شكون حنا حنا ليزالجيغيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبمناسبة عودة الأوسمة وأول نوفمبر نقوللكم عيدكم مبروك

السلطانة تشعر بالسعادة

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ان شاءالله الجميع بألف خيروبمناسبة عودة الأوسمة وأول نوفمبر نقوللكم عيدكم مبروكالسلطانة تشعر بالسعادة ياسكان المملكة اللماوية/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

حبيت نحكي على موضوع الأكل الصحي في الجزائر

كيما هو معروف يامعشر اللماوييييين الدزاير فيها بزاف ولايات وكل ولاية ومنطقة ليها أكلات خاصة بيها

لكن لو نرجعو لتركيبة هذ الاكل نلقاوه فيه بزاف اضرار

stooooop

ماش نطيح في الاكل تاع البلاد نو نو نو

لكن نحكي علينا كشعب انو منعرفوش ناكلو

معندناش ثقافة الاكل الصحي

حنا شعب صاحب المقولة الشهيرة : كي تشبع الكرش تقول للراس يغني دز دق دق دق



ويزيد معاها طبسي تاع لوبيا فضال من لغدا بالفلفل حار ويرقد مهني

قصدي يبات طع طع

حتى يسمعو الجيران ولافامي ورجال الحماية المدنية ويسمع عمر بن عمر مثلا :تلقاه في العشا يضرب المقارون بالخبز ولاسباقيتيويزيد معاها طبسي تاع لوبيا فضال من لغدا بالفلفل حار ويرقد مهنيقصدي يبات طع طع الكولون تاعو يتعارك مع المعدة والامعاء الغليظة والرقيقةحتى يسمعو الجيران ولافامي ورجال الحماية المدنية ويسمع عمر بن عمر



والشيكولا حقا تاع مون ماغي ولاختشييييبي

وتزيد تخرج تضرب البيتزا xxxxxxxxxxxl والشاورما وتدي معاها للدار وتعاود تتعشا على العشرة تاع الليل تعاود تاكل وتسهر بالمكسرات والشيكولا وحلوة الترك وماتبعها 00 تاع الليل تزيد تروح تشعل اللومبا تاع الفريجيدار وتقضي على ماتبقى ونلقاوها عند النساء ولا البنات مثلا :تضرب القاطو والحليب الصباح والغدا خبزتين ومرقة ووو والقازوز والجيوالشيكولا حقا تاع مون ماغي ولاختشييييبي ...وتزيد تخرج تضرب البيتزا xxxxxxxxxxxl والشاورما وتدي معاها للدار وتعاود تتعشا على العشرة تاع الليل تعاود تاكل وتسهر بالمكسرات والشيكولا وحلوة الترك وماتبعها 00 تاع الليل تزيد تروح تشعل اللومبا تاع الفريجيدار وتقضي على ماتبقى

الجزائري اصلا عندو عقلية العشا لازم يكون هو المليح باللحم وتكون الكمية بزاف باه يشبع مع الخبز ولا الكسرة سخونة

وفي راسو تاني الفطور يكون فرنسي حليب بالقهوة والقاطو والقاطو ياكل برك بلامايحسب شحال من حبة

والغدا ياكل برك من الفاست فوود كان خدام معندوش الوقت وكان في الدار يعبي كرشو وقهوة لعشية مينساهاش مع الحليب والقاطو

ومينساش المايوناز والهريسة والفلفل ..

عقلية خلطها تصفى

مباعد يروح للطبيب: السكر لاطونسيون...الكولون...المعدة ...السمنة...انتفاخ البطن ......الخ الخ مباعد يروح للطبيب: السكر لاطونسيون...الكولون...المعدة ...السمنة...انتفاخ البطن ......الخ الخ

عندي عام تقريب منلي بديت نقرا ونحوس على الاكل الصحي وعاداتو



بديت قبل نقنع في روحي بلي هاذ الاكل يضرني وكون نكمل هك لاقدر الله نمرض ونروح فيها

والسبب وحد المرة في رمضان مرضت رحت للطبيب : قالي مدااام الكولون تاعك منفوووخ والمعدة كيف كيف مشلفطة

