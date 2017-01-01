إجتماع طارئ ~ شكون حنا

واش هذ الغيبة يامالك وين كنت مخبي هاك توحشناك يا محاينك هنا ههه الله لا يغيبك برك شويا شغالات وأمور كنت مغيبتني برك ديجا كنت داير بحث مطول ومعمق عليها طولت وحتى لضرك باش كملتو وليوم جيت نخربشو هنا هههه ( حوار مع نفسي مادخلوش روحكم ) كنت مريح مرة حتى نسمع شكون حنا الشعب كامل يهدر فيها ممبعد خممت مع روحي شكون زعما حنا خزرت في يدي قلت حنا ياخي بشر من كوكب الأرض ولا راني نوم برك ضربت روحي بزوج كفوفة ... أواه سور راني فاطن خاطرش حسيتلهم ومن هذه النقطة إنطلقت في البححث شكون حنا إيماجينيو شكون حنا ههههه بصح ماتضحكوش على روحكم كي تعرفو شكون هاهاهاه تلاقيت بواحد صاحبي قبايلي قلتلو شكون حنا قالي أمازيغي وأفتخر .... ؟؟؟ بصح باش تفتخر هههه حنا شيشناق ونوميديا حنا هوما أقرى التاريخ ياو اووو تفركت سافيك حنا نيوميديا نيوز هذيك القناة حنا هوما رحت ديركت حوست عليها فالنيميريك أوووووووووووونفا لقيتها هههه وزيد لحقت مع الأخبار ليوم نعرف شكون حنا ... طين طين طين ... الأخبار ... - رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الزمبابوي الشقيق لظهور نبتت الطحلب في جنوب البلاد - ربراب يفند إشاعة تحول skor الى skoe glas أباباابا بيه بيه دخلولي فالعائلة ههههه حنا ماشي نيوميديا يكذبو ~~~~~~ قلت نروح لشيخ تاع الجامع نسقسيه يا الشيخ معليش نسقسيك شكون حنا حنا ياوليدي كنا في جاهلية عمياء كنا قبائل تدابز مع قبائل حتى جاء الإسلام وتعلمنا العربية ولينا ننتمي الى العروبة سافيك حنا هوما الأمازيغ لالا ياوليدي حنا الإسلام هو لي ردنا الى الحياة الأمازيغ بكري خخخ فهمت بلي مافهمت والو ~~~~~~ قلت جداتي كبيرة سور تكون تعرف شكون حنا قلتلها ماني واش راكي راكي مليحة ماني شكون حنا بوه عليك ياوليدي علاه ماقراوكمش فلمسيد لالا قراونا ... قالونا نتوما هوما ... بصح معرفتش شكون هوما ؟؟؟ خلاص أوليدي ضرك نقولك حنا بكري لخرجنا فرنسا لي كانت محتلتنا حنا واحد مكاين لي كان يقدرلنا الماريكان وكانو يخافو منا حنا لي طلقنا رصاصة في 1 نوفمبر العالم كامل سمع بيها حنا لي خرجنا فرنسا وشبعناها مرارة حتى هربت بصح حنا ماشي حنا هوما ~~~~~~~ قلت نسقسي بابا بلاك يكون يعرف شكون حنا ايه يا وليدي حنا في 82 ربحنا لالمان 2-1 وكانو الفرق كامل يخافونا مي لعبونا اللعبة وتحالفو ضدنا ايه ياوليدي بكري ياه ياه بابا بصح واش دخل لالمان فينا حنا روح طير عليا قلتلك ربحنا ربحنا خلاص الهدرة ~~~~~~ قلت سور حنا ماعندناش تاريخ أو واحد ماقنعني شكون حنا دخلت لليوتوب كتبت شكون حنا هاهاهاهاه خرجلي فيديو تاع dzdjoker قلت سور يقولنا شكون حنا إستنشقت النفس جيدا أرخيت يداي وفتحت أذني جيدا بداها بشكون لي بهدلونا .... هوما شكون لي طلعونا السكر .... هوما شكون لي مرضونا ... هوما والمصيبة لكبيرة لقيت بلي نيوميديا نيوز عندها الحق حتى قال شكون حنا أنا طبست وجهي قطعت النفس شديت راسي شكون حنا ... زيمبابوي واع واع واع شكون حنا ... حنا لي رانا حابين راوراة يخطينا حنا لي بلبالون يلهيونا حنا لي بقانون المالية حبو ينسونا حنا لي ملميزيريا شبعنا خلاص طفيت كلش وجيت للمة يرحم والديكم قولولي شكون حنا