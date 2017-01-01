إجتماع طارئ ~ شكون حنا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 14:38.

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  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    ذكر
    [​IMG]

    واش هذ الغيبة يامالك وين كنت مخبي هاك توحشناك يا محاينك هنا ههه
    الله لا يغيبك برك شويا شغالات وأمور كنت مغيبتني برك
    ديجا كنت داير بحث مطول ومعمق[​IMG] عليها طولت وحتى لضرك باش كملتو
    وليوم جيت نخربشو هنا هههه
    ( حوار مع نفسي مادخلوش روحكم[​IMG] )
    كنت مريح مرة حتى نسمع شكون حنا[​IMG] الشعب كامل يهدر فيها ممبعد خممت مع روحي شكون زعما حنا
    خزرت في يدي قلت حنا ياخي بشر من كوكب الأرض ولا راني نوم برك
    ضربت روحي بزوج كفوفة ... أواه سور راني فاطن خاطرش حسيتلهم
    ومن هذه النقطة إنطلقت في البححث شكون حنا
    إيماجينيو شكون حنا ههههه بصح ماتضحكوش[​IMG] على روحكم كي تعرفو شكون هاهاهاه
    تلاقيت بواحد صاحبي قبايلي قلتلو شكون حنا
    قالي أمازيغي وأفتخر .... ؟؟؟
    بصح باش تفتخر هههه حنا شيشناق ونوميديا حنا هوما أقرى التاريخ ياو[​IMG]
    اووو تفركت سافيك حنا نيوميديا نيوز هذيك القناة حنا هوما
    رحت ديركت حوست عليها فالنيميريك أوووووووووووونفا لقيتها هههه
    وزيد لحقت مع الأخبار ليوم نعرف شكون حنا
    ... طين طين طين ... الأخبار ...
    - رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الزمبابوي الشقيق لظهور نبتت الطحلب في جنوب البلاد
    - ربراب يفند إشاعة تحول skor الى skoe glas
    أباباابا بيه بيه دخلولي فالعائلة [​IMG] ههههه حنا ماشي نيوميديا يكذبو
    ~~~~~~
    قلت نروح لشيخ تاع الجامع نسقسيه
    يا الشيخ معليش نسقسيك شكون حنا
    حنا ياوليدي كنا في جاهلية عمياء كنا قبائل تدابز [​IMG] مع قبائل
    حتى جاء الإسلام وتعلمنا العربية ولينا ننتمي الى العروبة
    سافيك حنا هوما الأمازيغ
    لالا ياوليدي حنا الإسلام هو لي ردنا الى الحياة الأمازيغ بكري خخخ
    فهمت بلي مافهمت والو
    ~~~~~~
    قلت جداتي [​IMG] كبيرة سور تكون تعرف شكون حنا
    قلتلها ماني واش راكي راكي مليحة
    ماني شكون حنا
    بوه عليك ياوليدي علاه ماقراوكمش فلمسيد
    لالا قراونا ... قالونا نتوما هوما ... بصح معرفتش شكون هوما ؟؟؟
    خلاص أوليدي ضرك نقولك حنا بكري لخرجنا[​IMG] فرنسا لي كانت محتلتنا
    حنا واحد مكاين لي كان يقدرلنا الماريكان وكانو يخافو منا
    حنا لي طلقنا رصاصة في 1 نوفمبر العالم كامل سمع بيها
    حنا لي خرجنا فرنسا وشبعناها مرارة حتى هربت
    بصح حنا ماشي حنا هوما
    ~~~~~~~
    قلت نسقسي بابا بلاك يكون يعرف شكون حنا
    ايه يا وليدي حنا في 82 ربحنا لالمان [​IMG] 2-1 وكانو الفرق كامل يخافونا
    مي لعبونا اللعبة وتحالفو ضدنا ايه ياوليدي بكري ياه ياه
    بابا بصح واش دخل لالمان فينا حنا
    روح طير عليا قلتلك ربحنا ربحنا خلاص الهدرة
    ~~~~~~
    قلت سور حنا ماعندناش تاريخ أو واحد ماقنعني شكون حنا [​IMG]
    دخلت لليوتوب[​IMG] كتبت شكون حنا هاهاهاهاه
    خرجلي فيديو تاع dzdjoker قلت سور يقولنا شكون حنا
    إستنشقت النفس جيدا أرخيت يداي وفتحت أذني جيدا
    بداها بشكون لي بهدلونا [​IMG] .... هوما
    شكون لي طلعونا السكر [​IMG] .... هوما
    شكون لي مرضونا[​IMG] ... هوما

