الجيران ..... بين الصالح و السيئ

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


موضع للنقاش مهم جدا

الجيران ...... بين الصالح و السيئ



الجيران يلعبوا دور كبير في حياة الإنسان سواء كانوا مصدر راحة و إطمئنان أو سبب في المشاكل و التوتر

في الجزائر قيمة الجار مازالت حاضرة بقوة و رغم تغير الظروف تبقى العلاقة بين الجيران عنصر مهم في المجتمع

نحكو أولا على الجيران الصالحين لما يكونوا العون و الدعم
الجار اللي يحس بجاره وقت الضيق يوقف معاه سواء في المرض المناسبات أو حتى لو احتاج مساعدة بسيطة
كما أنه يحترم خصوصية الجيران و ما يسببش إزعاج سواء في التصرفات أو في الكلام
و كذلك يتعامل بأخلاق و يكون عنده نية صافية ما يغتابش و ما يدخلش في أمور ما تخصوش
و تلقاه يحافظ على نظافة الحي و يشارك في المبادرات اللي تخدم الناس و الجيران كامل
و ايضا تلقاه إذا عنده حاجة زايدة يشاركها و إذا صار سوء تفاهم يسعى للحل بروح طيبة

أما الجيران السيئين تلقاهم يسيبو الإزعاج و قلة الإحترام مثل الصوت العالي و المشاكل المستمرة و عدم احترام راحة الآخرين
و تلقاه يدخل في أمور لا تخصه و ينقل الكلام بين الناس بطريقة تسبب الفتن
و أيضا الإهمال في النظافة و عدم رمي الأوساخ في أماكن مشتركة
و تلقاه ثاني يتجاهل مشكلات الحي و ما يشاركش في الحلول و حتى لو احتاجوه يكون غايب و لا يدير روحو مريض
و سواء كان عدواني غير مسؤول أو يعكس تصرفات تضر بالجيران

في النهاية الجيرة مسؤولية و الإنسان يختار كيف يتعامل مع جيرانه
إما يكون سبب للراحة أو يكون مصدر إزعاج للناس اللي عايشين معاه

التعامل مع الجيران السيئين يحتاج صبر و حكمة و أحيانًا لازم الواحد يرسم حدود باش يحافظ على راحته النفسية

و أنتوما حدثوني عن جيرانكم و كيف هي العلاقة معاهم

موضوع للنقاش
أتمنى مشاركة الجميع
 
حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والأحاديث ، وما زال جبريل يوصي محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجار حتى ظن أنه سيشركه في المواريث ، ولا يسيء الجوار ويؤذي الجار إلا لئيم وخبيث ، بكل فساد في الأرض يعيث وفيه يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " والله لا يؤمن والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل يا رسول الله لقد خاب وخسر من هو ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه . قالوا : وما بوائقه ؟ قال شره " .
ومن سوء الجوار أنك ترى جار السوء تراك عينه وترقبك ، ويرعاك قلبه ويتبعك ، إن رأى خيراً دفنه ، وإن رأى شرّاً أذاعه ونشره ، يؤذيك ويذمك ويغتابك .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ _ الإقامة _ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ " [ رواه النسائي وقال الألباني : حسن صحيح انظر الصحيحة 1443، ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ] .
 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال -صلى الله عليه وسلم-: " خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ".يتيقن صاحب الفكر المستنير والنظرة الواعية لآداب الأخوة والجوار في الإسلام أنها تتمتع بمسحة اجتماعية تقوي أواصر النسيج الاجتماعي الذي يقرب بين الأخلاء والجيران في المكان والزمان، وكذلك في المصالح العامة والمنافع المشتركة التي يقتضيها القرب المكاني والمضايفة، وإذا كان التضامن أو التكافل هو التعاون المثمر الذي يقيمه الناس فيما بينهم، فإن الجار أحق الناس في إقامة هذا التعاون والتبادل البناء والمثمر لتقدم الجار على غيره، ومن هنا كانت حكمة الإسلام في دعوة المسلمين إلى تعميم الإحسان ونشر البر على الجار بغض النظر عن القرابة في الدين أو النسب، فقال تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل..} [النساء:36]
ولقد أفاضت السنة النبوية في بيان رعاية حقوق الجار، والوصية به، وصيانة عرضه، والحفاظ على شرفه، وستر عورته، وسد خلته. ومن أجلى تلك النصوص قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " ما زال جبريل يوصيني بالجـــار حتى ظننت أنه سيورثه ".
فلم تكن الوصية الخالدة التي أوصى بها جبريل عليه السلام نبينا -صلى الله عليه وسلم- بالجار وصية كباقي الوصايا، بل زادت أهميتها بتلك الصيغة التي بالغ فيها المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بقوله ( حتى ظننت أنه سيورثه).

