شكون حنا حنا ليزالجيغيا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله الجميع بألف خير
وبمناسبة عودة الأوسمة وأول نوفمبر نقوللكم عيدكم مبروك
السلطانة تشعر بالسعادة 1540844449803.png ياسكان المملكة اللماوية
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حبيت نحكي على موضوع الأكل الصحي في الجزائر

كيما هو معروف يامعشر اللماوييييين الدزاير فيها بزاف ولايات وكل ولاية ومنطقة ليها أكلات خاصة بيها
لكن لو نرجعو لتركيبة هذ الاكل نلقاوه فيه بزاف اضرار
stooooop
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ماش نطيح في الاكل تاع البلاد نو نو نو

لكن نحكي علينا كشعب انو منعرفوش ناكلو
معندناش ثقافة الاكل الصحي
حنا شعب صاحب المقولة الشهيرة :كي تشبع الكرش تقول للراس يغني 1540844757265.png دز دق دق دق

مثلا :تلقاه في العشا يضرب المقارون بالخبز ولاسباقيتي
ويزيد معاها طبسي تاع لوبيا فضال من لغدا بالفلفل حار ويرقد مهني
قصدي يبات طع طع 1540844938583.png الكولون تاعو يتعارك مع المعدة والامعاء الغليظة والرقيقة
حتى يسمعو الجيران ولافامي ورجال الحماية المدنية ويسمع عمر بن عمر :eek:

ونلقاوها عند النساء ولا البنات مثلا :تضرب القاطو والحليب الصباح والغدا خبزتين ومرقة ووو والقازوز والجي
والشيكولا حقا تاع مون ماغي ولاختشييييبي 1540845123820.png ...
وتزيد تخرج تضرب البيتزا xxxxxxxxxxxl والشاورما وتدي معاها للدار وتعاود تتعشا على العشرة تاع الليل تعاود تاكل وتسهر بالمكسرات والشيكولا وحلوة الترك وماتبعها 00 تاع الليل تزيد تروح تشعل اللومبا تاع الفريجيدار وتقضي على ماتبقى 1540845482534.png

الجزائري اصلا عندو عقلية العشا لازم يكون هو المليح باللحم وتكون الكمية بزاف باه يشبع مع الخبز ولا الكسرة سخونة
وفي راسو تاني الفطور يكون فرنسي حليب بالقهوة والقاطو والقاطو ياكل برك بلامايحسب شحال من حبة
والغدا ياكل برك من الفاست فوود كان خدام معندوش الوقت وكان في الدار يعبي كرشو وقهوة لعشية مينساهاش مع الحليب والقاطو
ومينساش المايوناز والهريسة والفلفل ..

عقلية خلطها تصفى 1540845317368.png
مباعد يروح للطبيب: السكر لاطونسيون...الكولون...المعدة ...السمنة...انتفاخ البطن ......الخ الخ

عندي عام تقريب منلي بديت نقرا ونحوس على الاكل الصحي وعاداتو
وبديت نغير بالشوي في بعض العادات السئية لي كنت نديرها كيما الاكل السبعة الثمنية نحبس ووجبة العشاء تكون خفيفة اذا كنت عادي وكان نتبع في نظام غذائي معين نطبقو
بديت قبل نقنع في روحي بلي هاذ الاكل يضرني وكون نكمل هك لاقدر الله نمرض ونروح فيها
والسبب وحد المرة في رمضان مرضت رحت للطبيب : قالي مدااام الكولون تاعك منفوووخ والمعدة كيف كيف مشلفطة
كون متديريش ريجيم وتحاذري عروحك ترجعي في امورات خلاف
1540845690553.png
هاخلايا واش داني واش درت في روحي
من هنا كانت نقطة البداية
وبديت بالشوي بالشوي في عملية البحث عن الاكل الصحي المفيد
وتخليت على واش يضرني واكتسبت عادات جديدة
وتاني المرا لازمها تحافظ على جسمها 1540845911544.png
خير من تدخل في موضوع السمنة وووو اكبر عدو هو الحلويات واكلها العشوائي والحمد لله
وليت ناكلها بموعد محدد ومنضعفش قدامها
ضحكني بابا ربي يحفظو :رحت عندهم مرة طيبتلو بويون بزيت الزيتون
قالي هاذا واش ؟ قتلو بويون صحي قالي :اذهبي يذهبك كان هاذا يتكل
1540846058060.png متزيديش تجربي فيا جربي في دار راجلك
عجوزتي ودار راجلي : شافو السوب تاع الكابويا تخلعو :geek::geek:
ماهذا يافتاة هذا ليس بالاكل المعتاد اغربي عن وجوههنا 1540846129720.png
حاولت نقنعهم والو مالا في الاخير اقتنعت اني
نقدر نتصرف في روحي وفي اكل بنتي وراجلي فقط لانو الوحيد لي تقبل تغييري لنمط الاكل االصحي :giggle:باقي العائلة نطيبلهم كيما رادوو
ماش معناه اني نحرم روحي لالا
كي نسخف ناكل لكن بنظام
او كمية قليلة
القازوز والمقلي وماتبعه منعتووو ونعوضو بطرق صحية
الحلويات وماتبعها كيف كيف مرات قليلة فقط ناكل
المعجنات والبقوليات في الغداء فقط في الليل ممنوع
عدت نكثر من الشربات الصحية المطبوخة بطريقة صحية والكسرة الصحية واكلات الفرن الصحية..والخضر المفورة
البروتين في الغداء فقط
الاكثار من الماء والمشروبات الحارقة والفاكهة.......
اخيرا فهمت بلي جسمي نقدر نتحكم فيه كيما نحب انا وفق مايقولي عقلي
جسمي نقدر نبروغراميه كيما نحب أنا ماش كيما تحب العادات والتقاليد او كيما تحب العائلة الكريمة وتفرض عليا الاكل لي يضرني



