إجتماع طارئ ~ شكون حنا

حنا اللي عندنا البالون مسألة حياة او موت

حنا اللي تسرقوا نص اطفالنا و ما تقلقناش عليهم كيما تقلقنا على الكان

حنا اللي تعلمنا الريع رقد و كول و اخلص و تكلم

حنا ادمغة في الهدرة برد في الخدمة ويييييو

حنا اللي نحبوا فلسطين غير بالهدرة برد

حنا نكرهو فرانسا و نموتوا في الحرقة ليها

حنا اللي معمرين الفيسبوك بالدسارة

حنا اللي نعمروا المقاهي و المكتبات نكرهوها



حنا الهدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة بلا حضااااااااااااااااااااااارة