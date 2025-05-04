ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
موضع للنقاش مهم جدا
الجيران ...... بين الصالح و السيئ
الجيران يلعبوا دور كبير في حياة الإنسان سواء كانوا مصدر راحة و إطمئنان أو سبب في المشاكل و التوتر
في الجزائر قيمة الجار مازالت حاضرة بقوة و رغم تغير الظروف تبقى العلاقة بين الجيران عنصر مهم في المجتمع
نحكو أولا على الجيران الصالحين لما يكونوا العون و الدعم
الجار اللي يحس بجاره وقت الضيق يوقف معاه سواء في المرض المناسبات أو حتى لو احتاج مساعدة بسيطة
كما أنه يحترم خصوصية الجيران و ما يسببش إزعاج سواء في التصرفات أو في الكلام
و كذلك يتعامل بأخلاق و يكون عنده نية صافية ما يغتابش و ما يدخلش في أمور ما تخصوش
و تلقاه يحافظ على نظافة الحي و يشارك في المبادرات اللي تخدم الناس و الجيران كامل
و ايضا تلقاه إذا عنده حاجة زايدة يشاركها و إذا صار سوء تفاهم يسعى للحل بروح طيبة
أما الجيران السيئين تلقاهم يسيبو الإزعاج و قلة الإحترام مثل الصوت العالي و المشاكل المستمرة و عدم احترام راحة الآخرين
و تلقاه يدخل في أمور لا تخصه و ينقل الكلام بين الناس بطريقة تسبب الفتن
و أيضا الإهمال في النظافة و عدم رمي الأوساخ في أماكن مشتركة
و تلقاه ثاني يتجاهل مشكلات الحي و ما يشاركش في الحلول و حتى لو احتاجوه يكون غايب و لا يدير روحو مريض
و سواء كان عدواني غير مسؤول أو يعكس تصرفات تضر بالجيران
في النهاية الجيرة مسؤولية و الإنسان يختار كيف يتعامل مع جيرانه
إما يكون سبب للراحة أو يكون مصدر إزعاج للناس اللي عايشين معاه
التعامل مع الجيران السيئين يحتاج صبر و حكمة و أحيانًا لازم الواحد يرسم حدود باش يحافظ على راحته النفسية
و أنتوما حدثوني عن جيرانكم و كيف هي العلاقة معاهم
موضوع للنقاش
أتمنى مشاركة الجميع
موضع للنقاش مهم جدا
الجيران ...... بين الصالح و السيئ
الجيران يلعبوا دور كبير في حياة الإنسان سواء كانوا مصدر راحة و إطمئنان أو سبب في المشاكل و التوتر
في الجزائر قيمة الجار مازالت حاضرة بقوة و رغم تغير الظروف تبقى العلاقة بين الجيران عنصر مهم في المجتمع
نحكو أولا على الجيران الصالحين لما يكونوا العون و الدعم
الجار اللي يحس بجاره وقت الضيق يوقف معاه سواء في المرض المناسبات أو حتى لو احتاج مساعدة بسيطة
كما أنه يحترم خصوصية الجيران و ما يسببش إزعاج سواء في التصرفات أو في الكلام
و كذلك يتعامل بأخلاق و يكون عنده نية صافية ما يغتابش و ما يدخلش في أمور ما تخصوش
و تلقاه يحافظ على نظافة الحي و يشارك في المبادرات اللي تخدم الناس و الجيران كامل
و ايضا تلقاه إذا عنده حاجة زايدة يشاركها و إذا صار سوء تفاهم يسعى للحل بروح طيبة
أما الجيران السيئين تلقاهم يسيبو الإزعاج و قلة الإحترام مثل الصوت العالي و المشاكل المستمرة و عدم احترام راحة الآخرين
و تلقاه يدخل في أمور لا تخصه و ينقل الكلام بين الناس بطريقة تسبب الفتن
و أيضا الإهمال في النظافة و عدم رمي الأوساخ في أماكن مشتركة
و تلقاه ثاني يتجاهل مشكلات الحي و ما يشاركش في الحلول و حتى لو احتاجوه يكون غايب و لا يدير روحو مريض
و سواء كان عدواني غير مسؤول أو يعكس تصرفات تضر بالجيران
في النهاية الجيرة مسؤولية و الإنسان يختار كيف يتعامل مع جيرانه
إما يكون سبب للراحة أو يكون مصدر إزعاج للناس اللي عايشين معاه
التعامل مع الجيران السيئين يحتاج صبر و حكمة و أحيانًا لازم الواحد يرسم حدود باش يحافظ على راحته النفسية
و أنتوما حدثوني عن جيرانكم و كيف هي العلاقة معاهم
موضوع للنقاش
أتمنى مشاركة الجميع