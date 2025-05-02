شكون حنا ..

أم أُنٌَيسة

أم أُنٌَيسة

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فكرة للعبة، كل عضو يحط امور معروفة عن دولة او ولاية معينة ثم يختم بشكون حنا ..

واللي يجاوب يزيد يحط نفس الشيء وهكذا ..



مثال:



البغرير نسموه غرايف

والكسكس نسموه بربوشة

والمطر نسموه النو

شكون حنا؟
 
حنا لبساكرة

البركوكس نسموه عيش
لفطير نسموه كسرة
المردود نسموه بومفور

شكون حنا
 
توقيع حاتم خليفة

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