قال الإمام الغزالي: آداب الجار أن يبدأ بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عليه وعن حاله السؤال، ويعوده في مرضه، ويعزيه عند مصيبته، ويقوم معه في عزائه، ويهنئه في فرحه، ويشاركه في سروره، ويتلطف في معاملة أولاده، ويصفح عن زلاته، ويعاتبه برفق عند هفواته، ويغض بصره عن حرمه، ويعينه في نوائبه، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضايقه بصوته، ولا يؤذيه بوضع الجذع على جداره، ولا يصب الماء في ميزابه، ولا يطرح التراب في فنائه، ولا يضيق طريقه إلى داره، ولا يتبعه بالنظر فيما يحمله إلى بيته، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يسمع عليه كلاما من عدوه، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه.
قال -صلى الله عليه وسلم-: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ...". وأوصى -صلى الله عليه وسلم- أبا ذر -رضي الله عنه- بقوله: " يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك ".
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدى؟ قال: " إلى أقربهما منك بابا ".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما ".

ومن حق الجار التعرف عليه وتفقد أحواله، فمن الناس من لا يعرف جاره الملاصق، وربما دامت الجيرة سنوات عديدة وهم على هذا الحال، إما تجاهلا أو تهاونا أو اشتغالا بالدنيا. وهذا يكثر في المدن الكبرى؛ التي ترزح تحت وطأة المدنية الحديثة، ولا ريب أن هذا الصنيع تفريط وتقصير؛ فمن حق الجار أن تتعرف عليه وتجعل لفرحه وحزنه ومشكلاته حيزا من تفكيرك ومشاعرك، ولا يحصل هذا إلا بتفقد أحواله، والسؤال عن حاجاته، فقد يكون مريضا وقد يكون مديونا، وقد وقد.
كم من إنسان ينام قرير العين وجاره قد أطارت الهموم والأحزان النوم عنه.. فهل يليق هذا؟! وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ".
ويروى أن محمد بن الجهم كان جارا لسعيد بن العاص عاش سنوات ينعم بجواره فلما عرض محمد بن الجهم داره للبيع بخمسين ألف درهم، وحضر الشهود ليشهدوا، قال: بكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: إن الجوار لا يباع، وما جئنا إلا لنشتري الدار. فقال: وكيف لا يباع جوار من إذا سألته أعطاك، وإن سكت عنه بادرك بالسؤال، وإن أسأت إليه أحسن إليك، وإن هجته عطف عليك؟ فبلغ ذلك الكلام جاره سعيد بن العاص فبعث إليه بمائة ألف درهم وقال له: أمسك عليك دارك .

وإذا كان الأذى بغير حق محرما، فأذية الجار أشد تحريما وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ...".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه" [أي غوائله وشروره].
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه".
وقيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا خير فيها، هي من أهل النار". قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة، وتصدق بأثوار من الأقط، ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله: " هي من أهل الجنة".

فلو حقق الناس آداب الشرع في نفوسهم لسعدت البشرية جمعاء وعاش الناس في أمن وطمأنينة ولم نجد هذا التصدع في صرح البناء الاجتماعي للأسرة والمجتمع بل تخطى ذلك إلى تصدع بين الدول العربية والإسلامية، ولو أقام المسلمون آداب الجوار التي بينتها لنا السنة النبوية المطهرة وأخذوا بها في واقعهم لذاب هذا التشرذم وتوطدت أواصر المحبة بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول.
 

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