كون متديريش ريجيم وتحاذري عروحك ترجعي في امورات خلاف



هاخلايا واش داني واش درت في روحي

من هنا كانت نقطة البداية

وبديت بالشوي بالشوي في عملية البحث عن الاكل الصحي المفيد

وتخليت على واش يضرني واكتسبت عادات جديدة

وتاني المرا لازمها تحافظ على جسمها

خير من تدخل في موضوع السمنة وووو اكبر عدو هو الحلويات واكلها العشوائي والحمد لله

وليت ناكلها بموعد محدد ومنضعفش قدامها

ضحكني بابا ربي يحفظو :رحت عندهم مرة طيبتلو بويون بزيت الزيتون

قالي هاذا واش ؟ قتلو بويون صحي قالي :اذهبي يذهبك كان هاذا يتكل



عجوزتي ودار راجلي : شافو السوب تاع الكابويا تخلعو

ماهذا يافتاة هذا ليس بالاكل المعتاد اغربي عن وجوههنا

حاولت نقنعهم والو مالا في الاخير اقتنعت اني

نقدر نتصرف في روحي وفي اكل بنتي وراجلي فقط لانو الوحيد لي تقبل تغييري لنمط الاكل االصحي باقي العائلة نطيبلهم كيما رادوو

ماش معناه اني نحرم روحي لالا

كي نسخف ناكل لكن بنظام

او كمية قليلة

القازوز والمقلي وماتبعه منعتووو ونعوضو بطرق صحية

الحلويات وماتبعها كيف كيف مرات قليلة فقط ناكل

المعجنات والبقوليات في الغداء فقط في الليل ممنوع

عدت نكثر من الشربات الصحية المطبوخة بطريقة صحية والكسرة الصحية واكلات الفرن الصحية..والخضر المفورة

البروتين في الغداء فقط

الاكثار من الماء والمشروبات الحارقة والفاكهة.......

اخيرا فهمت بلي جسمي نقدر نتحكم فيه كيما نحب انا وفق مايقولي عقلي

جسمي نقدر نبروغراميه كيما نحب أنا ماش كيما تحب العادات والتقاليد او كيما تحب العائلة الكريمة وتفرض عليا الاكل لي يضرني وبديت نغير بالشوي في بعض العادات السئية لي كنت نديرها كيما الاكل السبعة الثمنية نحبس ووجبة العشاء تكون خفيفة اذا كنت عادي وكان نتبع في نظام غذائي معين نطبقوبديت قبل نقنع في روحي بلي هاذ الاكل يضرني وكون نكمل هك لاقدر الله نمرض ونروح فيهاوالسبب وحد المرة في رمضان مرضت رحت للطبيب : قالي مدااام الكولون تاعك منفوووخ والمعدة كيف كيف مشلفطةكون متديريش ريجيم وتحاذري عروحك ترجعي في امورات خلافهاخلايا واش داني واش درت في روحيمن هنا كانت نقطة البدايةوبديت بالشوي بالشوي في عملية البحث عن الاكل الصحي المفيدوتخليت على واش يضرني واكتسبت عادات جديدةوتاني المرا لازمها تحافظ على جسمها خير من تدخل في موضوع السمنة وووو اكبر عدو هو الحلويات واكلها العشوائي والحمد للهوليت ناكلها بموعد محدد ومنضعفش قدامهاضحكني بابا ربي يحفظو :رحت عندهم مرة طيبتلو بويون بزيت الزيتونقالي هاذا واش ؟ قتلو بويون صحي قالي :اذهبي يذهبك كان هاذا يتكل متزيديش تجربي فيا جربي في دار راجلكعجوزتي ودار راجلي : شافو السوب تاع الكابويا تخلعوماهذا يافتاة هذا ليس بالاكل المعتاد اغربي عن وجوههنا حاولت نقنعهم والو مالا في الاخير اقتنعت انينقدر نتصرف في روحي وفي اكل بنتي وراجلي فقط لانو الوحيد لي تقبل تغييري لنمط الاكل االصحيباقي العائلة نطيبلهم كيما رادووماش معناه اني نحرم روحي لالاكي نسخف ناكل لكن بنظاماو كمية قليلةالقازوز والمقلي وماتبعه منعتووو ونعوضو بطرق صحيةالحلويات وماتبعها كيف كيف مرات قليلة فقط ناكلالمعجنات والبقوليات في الغداء فقط في الليل ممنوععدت نكثر من الشربات الصحية المطبوخة بطريقة صحية والكسرة الصحية واكلات الفرن الصحية..والخضر المفورةالبروتين في الغداء فقطالاكثار من الماء والمشروبات الحارقة والفاكهة.......اخيرا فهمت بلي جسمي نقدر نتحكم فيه كيما نحب انا وفق مايقولي عقليجسمي نقدر نبروغراميه كيما نحب أنا ماش كيما تحب العادات والتقاليد او كيما تحب العائلة الكريمة وتفرض عليا الاكل لي يضرني

زعم انت كلماوي كيفاه حالتك مع الاكل ؟

وهل تدير حساب لواش تاكل ولا لا ؟

وهل تقدر تغير نوعية اكلك من اجل صحتك ؟