زعم انت كلماوي كيفاه حالتك مع الاكل ؟
وهل تدير حساب لواش تاكل ولا لا ؟
وهل تقدر تغير نوعية اكلك من اجل صحتك ؟



تقبلوا تحياتي












 
faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,132
الإعجابات
15,260
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتيني بالضحك أضحك الله سنك ههههههههه
خاصة تع الوالد ربي يحفظو ههههه كامل يهدرو بنفس الأقوال
والله عندك الحق أصل الداء كله مما نأكل كله يبدا من الفم
خير ما عملتي راكي كيما أختي الكبرى سبحان الله كلي هي اللي راهي تهدر تضل تجري مورانا أنا وأختي الأخرى وماما كولو بتظام كولوا صحي ....
رانا نديرو مجهود لكن ما لحقناش للأكل الصحي المثالي الواحد يكن صريح واعر الحال
زعم انت كلماوي كيفاه حالتك مع الاكل ؟
أنا ففترة الدراسة أكلي ملخبط ما عندي ما نحكي حاجة ما فوقتها نضل نجري ما عنديش الوقت
نهار يكون عندي الوقت ننظم روحي ونوجد ماكلة نديها معايا للجامعة
وهل تدير حساب لواش تاكل ولا لا ؟
طبعا نحاول نبعد قدر الامكان على السكريات والدسم والمقلي
وكذلك القرنون والجلبانة فأوقات الدراسة ممنوع خطر محدق عندي الكولون العصبي يقتلوني بالسطر كون ناكلهم مع الستراس والقلق
وهل تقدر تغير نوعية اكلك من اجل صحتك ؟
راني نحاول قدر الإمكان
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#3
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,901
#3
السلام عليكم
الله يعطيك الربح ان شاء الله في هذا الليل المظلم والمبرد هههههه
انت كيما خالتي سميناها السعيد ديكارت ههههه
تتفلسف في كل المأكولات وتقول ماشي صحي في اي حاجة تشوفنا ناكلوها ههههه
هي نهار كامل وهي تبع فالحصص فالتلفزيون والانترنت تاع الاغذية
كي جي لعندنا ماتحبش طيب الخالوطات تاع الاكل
تقتلنا غير بالحشائش والاغذية الصحية
انا عليا مانحاذرش كامل صحي ولالا المهم يكون لذيذ ههههه
لايهم شكون طيبو ولا منتا طاب ولا باش طاب ولا كيفاه طاب المهم صالح ولا الزوبير ههههه
صح منذاك يجيني جورج قداحي الصغير في راسي يقولي خير تريح للجوع ولا تاكل برك
الله غالب يغلب سعدان ديما ديفونس كول برك ههههه
هي الاكل تاعنا ماولاش صحي ومتناسب مع الوقت ولينا ناكلو برك سورتو تاع نتعشاو ونرقدو ديركت
ان شاء الله نسييو نغيرو بعض العادات فقط ماشي كامل ههههه
صحيتي ختي السلطانة لازم تتلاقاي مع خالتي انت ههههه السعيد ديكارت مع شوشو ارسطو
 
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