاوب يزيد يحط نفس الشيء وهكذا ..
مثال:
البغرير نسموه غرايف
والكسكس نسموه بربوشة
والمطر نسموه النو
شكون حنا؟
فكرة للعبة، كل عضو يحط امور معروفة عن دولة او ولاية معينة ثم يختم بشكون حنا ..
واللي يجاوب يزيد يحط نفس الشيء وهكذا ..
مثال:
البغرير نسموه غرايف
والكسكس نسموه بربوشة
والمطر نسموه النو
شكون حنا؟