    والمصيبة لكبيرة لقيت بلي نيوميديا نيوز عندها الحق
    حتى قال شكون حنا أنا طبست وجهي قطعت النفس شديت راسي
    شكون حنا[​IMG] ... زيمبابوي
    واع واع واع
    شكون حنا ... [​IMG]
    حنا لي رانا حابين راوراة يخطينا
    حنا لي بلبالون يلهيونا
    حنا لي بقانون المالية حبو ينسونا
    حنا لي ملميزيريا شبعنا

    خلاص طفيت كلش وجيت للمة [​IMG]
    يرحم والديكم قولولي
    شكون حنا


    [​IMG]
     
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    Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 14:38
    #1
  2. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

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    هههههههههه عندك الحق
     
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    ammmmoula, ‏13 فيفري 2017 على 14:41
    #2
  3. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    هههههههههههههههههييهييهييهيي
    استنى نكمل هه هههه هو ههههيييهيههه
    اوووه السلام عليكم
    قتلتني سيد سكر gلاسي هههههه
    شكون احنا ؟ احنا لي ماناش احنا هههههه
    بكري في المدرسة كنت دايما نجيب تحت المعدل في التاريخ هههههه
    يسما مانقدرش نجاوبك :ROFLMAO:
    يقولو بلي بكري كانت الحضارة الرومانية هنا
    و الاغريقية ثاني
    المهم احنا ذرية آدم ... أسهل جواب هههه
    يعطيك الصحة خيي على البحث لي درته خخخ
    تحياتي​
     
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    sozy, ‏13 فيفري 2017 على 14:51
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههههههههههه
    الله عليك ما اجملك ...
    بالله عليك انت قولي ...
    شكون حنا :Love:
     
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    aljentel, ‏13 فيفري 2017 على 14:51
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    احنا زيمبابوي :ROFLMAO:

    كي نصحصح ونرجع للدار نفكر بالاك نعرف شكون احنا.
     
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    الورد الأحمر, ‏13 فيفري 2017 على 14:53
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    ههههه بصح في واش عندي الحق ههه
    المشكلة لقيت بلي حنا هوما زيمبابوي هههه
     
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    Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 14:55
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم
    أي ما تدخليش فالفاميليا هاهاهاهه
    حنا صح من ذرية آدم بصح الناس كامل هكذاك
    سافيك حنا هوما تاع الخليج
    شلونش ... ألوانج حلوة ... عن إذنج
    إسمحيلي حنا ماشي هوما هههه
    راكي غالطا ختي سوزي ههه
    الشكر لك ختي
     
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    Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 15:00
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    ههههههه ضحكتني
    حنا هوما زيمبابوي هههههه
    ماما أفريكا لي خلتنا هكذا ههههه
    ياو أنت قولي شكون حنا ياو
     
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    Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 15:02
    #8
  9. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    وما غير زيمبابوي الشقيقة أم الدنيا ههههه
    ههههه كي تصحصحي زيدي قوللهم فالخدمة شكون حنا هههه
    وكي تعرفي خبريني هههه
     
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    Skor m@k, ‏13 فيفري 2017 على 15:04
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
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    ههههههه
    حنا هوما سيلان ( سيرلانكا)
    قد تكون زيمبابوي افضل مليون مره من سيلان ..
    ماهي الدنيا درجات " ورفعنا بعضكم على بعض درجات "

    جميل بوحك .. شكرا .
     
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    aljentel, ‏13 فيفري 2017 على 15:07
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    طرح جميل وممتع للاحداث استمتعت حقا

    ضرك نقولك شكون حنا
    استنى دقيقة



    على حساب داروين عالم في التطور البشري راه يقول
    كنا بكتيريا والبكتيريا تطورت ،،
    ،ودارت عينين:rolleyes: ومن بعد تطورت
    ولا عندها زعانف :eek:
    ولات حوتة:unsure:
    والحوتة خرجت من الما وولات برمائية. :rolleyes: والبرمائية تطورت بين ليلة وضحاها ولات قرد;) والقرد لبس قشو ولا حنا:eek:
    شفت وين رانا حنا:unsure: في ذيل القائمة
    يعني على حسابو حنا بكتيريا:cry:

    الله لا تربحو بكتيريا؟
    نشوف حوتة نقولها جدة ولا خالتي:ROFLMAO:

    كون نشوفو ليه كاين من القرود اللي رايح يولي كيما حنا:geek:
    خويا نخليك تكتشف وشكون حنا ،بالتوفيق
    استمتعت حقا
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 15:10
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    Jijel
    السلام عليكم
    استنى نضحك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سمحلي الصوت مكانش نزيدلك الصورة :LOL:
    شكوون حنا ههخخه حنا الفقاقير هههههه
    حنا شكوون شكون حنا :confused: مي بحث تاعك ناقص كيفاه نجاوبوك :ROFLMAO:
    موضووع هاايل واصل(y)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏13 فيفري 2017 على 15:18
    #12
  13. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر
    اشكون احنا
    احناالشعب و الشعب فقط نتخاصمه .ومنتفاهموش مع بعضنا البعض ومنحسوش ببعضنا ونتخيلوا بلي رانا نكره بعضنا بصح.في وقت الشدة احناكلنا شخص واح طبعا دائما نفول احنا الشعب ،عندتا هوية و هي العروبة والقبائلي والشاوي و المزابي والتاقي و النايلي وغيره كلهم ابناء الجزائر .
    احنا اللنتوحدوا في الازمات ،في باب الواد ،زلزال الشلف ،في الوقوف مع الفريق الوطني
    يعني احنا هما احنا اولاد الجزائر الغالية والصحراء الباهية كما قال رابح درياسة
     
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    ميلينا, ‏13 فيفري 2017 على 16:16
    #13
  14. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    شكون حتا
    حنا في وقت نكونوا وجدين
    حنا في وقت الحاجة وقفين
    حنا أمة لا تعرف الخوف حتى لو كان بنتنا خلاف بصح في وقت الحاجة متحدين
    حنا أمة النبي صل الله عليه وسلام
     
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    نعمات, ‏13 فيفري 2017 على 17:25
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجلفة
    السلام عليكم
    خير عليكم
    وش الحالة ؟
    يا خويا مالك ....تحوس تعرف شكون حنا
    ..ههه...
    اقعد حوس ..
    المهم ...صح ..انا نحوس روراوة يروح
    هكذاك باه تهبط سومة البنان و الشباب يلقى خدمة و الزواج يسهال و ناس الباك يديرولهم العتبة و تتحل كل مشاكل البلاد
    ههه
    و كأن روراوة هو المشكل لي خلى البلاد تولي للوراء
    الله غالب
    هذو... حنا
    ههه
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏13 فيفري 2017 على 18:21
    #15
  16. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    فلسطين
    هههههههههههه توب والله يا مالك خويا ضحكتني
    شا نقولك حنا ههوما لي ماناش عارفين شكون حنا
    وحنا لي نقبلو نزعقو ع بعض مي واحد ماشي جزائري ويهدر فينا يا ويله
    شكرا مالك موفق ^^
     
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    حكاية قمر, ‏13 فيفري 2017 على 18:35
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    حنا اللي عندنا البالون مسألة حياة او موت
    حنا اللي تسرقوا نص اطفالنا و ما تقلقناش عليهم كيما تقلقنا على الكان
    حنا اللي تعلمنا الريع رقد و كول و اخلص و تكلم
    حنا ادمغة في الهدرة برد في الخدمة ويييييو
    حنا اللي نحبوا فلسطين غير بالهدرة برد
    حنا نكرهو فرانسا و نموتوا في الحرقة ليها
    حنا اللي معمرين الفيسبوك بالدسارة
    حنا اللي نعمروا المقاهي و المكتبات نكرهوها

    حنا الهدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة بلا حضااااااااااااااااااااااارة
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 18:41
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    ذكر
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    الجلفة
    هذا هو الرد باختصار
    يعطيك الصحة خويا امين
    (y)
     
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    habchisalaheddin, ‏13 فيفري 2017 على 18:48
    #18
  19. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    نعطيك شكون حنا في كلمتين ..
    حنا لي في أغلبنا شايع فينا (حب التخاذل)
    و هاذاك هو سباب العفس منذ آلاف السنين .. هاذيك الخصلة هي سباب هلاكنا من غابر الأزمان
     
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    rycerz, ‏13 فيفري 2017 على 18:52
    #19
  20. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    بلاد العجب ^^
    هههههههه قتلتني يا ولد الناس بالضحك
    و الله غير البارح كنت نخمم فيها
    كنت رايحة ندير موضوع هنا
    برك كنت نستنى تستوي الطبخة
    يا سيدي سبقتني كي العادة القط ياكل عشاي ههههه
    نرجعوا لموضوعك شكون حنا..... من نحن :unsure:
    سؤال عندو مية جواااب بصح ما نعرف حتى واحد فيهم
    مازلت في مخبري الصغير ندير في ابحاثي
    جاااري البحث عن شكون حنا
    على مقولة سي محرز اخاوتشي واش نقولكم
    حنا العزم و معلاباليش واااش موراها نسيتها
    لي عودة سير بعد ما نلقاها شكون انا و شكون انت و شكون انتم و شكون هوما
    و شكون حنا
     
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    sقطر الندىs, ‏13 فيفري 2017 على 18:55
    #20
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